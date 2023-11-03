Выяснить, где готовят лучший плов, поторговаться на восточном базаре и перенестись в прошлое
Вы увидите архитектурные памятники XV-XVI веков, рассмотрите единственную сохранившуюся до наших дней оригинальную рукопись Корана и попробуете местный вариант плова. Глава вторая — Самарканд.
Здесь мы влюбимся в перелив мозаики, сделаем невероятные кадры на фоне медресе и побываем на шумном Сиабском базаре. Глава третья — Бухара. Узнаем тайну «дворца, подобного звёздам и луне» и прогуляемся по старинным улочкам.
Глава четвёртая — современный горный курорт Амирсой, где вас ждут головокружительные виды и время наедине с природой.
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Описание
Организационные детали
Тур состоится, независимо от количества участников.
Программа тура по дням
Встреча и приветственный ужин
Встречать в аэропорту вас будем не только мы, но и яркое солнце Узбекистана! У вас будет время на отдых в отеле, а затем поужинаем в атмосферном ресторане, знакомясь и обсуждая планы.
Экскурсия по Старому городу Ташкента
Утром отправимся исследовать столицу. Начнём со Старого города, где сохранились архитектурные памятники XV-XVI веков! В Музее прикладного искусства познакомимся с работами местных мастеров, а в «Центре плова» попробуем ташкентскую версию этого блюда. Говорят, если вы не ели плов здесь, то не были в столице!
В Музее Корана в медресе Муйи Муборак увидим единственную сохранившуюся до наших дней оригинальную рукопись Корана. Вечером на поезде отправимся в Самарканд.
Прогулка по Самарканду: Гур-Эмир, мечеть Биби-Ханум и Шахи-Зинда
Самарканд — настоящий музей под открытым небом. Здесь, куда не глянь, повсюду старинные здания с сияющей на солнце яркой мозаикой, лазурными куполами и неповторимыми орнаментами и узорами. Побываем в мавзолее Гур-Эмир, где похоронен Амир Тимур и его потомки, а затем пройдёмся по сердцу города — площади Регистан.
После обеда в ресторане отправимся к мечети Биби-Ханум. История её постройки красивая и романтичная: Тимур Тамерлан повелел возвести грандиозную святыню в честь своей любимой жены. Посетим некрополь Шахи-Зинда и мавзолей пророка Даниила.
Обязательно прогуляемся по шумному и атмосферному Сиабскому рынку, закупимся сувенирами и деликатесами. Вечером поужинаем в ресторане.
Дворец Ситораи Мохи-Хоса
Позавтракаем и поедем в Бухару. Покажется, будто мы перенесёмся в прошлое или на страницы восточной сказки. Поужинаем в ресторане «The plov» и отправимся за пределы города.
Посетим резиденцию последнего бухарского эмира — дворец Ситораи Мохи-Хоса. В его строительстве принимали участия российские мастера и инженеры. В постройке сочетаются и восточные, и европейские традиции. На экскурсии вы узнаете, почему дворец называют «подобным звёздам и луне».
Мавзолей Саманидов, крепость Арк и медресе Магоки-Аттори
Сегодня будем гулять по историческому центру Бухары. Увидим мавзолей Саманидов — самый древний памятник исламской архитектуры в Средней Азии, построенный в форме квадрата. Рассмотрим мавзолей Чашма-Аюб и отправимся к крепости Арк, где когда-то располагалась резиденция эмира и жили философы, поэты и учёные.
Полюбуемся медресе Абдулазизхана и Магоки-Аттори 9 века, а затем посетим ханаку Надир-Диван-Беги 17 века.
Ужинать будем в одном из лучших ресторанов города с шикарным видом.
Горный курорт Амирсой
Рано утром поедем в Ташкент, по прибытии пообедаем и продолжим путешествие — нас уже ждёт современный горнолыжный курорт Амирсой. Виды здесь невероятные! Поднимемся в горы на канатной дороге, после чего у вас будет время вдоволь надышаться свежим воздухом, сделать эффектные фотографии, расслабиться и побыть наедине с природой.
Вернёмся в Ташкент и пожинаем в ресторане.
Восточный базар и отъезд
Последний день посвятим шопингу — отправимся на базар Чорсу за сухофруктами, специями, тюбетейками и яркими платками. Выпьем чашечку кофе с медовой пахлавой и поедем в аэропорт.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Аэропорт Ташкента, рекомендуемое время прилёта - до 16:00Завершение: Аэропорт Ташкента, вылет до 14:00
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 7 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.