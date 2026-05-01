Встретимся у вашего отеля или в аэропорту и поедем в сторону древнего некрополя Миздахкан — одного из самых загадочных памятников Каракалпакстана. По прибытии прогуляемся по комплексу, вы послушаете легенды и познакомитесь с историей региона.

Далее отправимся в Муйнак. Посетим знаменитое Кладбище кораблей, посмотрим на бывший порт и панорамы высохшего Аральского моря.

После обеда продолжим путь — проедем по дну бывшего моря и солончаковым ландшафтам.

Прибытие в юртовый лагерь. Ужин, свободное время, ночь на Арале под звёздным небом.