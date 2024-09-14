Встречаемся и отправляемся в Хиву. По прибытии разместимся в отеле и в 11:00 начнём знакомство с самобытным городом.

Прогуляемся по площади Ичан-Кала, где сосредоточено большинство памятников архитектуры и истории. Это своеобразный «город в городе», окружённый крепостными стенами, символизирующими четыре стороны света. Поднимемся на смотровую башню Ак-Шейх-Бобо и посмотрим на таинственный силуэт минарета Кальта-Минор. Увидим медресе Мухаммада Рахим-хана II и полюбуемся его роскошным внутренним и внешним декором. Побываем у мечети Джума предположительно 10-го века и у восточных ворот цитадели — Палван-Дарваза. Заглянем во дворцы ханов Таш-Хаули и Курныш-хана, в котором собирались знатные купцы и другие богатые люди древнего государства. Также вас ждут архитектурный комплекс Палвана Махмуда, построенный в память о великом поэте, и 45-метровый минарет Ислам-Ходжа.

Вечером вы поучаствуете в мастер-классе по приготовлению лепёшек в тандыре и поужинаете в ресторане.