Тур-погружение в ремесленные секреты Хивы, Бухары и Самарканда
Авторский тур в Хиве

Побывать в музее бухарских кукол, поужинать в доме художника и закупиться в магазине специй

5
2 отзыва
Отправляемся в Узбекистан не только бродить по колоритным восточным улочкам и разглядывать яркую мозаику на фасадах мечетей, пробовать вкуснейший плов и любоваться видами пустыни Кызылкум.

Подготовили для вас необычную программу, чтобы всего за 6 дней познакомиться с традициями местных мастеров: заглянем в гости к художнику и посетим кузнечную мастерскую, увидим, как производится самаркандская шёлковая бумага на фабрике «Мерос», и познакомимся с ювелирным искусством.
Тур-погружение в ремесленные секреты Хивы, Бухары и Самарканда
Тур-погружение в ремесленные секреты Хивы, Бухары и Самарканда
Тур-погружение в ремесленные секреты Хивы, Бухары и Самарканда
Ближайшие даты:
25
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июн
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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$750
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 5 лет. Учитывайте, что программа тура насыщенная.

Проживание. Будем жить в отеле «Кукельдош» 3* в Бухаре и «Gur Emir» 3* в Самарканде. Возможно размещение в отелях подобного уровня. Стоимость тура указана за 1 человека при 2-местном размещении. За доплату возможно 1-местное размещение.

Питание. В программу включены завтраки в гостиницах и 1 ужин в Бухаре.

Дети. Возможно участие с детьми от 5 лет. Учитывайте, что программа тура насыщенная.

Программа тура по дням

1 день

Экскурсия по Хиве и мастерская резчиков по дереву

Встречаемся в Хиве и в 09:00 начнём экскурсию. Вы увидите комплекс Ичан-Кала — средневековый город внутри города, где время остановилось, и крепость Куня-Арк 16 века — резиденцию местных правителей.

Ещё полюбуемся Медресе Мухаммада Амин-хана, минаретом Кальта-Минар и медресе Мухаммад-Рахимхана. В 12:00 посетим пятничную мечеть и рассмотрим мавзолей Саида Алауддина, увидим мавзолей Пахлаван Махмуда 14 века, минарет Исламходжи, Карван-Сарай Аллакулихана и медресе Алпакулинаха.

После визита во дворец Таш-Хаули пообедаем в 14:00, а в 16:30 посетим мастерскую резчиков по дереву. Будем наблюдать, как ремесленники из обычного дерева создают настоящие шедевры!

К 17:30 вернёмся в отель, после чего — свободное время.

Экскурсия по Хиве и мастерская резчиков по деревуЭкскурсия по Хиве и мастерская резчиков по деревуЭкскурсия по Хиве и мастерская резчиков по деревуЭкскурсия по Хиве и мастерская резчиков по деревуЭкскурсия по Хиве и мастерская резчиков по дереву
2 день

Крепости Аяз-Кала и Кызыл-Кала

В 07:00 позавтракаем в отеле и в 08:30 поедем к крепости Аяз-Кала 2 века, руины которой живописно расположены среди песков пустыни Кызылкум. Вы услышите удивительные легенды про цитадель и выясните, как связано сооружение с богатырём и амазонками.

Следующая локация — крепость Кызыл-Кала на территории Древнего Хорезма. Когда-то здесь находилась резиденция правителей. После многочисленных войн они покинули замок, а город постепенно пришёл в упадок.

Вечером на скоростном поезде отправимся в Бухару.

Крепости Аяз-Кала и Кызыл-КалаКрепости Аяз-Кала и Кызыл-КалаКрепости Аяз-Кала и Кызыл-КалаКрепости Аяз-Кала и Кызыл-Кала
3 день

Ансамбль Ляби-Хауз, крепость Арк и мастерская художника

Сегодня будем гулять по Бухаре, которую называют самым святым городом Азии. Здесь находится 300 мечетей и 80 медресе! Увидим ансамбль Ляби-Хауз — центральную площадь 16 века с рукотворным прудом. Здесь расположились медресе Надир Диван-беги, мозаику которой можно изучать часами, и мечеть Магоки-Аттари 9 века с уникальным декором из шлифованного кирпича. А ещё посетим минарет Чор-Минор.

Заглянем в мастерскую художника, где познакомимся с секретами традиционного рисунка. Здесь же, в доме Рахмона, поужинаем вкуснейшим бухарским пловом.

Ансамбль Ляби-Хауз, крепость Арк и мастерская художникаАнсамбль Ляби-Хауз, крепость Арк и мастерская художникаАнсамбль Ляби-Хауз, крепость Арк и мастерская художникаАнсамбль Ляби-Хауз, крепость Арк и мастерская художникаАнсамбль Ляби-Хауз, крепость Арк и мастерская художника
4 день

Крепость Арк, мавзолей Саманидов и бухарские мастерские

С утра ещё раз полюбуемся достопримечательностями Бухары. Обязательно побываем в крепости Арк, где раньше находилась резиденция эмира. Увидим мечеть Боло Хауз с 20 резными деревянными колоннами, которые отражаются в искусственном водоёме. Отсюда второе название архитектурного ансамбля — «мечеть 40 столбов».

Посетим мавзолей Саманидов 9 века и Чашма-Аюб с колодцем, который, по легенде, появился после удара Иова о землю посохом.

Заглянем в лавку специй, где вдохнём пряные ароматы кардамона и шафрана, кинзы и зиры, сушёных томатов и гвоздики. Желающие смогут закупиться приправами, а затем отправимся в мастерскую кузнеца. Здесь рассмотрим инструменты, которыми ремесленники пользовались в прошлом, и большую печь для работы с металлом.

