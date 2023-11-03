Утром отправимся исследовать столицу. Начнём со Старого города, где сохранились архитектурные памятники XV-XVI веков! В Музее прикладного искусства познакомимся с работами местных мастеров, а в «Центре плова» попробуем ташкентскую версию этого блюда. Говорят, если вы не ели плов здесь, то не были в столице!

В Музее Корана в медресе Муйи Муборак увидим единственную сохранившуюся до наших дней оригинальную рукопись Корана. Вечером на поезде отправимся в Самарканд.