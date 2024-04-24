Авторские туры в Ташкенте

Туры по городам Узбекистану
1 чел.
По популярности
Мозаика Узбекистана: треккинги в горах и прогулки по городам
🚗 На машине
Авторский тур
8 дней
Мозаика Узбекистана: треккинги в горах и прогулки по городам
Познакомиться с 3 городами, погулять в живописных местах и погрузиться в культуру Востока
Ташкент, аэропорт, в 15:15 по местному времени. Ги...
9 июня
23 июня
21 июля
18 авг
$1 090 за человека
Нетипичный Узбекистан: горы и пустыня, дворцы и юрты
🚗 На машине
🐫 На верблюдах
Авторский тур
7 дней
Нетипичный Узбекистан: горы и пустыня, дворцы и юрты
Пройти по пустыне на верблюде, провести ночь в кочевой юрте и приготовить настоящий плов
Аэропорт Ташкента
5 мая
15 сен
22 сен
$810 за человека
Треккинги в горах и знакомство с Ташкентом и Самаркандом
🚗 На машине
Авторский тур
6 дней
Треккинги в горах и знакомство с Ташкентом и Самаркандом
Совершить поход к водопадам, прогуляться по главной площади Самарканда и заглянуть в столичный бар
Ташкент, аэропорт, время встречи - по договорённос...
12 мая
65 000 за человека
На встречу с Узбекистаном: Ташкент, Самарканд, Бухара и поездка в горы
🚗 На машине
Авторский тур
7 дней
На встречу с Узбекистаном: Ташкент, Самарканд, Бухара и поездка в горы
Узнать, как ткут ковры, приготовить плов с местной семьёй, побалдеть на пикнике с видом на Тянь-Шань
Ташкент, аэропорт, время - по договорённости
$1 100 за человека
Успеть всё за 10 дней: 3 города, озеро Айдаркуль, высокогорные селения и кулинарные мастер-классы
🚗 На машине
🐫 На верблюдах
Авторский тур
10 дней
Успеть всё за 10 дней: 3 города, озеро Айдаркуль, высокогорные селения и кулинарные мастер-классы
Прокатиться на верблюдах, побывать на бумажной фабрике и пообщаться с местным художником
Аэропорт Ташкента, 09:00
1 июня
13 июня
25 июня
7 июля
$950 за человека
Однажды в Рождество: Ташкент, Хива, Бухара и Самарканд зимой
🚗 На машине
Авторский тур
7 дней
Однажды в Рождество: Ташкент, Хива, Бухара и Самарканд зимой
Научиться готовить узбекские блюда, побывать в «городе мёртвых» и поторговаться на восточном базаре
Аэропорт Ташкента, время встречи зависит от ваших ...
2 янв
$915 за человека
Новогодняя сказка в сердце Востока: зимнее путешествие в Ташкент, Бухару и Самарканд
🚗 На машине
Авторский тур
7 дней
Новогодняя сказка в сердце Востока: зимнее путешествие в Ташкент, Бухару и Самарканд
С размахом отметить новый год, увидеть «маленькую Швейцарию» и приготовить идеальный плов
Аэропорт Ташкента
31 дек
$890 за человека
Узбекистанский трип 4 в 1: Ташкент, Самарканд, Гиждуван и Бухара
Авторский тур
6 дней
Узбекистанский трип 4 в 1: Ташкент, Самарканд, Гиждуван и Бухара
Посетить исторические места и побывать в гостях у потомственных керамистов
Аэропорт Ташкента, время зависит от времени вашего...
8 мая
15 мая
17 мая
22 мая
$578 за человека
Шарм Востока: путешествие по Ташкенту, Самарканду, Гиждувану, Бухаре и Хиве
Авторский тур
8 дней
Шарм Востока: путешествие по Ташкенту, Самарканду, Гиждувану, Бухаре и Хиве
Проехать по маршруту Великого шёлкового пути и увидеть одну из самых длинных рек Средней Азии
Аэропорт Ташкента, время зависит от времени вашего...
8 мая
10 мая
15 мая
17 мая
$795 за человека
Путешествие по Узбекистану: от Ташкента до Бухары
Авторский тур
7 дней
Путешествие по Узбекистану: от Ташкента до Бухары
Узнать тайны известных усыпальниц и познакомиться с национальными ремёслами
Аэропорт Ташкента, время зависит от времени вашего...
12 мая
19 мая
26 мая
2 июня
$1 575 за человека
5 городов одной империи: Хива, Бухара, Шахрисабз, Самарканд и Ташкент
Авторский тур
9 дней
5 городов одной империи: Хива, Бухара, Шахрисабз, Самарканд и Ташкент
Побывать на родине Амира Темура, полюбоваться барханами Кызылкума и попробовать узбекский плов
Аэропорт Ургенча, время зависит от времени вашего ...
