Возможно участие с детьми от 5 лет. Учитывайте, что программа тура насыщенная.

Проживание. Будем жить в отеле «Кукельдош» 3* в Бухаре и «Gur Emir» 3* в Самарканде. Возможно размещение в отелях подобного уровня. Стоимость тура указана за 1 человека при 2-местном размещении. За доплату возможно 1-местное размещение.

Питание. В программу включены завтраки в гостиницах и 1 ужин в Бухаре.

Дети. Возможно участие с детьми от 5 лет. Учитывайте, что программа тура насыщенная.