Постапокалиптические пейзажи, ночь в традиционной юрте под звёздами вдали от цивилизации и живые истории подарят полную перезагрузку.
Описание тура
Организационные детали
Для граждан большинства стран виза в Узбекистан не требуется.
Вам понадобится удобная одежда по сезону, тёплая куртка/флиска (вечером прохладно), удобная обувь для прогулок, головной убор, солнцезащитные очки и крем.
Программа тура по дням
Миздахкан, Муйнак, Аральское море
Встретимся у вашего отеля или в аэропорту и поедем в сторону древнего некрополя Миздахкан — одного из самых загадочных памятников Каракалпакстана. По прибытии прогуляемся по комплексу, вы послушаете легенды и познакомитесь с историей региона.
Далее отправимся в Муйнак. Посетим знаменитое Кладбище кораблей, посмотрим на бывший порт и панорамы высохшего Аральского моря.
После обеда продолжим путь — проедем по дну бывшего моря и солончаковым ландшафтам.
Прибытие в юртовый лагерь. Ужин, свободное время, ночь на Арале под звёздным небом.
Утёс Актумшук, Миздахкан
Утром отправимся к утёсу Актумшук на плато Устюрт — одному из самых впечатляющих природных объектов региона. Здесь вас ждут прогулка и фотоостановки для кадров на фоне обрывов и бескрайних степей. Затем снова переедем к некрополю Миздахкан. Погуляем по одному из крупнейших комплексов в Центральной Азии с экскурсией.
Вы увидите:
• Мазлумхан-Сулу — подземный мавзолей 11–12 веков, символ стойкости и жертвенности
• Гайомард — древнее святилище, связанное с доисламскими верованиями и образом первого человека в зороастрийской традиции
• Шамун-Наби — объект народного паломничества
• Остатки крепостей, мавзолеи, надгробия разных эпох — от античности до средневековья — формирующие уникальный «город мёртвых»
После вернёмся в Нукус.
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|$390
Ответы на вопросы
Что включено
- Ночёвка в юртовом лагере
- Завтрак и ужин
- Трансфер (внедорожник)
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Авиабилеты до Нукуса и обратно
- Питание вне программы
- Билеты в музей Арала - $2-3