24 мая
13 сен
20 сен
27 сен
$869 за человека
Во власти Узбекистана: индивидуальное путешествие на автомобиле из Ташкента
🚗 На машине
Авторский тур
5 дней
Во власти Узбекистана: индивидуальное путешествие на автомобиле из Ташкента
Узнать об особенностях керамической посуды, погулять у озера в пустыне и посетить значимые места
Ташкент, 04:00-05:00
2 мая
3 мая
4 мая
5 мая
$1 617 за всё до 3 чел.
Восточные сказки и краски: колоритное автопутешествие из Ташкента
🚗 На машине
Авторский тур
5 дней
Восточные сказки и краски: колоритное автопутешествие из Ташкента
Увидеть «песчаные» дома, рассмотреть орнаменты на посуде, стенах, текстиле и прикоснуться к истории
Ташкент, 04:00-05:00
2 мая
3 мая
4 мая
5 мая
$1 724 за всё до 3 чел.
Автопутешествие с местным другом в Хиву, Бухару и Самарканд
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
Автопутешествие с местным другом в Хиву, Бухару и Самарканд
Посетить одну из предполагаемых родин Заратуштры и рассмотреть восточную архитектуру
Ташкент, 04:00-05:00
2 мая
3 мая
4 мая
5 мая
$1 293 за всё до 3 чел.
На родину легенды средневекового Востока с заездом в Бухару и Самарканд
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
На родину легенды средневекового Востока с заездом в Бухару и Самарканд
Увидеть резиденцию Тамерлана и памятники архитектуры всех исторических эпох с 9 века
Ташкент, 04:00-05:00
2 мая
3 мая
4 мая
5 мая
$950 за всё до 3 чел.
Озеро Айдаркуль и 2 древнейших города Узбекистана с выездом из Ташкента
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
Озеро Айдаркуль и 2 древнейших города Узбекистана с выездом из Ташкента
Пожить в юрте в пустыне, закупиться на базарах и увидеть главные достопримечательности
Ташкент, 04:00-05:00
2 мая
3 мая
4 мая
5 мая
$1 347 за всё до 3 чел.
Максимум в Узбекистане: 4 города, озеро в пустыне и мистическая долина
🚗 На машине
Авторский тур
7 дней
Максимум в Узбекистане: 4 города, озеро в пустыне и мистическая долина
Побывать в местах исторических событий, влюбиться в восточный колорит и послушать песни у костра
Ташкент, 04:00-05:00
2 мая
3 мая
4 мая
5 мая
$2 268 за всё до 3 чел.
Очарование Востока: Ташкент, Самарканд, Бухара и отдых в горах с мастер-классами и дегустацией
🚗 На машине
Авторский тур
7 дней
Очарование Востока: Ташкент, Самарканд, Бухара и отдых в горах с мастер-классами и дегустацией
Выяснить, где готовят лучший плов, поторговаться на восточном базаре и попробовать вино и коньяк
Аэропорт Ташкента, рекомендуемое время прилёта - д...
6 мая
18 сен
15 окт
2 ноя
$1 200 за человека
Узбекистан с коренным жителем: культура, традиции и увлекательные истории
Авторский тур
8 дней
Узбекистан с коренным жителем: культура, традиции и увлекательные истории
Проехать всю страну, узнать её через общение с местными и составить свой рейтинг плова
Ташкент, до 18:00
115 000 за человека
Культура, история, плов. По четырём городам Узбекистана
скидка
10%
Авторский тур
8 дней
Культура, история, плов. По четырём городам Узбекистана
Познакомиться с главными городами и в каждом попробовать плов, посмотреть национальные танцы
Ташкент, аэропорт, утро
11 мая
18 мая
25 мая
1 июня
125000112 500 за человека
Великий Шёлковый путь: гастрономические изыски и сокровища Узбекистана
🚗 На машине
Авторский тур
10 дней
Великий Шёлковый путь: гастрономические изыски и сокровища Узбекистана
Посетить 4 города, приготовить плов и увидеть барханы Кызылкума
Ташкент, аэропорт, день
10 мая
20 сен
11 окт
1 ноя
$1 480 за человека
Краски Узбекистана: мастер-классы и главные достопримечательности Ташкента, Самарканда и Бухары
Билеты
7 дней
Краски Узбекистана: мастер-классы и главные достопримечательности Ташкента, Самарканда и Бухары
Приготовить бухарский плов, слепить сувенир из глины и посетить фольклорное шоу
Аэропорт Ташкента, до 17:30
5 мая
21 сен
12 окт
26 окт
$1 090 за билет
Индивидуальный тур в Ферганскую долину из Ташкента: 4 города ремесла и искусства
🚗 На машине
Авторский тур
2 дня
Индивидуальный тур в Ферганскую долину из Ташкента: 4 города ремесла и искусства
Посетить производство тканей, рассмотреть орнаменты на посуде и стенах мечетей и дворцов
г. Ташкент, 08:30 или г. Фергана, аэропорт, 11:10
4 мая
11 мая
18 мая
25 мая
$295 за человека
Шкатулка древностей: отпуск в Узбекистане с кулинарными мастер-классами
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
Шкатулка древностей: отпуск в Узбекистане с кулинарными мастер-классами
Исследовать 4 города, погрузиться в многовековую историю и распробовать национальные блюда
аэропорт Ташкента, после 17:00
4 мая
4 сен
11 сен
$990 за человека
Из Ташкента в Бухару: по оазисам Великого Шёлкового пути
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
Из Ташкента в Бухару: по оазисам Великого Шёлкового пути
Исследовать три города, поторговаться на восточных базарах и устроить фотосессию
аэропорт Ташкента, до 15:00
$1 100 за человека
Восток - дело яркое: тур по самым интересным местам Ташкента, Самарканда и Бухары
🚗 На машине
Авторский тур
6 дней
Восток - дело яркое: тур по самым интересным местам Ташкента, Самарканда и Бухары
Побывать на бумажной фабрике, увидеть древнюю обсерваторию и поторговаться на восточном рынке
Аэропорт Ташкента, время встречи зависит от ваших ...