Продолжаем знакомство с ремёслами. На очереди мастерские ювелиров и вышивальщиков. Вы увидите, как создаётся бухарское золотое шитьё с помощью шёлковой или бумажной нити, обмотанной тонкой полоской золота или серебра.

Зайдём в музей-мастерскую бухарский кукол и рассмотрим игрушки из папье-маше. Здесь можно купить кукол в подарок и забрать частичку восточной сказки с собой.

Затем поедем на ж. -д. вокзал и сядем на поезд до Самарканда. По прибытии заселимся в отель.

Крепость Арк, мавзолей Саманидов и бухарские мастерскиеКрепость Арк, мавзолей Саманидов и бухарские мастерскиеКрепость Арк, мавзолей Саманидов и бухарские мастерскиеКрепость Арк, мавзолей Саманидов и бухарские мастерскиеКрепость Арк, мавзолей Саманидов и бухарские мастерскиеКрепость Арк, мавзолей Саманидов и бухарские мастерскиеКрепость Арк, мавзолей Саманидов и бухарские мастерские
5 день

Площадь Регистан, мавзолей Гур-Эмир и мечеть Биби-Ханум

Позавтракаем и пойдём знакомиться с некогда столицей империи Тамерлана.

Начнём с сердца города — площади Регистан. Рассмотрим три медресе: медресе Улугбека, Тилля-Кори и Шер-Дор. Полюбуемся игрой солнца на разноцветной мозаике и лазурных куполах и переместимся в мавзолей Гур-Эмир, где захоронен великий полководец Тамерлан.

После обеда посетим главную пятничную мечеть Биби-Ханум. Со святыней связана красивая легенда: Тамерлан возвёл архитектурный шедевр в честь любимой жены. На Сиабском базаре закупимся сувенирами и поучимся торговаться.

По желанию и за доплату заглянем на дегустацию вина на фабрике имени М. Ховернко.

Площадь Регистан, мавзолей Гур-Эмир и мечеть Биби-ХанумПлощадь Регистан, мавзолей Гур-Эмир и мечеть Биби-ХанумПлощадь Регистан, мавзолей Гур-Эмир и мечеть Биби-ХанумПлощадь Регистан, мавзолей Гур-Эмир и мечеть Биби-ХанумПлощадь Регистан, мавзолей Гур-Эмир и мечеть Биби-ХанумПлощадь Регистан, мавзолей Гур-Эмир и мечеть Биби-ХанумПлощадь Регистан, мавзолей Гур-Эмир и мечеть Биби-Ханум
6 день

Обсерватория Улугбека, бумажная фабрика «Мерос» и отъезд

После завтрака отправимся на бумажную фабрику «Мерос» в деревне Конигил. Узнаем секрет знаменитой самаркандской шёлковой бумаги, которая хранится 300 лет, и увидим весь процесс её производства из коры тутовых деревьев. Из бумаги здесь делают не только открытки и блокноты, но даже платья, кукол и сумки!

Закупимся сувенирами, пообедаем и посетим древнюю обсерваторию на холме Кухак. От некогда выдающейся постройки остался лишь секстант — инструмент для астрономических измерений. Местным учёным удалось вычислить длину звёздного года с погрешностью всего в 1 минуту!

Побываем в мавзолее святого Даниила. Святыня привлекает и мусульман, и христиан, и иудеев. По одной легенде, здесь находятся останки Даниила — ветхозаветного библейского пророка, по другой, в мавзолее похоронен Донияр — сподвижник арабского проповедника Куссама ибн Аббаса.

Дальше отправимся в аэропорт Самарканда к рейсу в Москву в 20:20.

Обсерватория Улугбека, бумажная фабрика «Мерос» и отъездОбсерватория Улугбека, бумажная фабрика «Мерос» и отъездОбсерватория Улугбека, бумажная фабрика «Мерос» и отъезд

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки в отеле, 1 ужин в Бухаре
  • Услуги местных русскоговорящих гидов
  • Трансферы по маршруту
  • Билеты на скоростной поезд Бухара-Самарканд
Что не входит в цену
  • Международные авиаперелёты
  • Медицинская страховка
  • Дегустация вина на фабрике имени М. Ховренко (по желанию)
  • Входные билеты на объекты экскурсий
Где начинаем и завершаем?
Начало: Хива, 09:00
Завершение: Аэропорт Самарканда, 20:20. Рекомендуем рейс Самарканд-Москва компанией Utair в 20:20. Если вы выберете другой рейс, сообщите нам заранее - мы скорректируем программу
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 120 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Т
24 апр 2024
Всё экскурсии были великолепные! Спасибо гидам и организаторам тура!
С
30 мар 2024
Спасибо большое за отличную организацию тура!
Мы посетили Хиву, Бухару, Самарканд. Во всех городах все было четко организовано - комфортные трансферы, хорошие отели, знающие гиды. Менеджер всегда был на связи, любые вопросы решались оперативно. Наш тур назывался "Погружение в ремесленные секреты", но кроме посещения мастерских были полноценные экскурсии по достопримечательностям во всех городах.
Из всех городов больше всего впечатлила Хива. В этот город не все туристы доезжают, т. к. он расположен в отдалении от других туристических мест (Самарканда и Бухары), но доехать туда однозначно стоит! Это город-музей под открытым небом. Все основные исторические локации расположены в древней крепости. Тут полностью сохранилась атмосфера древнего города. Жили мы на территории крепости, и при этом в комфортном отеле со всем благами цивилизации.

Тур входит в следующие категории Хивы

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