Познакомьтесь с удивительными городами Узбекистана: Самаркандом, Бухарой и Хивой.
Этот тур предлагает вам уникальную возможность увидеть архитектурные шедевры IX-XIX веков, погрузиться в атмосферу восточных базаров и насладиться традиционной узбекской кухней.
В программе
Этот тур предлагает вам уникальную возможность увидеть архитектурные шедевры IX-XIX веков, погрузиться в атмосферу восточных базаров и насладиться традиционной узбекской кухней.
В программе
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Описание тура
Что вас ждет Познакомьтесь с великолепными Самаркандом, Бухарой и Хивой в историческом культурном туре в Узбекистан из Москвы продолжительностью 7 дней и 6 ночей. Все великолепие средневековой Средней Азии в удивительных архитектурных постройках периода IX-XIX вв. Вас ждет знакомство с самыми интересными достопримечательностями, восточными базарами, культурой и бытом узбеков и, конечно, вкуснейшая узбекская кухня. Программа тура: День 1: Москва – Ургенч – Хива Прибытие в аэропорт Ургенча. Вас встретит наш водитель и отвезет в гостиницу в Хиве (35 км, 40 мин). Размещение в гостинице. Свободное время. Ночь в гостинице. День 2: Хива Полный день экскурсий в Хиве. Посещение крепости Ичан-Кала, занесенной в Список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Посещение медресе Мухаммада Аминхана (XVIII в.), медресе Мухаммада Рахимхана (XIX в), Кальта-Минор, Мавзолея Пахлаван Махмуда, минарета Ислам Ходжа, мечети Джума, дворца Таш-Ховли, Куня-Арк и местного базара. Ночь в гостинице. Продолжительность экскурсии: 5 часов День 3: Хива – Аяз-Кала – Топрак-Кала – Кызыл-Кала – Ургенч – Бухара Экскурсия на развалины крепостей Аяз-Кала, Топрак-Кала и Кызыл-Кала. Свободное время. В 19:00 переезд в аэропорт Ургенча. Вылет в Бухару в 21:00. Прибытие в Бухару в 22:00. Вас встретит наш водитель и отвезет в гостиницу. Размещение в гостинице. Ночь в гостинице. Продолжительность экскурсии: 4-5 часов *В случае отсутствия авиарейса Ургенч-Бухара, в этот день будет переезд Хива-Бухара без поездки в Аяз-Калу: Утром выезд из Хивы в Бухару (480 км., 7-8 ч.). Современная автомагистраль пересекает пустыню Кызылкум, повторяя древний маршрут Великого Шелкового пути. Остановка в пути, во время которой у вас будет возможность насладиться панорамными видами пустыни и реки Амударьи. Прибытие в Бухару в конце дня, размещение и отдых в гостинице. Ночь в гостинице. День 4: Бухара Экскурсионная программа по Бухаре с местным гидом. Посещение крепости Арк, мавзолея Чашма-Аюб, архитектурного ансамбля Калян (XII-XVI вв.), медресе Мири-Араб (XVII в.), мечети Магоки-Аттори, медресе Улугбека и Абдулазизхана (XV-XVII вв.), торговых куполов, комплекса Ляби-Хауз, медресе Чор-Минор (XIX в.) и мавзолея Саманидов (IX-X вв.). Ночь в гостинице. Продолжительность экскурсии: 6-7 часов День 5: Бухара – Самарканд Продолжение экскурсионной программы в Бухаре. Поездка в летнюю резиденцию бухарских эмиров Ситораи Мохи-Хоса. После обеда переезд в Самарканд (268 км., 4 ч.). Прибытие в Самарканд. Размещение в гостинице. Свободное время. Продолжительность экскурсии: 2-3 часа День 6: Самарканд Полный день экскурсий по Самарканду. Посещение площади Регистан (XV-XVII вв.), мечети Биби-Ханум (XIV в.), комплекса Шахи-Зинда (IX-XIX вв.), мавзолея Гур-Эмир (XIV в.), обсерватории Улугбека (XV в.), музея «Афросиаб» и центрального базара. Ночь в гостинице. Продолжительность экскурсии: 6-7 часов День 7: Самарканд – вылет Трансфер в аэропорт и вылет в Москву Важно знать Для путешествия выбирайте удобную обувь и одежду по сезону, крем от загара и солнечные очки. Во время тура по Узбекистану придется забыть про диету. В стоимость экскурсии включено:
• услуги гида, • встреча в аэропорту. Туристы оплачивают самостоятельно:
входные билеты, • питание, • проживание, • транспортные расходы.
по договоренности
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Крепость Ичан-Кала
- Медресе Мухаммада Аминхана (XVIII в.)
- Медресе Мухаммада Рахимхана (XIX в)
- Кальта-Минор
- Мавзолея Пахлаван Махмуда
- Минарета Ислам Ходжа
- Мечети Джума
- Дворец Таш-Ховли
- Куня-Арк
- Местный базар
- Развалины крепостей Аяз-Кала, Топрак-Кала и Кызыл-Кала
- Пустыня Кызылкум
- Река Амударья
- Крепость Арк
- Мавзолей Чашма-Аюб
- Архитектурный ансамбль Калян (XII-XVI вв.)
- Медресе Мири-Араб (XVII в.)
- Мечеть Магоки-Аттори
- Медресе Улугбека и Абдулазизхана (XV-XVII вв.)
- Торговые купола
- Комплекс Ляби-Хауз
- Медресе Чор-Минор (XIX в.)
- Мавзолей Саманидов (IX-X вв.)
- Мохи-Хоса
- Площадь Регистан (XV-XVII вв.)
- Мечеть Биби-Ханум (XIV в.)
- Комплекс Шахи-Зинда (IX-XIX вв.)
- Мавзолей Гур-Эмир (XIV в.)
- Обсерватория Улугбека (XV в.)
- Музей «Афросиаб»
- Центральный базар
Что включено
- Услуги гида,
- Встреча в аэропорту.
Что не входит в цену
- Входные билеты,
- Питание,
- Проживание,
- Транспортные расходы.
Место начала и завершения?
Ваш отель в Бухаре
Когда и сколько длится?
Когда: по договоренности
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тур входит в следующие категории Хивы
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