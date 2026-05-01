На внедорожниках к Аральскому морю индивидуально

Узнать историю местности, послушать тишину пустыни и переночевать в юрте
Едем к краю исчезнувшего моря, в мир суровой красоты. Мы прокатим вас по дну высохшего Арала и покажем Кладбище кораблей в Муйнаке. Вы полюбуетесь бескрайним плато Устюрт и познакомитесь с древним некрополем.

Постапокалиптические пейзажи, ночь в традиционной юрте под звёздами вдали от цивилизации и живые истории подарят полную перезагрузку.
Описание тура

Организационные детали

Для граждан большинства стран виза в Узбекистан не требуется.
Вам понадобится удобная одежда по сезону, тёплая куртка/флиска (вечером прохладно), удобная обувь для прогулок, головной убор, солнцезащитные очки и крем.

Программа тура по дням

1 день

Миздахкан, Муйнак, Аральское море

Встретимся у вашего отеля или в аэропорту и поедем в сторону древнего некрополя Миздахкан — одного из самых загадочных памятников Каракалпакстана. По прибытии прогуляемся по комплексу, вы послушаете легенды и познакомитесь с историей региона.

Далее отправимся в Муйнак. Посетим знаменитое Кладбище кораблей, посмотрим на бывший порт и панорамы высохшего Аральского моря.
После обеда продолжим путь — проедем по дну бывшего моря и солончаковым ландшафтам.

Прибытие в юртовый лагерь. Ужин, свободное время, ночь на Арале под звёздным небом.

2 день

Утёс Актумшук, Миздахкан

Утром отправимся к утёсу Актумшук на плато Устюрт — одному из самых впечатляющих природных объектов региона. Здесь вас ждут прогулка и фотоостановки для кадров на фоне обрывов и бескрайних степей. Затем снова переедем к некрополю Миздахкан. Погуляем по одному из крупнейших комплексов в Центральной Азии с экскурсией.

Вы увидите:
Мазлумхан-Сулу — подземный мавзолей 11–12 веков, символ стойкости и жертвенности
Гайомард — древнее святилище, связанное с доисламскими верованиями и образом первого человека в зороастрийской традиции
Шамун-Наби — объект народного паломничества
Остатки крепостей, мавзолеи, надгробия разных эпох — от античности до средневековья — формирующие уникальный «город мёртвых»

После вернёмся в Нукус.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Участник$390
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Ночёвка в юртовом лагере
  • Завтрак и ужин
  • Трансфер (внедорожник)
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до Нукуса и обратно
  • Питание вне программы
  • Билеты в музей Арала - $2-3
Где начинаем и завершаем?
Начало: Нукус, ваш отель или аэропорт, 9:00
Завершение: Нукус, 16:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Достонбек
Достонбек — ваша команда гидов в Нукусе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провели экскурсии для 339 туристов
Гид — это в первую очередь друг. Мы знаем, что нужно гостю при посещении новой страны. С радостью расскажем о нашем прекрасном древнем городе Хива и других знаковых местах Узбекистана. С нетерпением ждём встречи с вами!

