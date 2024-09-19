Что вас ждет Познакомьтесь с великолепными Самаркандом, Бухарой и Хивой в историческом культурном туре в Узбекистан из Москвы продолжительностью 7 дней и 6 ночей. Все великолепие средневековой Средней Азии в удивительных архитектурных постройках периода IX-XIX вв. Вас ждет знакомство с самыми интересными достопримечательностями, восточными базарами, культурой и бытом узбеков и, конечно, вкуснейшая узбекская кухня. Программа тура: День 1: Москва – Ургенч – Хива Прибытие в аэропорт Ургенча. Вас встретит наш водитель и отвезет в гостиницу в Хиве (35 км, 40 мин). Размещение в гостинице. Свободное время. Ночь в гостинице. День 2: Хива Полный день экскурсий в Хиве. Посещение крепости Ичан-Кала, занесенной в Список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Посещение медресе Мухаммада Аминхана (XVIII в.), медресе Мухаммада Рахимхана (XIX в), Кальта-Минор, Мавзолея Пахлаван Махмуда, минарета Ислам Ходжа, мечети Джума, дворца Таш-Ховли, Куня-Арк и местного базара. Ночь в гостинице. Продолжительность экскурсии: 5 часов День 3: Хива – Аяз-Кала – Топрак-Кала – Кызыл-Кала – Ургенч – Бухара Экскурсия на развалины крепостей Аяз-Кала, Топрак-Кала и Кызыл-Кала. Свободное время. В 19:00 переезд в аэропорт Ургенча. Вылет в Бухару в 21:00. Прибытие в Бухару в 22:00. Вас встретит наш водитель и отвезет в гостиницу. Размещение в гостинице. Ночь в гостинице. Продолжительность экскурсии: 4-5 часов *В случае отсутствия авиарейса Ургенч-Бухара, в этот день будет переезд Хива-Бухара без поездки в Аяз-Калу: Утром выезд из Хивы в Бухару (480 км., 7-8 ч.). Современная автомагистраль пересекает пустыню Кызылкум, повторяя древний маршрут Великого Шелкового пути. Остановка в пути, во время которой у вас будет возможность насладиться панорамными видами пустыни и реки Амударьи. Прибытие в Бухару в конце дня, размещение и отдых в гостинице. Ночь в гостинице. День 4: Бухара Экскурсионная программа по Бухаре с местным гидом. Посещение крепости Арк, мавзолея Чашма-Аюб, архитектурного ансамбля Калян (XII-XVI вв.), медресе Мири-Араб (XVII в.), мечети Магоки-Аттори, медресе Улугбека и Абдулазизхана (XV-XVII вв.), торговых куполов, комплекса Ляби-Хауз, медресе Чор-Минор (XIX в.) и мавзолея Саманидов (IX-X вв.). Ночь в гостинице. Продолжительность экскурсии: 6-7 часов День 5: Бухара – Самарканд Продолжение экскурсионной программы в Бухаре. Поездка в летнюю резиденцию бухарских эмиров Ситораи Мохи-Хоса. После обеда переезд в Самарканд (268 км., 4 ч.). Прибытие в Самарканд. Размещение в гостинице. Свободное время. Продолжительность экскурсии: 2-3 часа День 6: Самарканд Полный день экскурсий по Самарканду. Посещение площади Регистан (XV-XVII вв.), мечети Биби-Ханум (XIV в.), комплекса Шахи-Зинда (IX-XIX вв.), мавзолея Гур-Эмир (XIV в.), обсерватории Улугбека (XV в.), музея «Афросиаб» и центрального базара. Ночь в гостинице. Продолжительность экскурсии: 6-7 часов День 7: Самарканд – вылет Трансфер в аэропорт и вылет в Москву Важно знать Для путешествия выбирайте удобную обувь и одежду по сезону, крем от загара и солнечные очки. Во время тура по Узбекистану придется забыть про диету. В стоимость экскурсии включено:

• услуги гида, • встреча в аэропорту. Туристы оплачивают самостоятельно:

входные билеты, • питание, • проживание, • транспортные расходы.