13 мая
14 мая
15 мая
16 мая
$800 за человека
Словно в сказке об Аладдине: путешествие по четырём городам Узбекистана
Авторский тур
10 дней
Словно в сказке об Аладдине: путешествие по четырём городам Узбекистана
Увидеть дворец хана и мавзолей Тамерлана, пройти кулинарные мастер-классы и узнать, как ткут ковры
аэропорт Ташкента, время зависит от вашего рейса
7 июня
6 сен
20 сен
4 окт
117 000 за человека
Палитра Узбекистана: Ташкент, Самарканд, Бухара и Хива
🚗 На машине
Авторский тур
7 дней
26 отзывов
Палитра Узбекистана: Ташкент, Самарканд, Бухара и Хива
Почувствовать себя героем восточной сказки и увидеть, как выглядела Хива в 15 веке
Аэропорт Ташкента, встреча в любое время, заселени...
13 мая
20 мая
22 мая
27 мая
$580 за человека
Восточное трио: Ташкент, Самарканд и Бухара за 5 дней
🚗 На машине
Авторский тур
5 дней
25 отзывов
Восточное трио: Ташкент, Самарканд и Бухара за 5 дней
Насладиться национальной кухней, побывать в ремесленной деревне и пройтись по восточным базарам
Аэропорт Ташкента, встреча в любое время. Заселени...
13 мая
20 мая
22 мая
27 мая
$480 за человека
Вкусное путешествие в сердце Востока: Ташкент, Самарканд и Бухара
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
1 отзыв
Вкусное путешествие в сердце Востока: Ташкент, Самарканд и Бухара
Попробовать самый лучший плов, научиться торговаться на базарах и оказаться в восточной сказке
Москва, аэропорт Шереметьево, 19:45
11 мая
18 мая
25 мая
1 июня
102 500 за человека
Мозаичное панно Узбекистана: Ташкент, Хива, Бухара и Самарканд
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
2 отзыва
Мозаичное панно Узбекистана: Ташкент, Хива, Бухара и Самарканд
Научиться готовить плов, побывать в средневековом городе и насладиться фольклорным шоу
Аэропорт Ташкента
14 сен
13 окт
30 окт
$915 за человека
Золотой квартет Узбекистана: Ташкент, Бухара, Самарканд и горы Чимган
🚗 На машине
Авторский тур
7 дней
8 отзывов
Золотой квартет Узбекистана: Ташкент, Бухара, Самарканд и горы Чимган
Приготовить самаркандский плов, пройтись по восточному базару и увидеть древнюю обсерваторию
Аэропорт Ташкента
5 мая
12 мая
19 мая
26 мая
$850 за человека
По страницам восточной сказки: Ташкент, Бухара и Самарканд
🚗 На машине
Авторский тур
6 дней
1 отзыв
По страницам восточной сказки: Ташкент, Бухара и Самарканд
Побывать на фабрике ковров, насладиться фольклорным шоу и научиться торговаться на восточном рынке
Ташкент, 14:00
7 мая
10 сен
$600 за человека
Путешествие в Узбекистан 3 в 1: Ташкент, Бухара и Самарканд
🚗 На машине
Авторский тур
5 дней
2 отзыва
Путешествие в Узбекистан 3 в 1: Ташкент, Бухара и Самарканд
Побывать на производстве самаркандской бумаги и увидеть древнюю обсерваторию
Аэропорт Ташкента, 09:30
5 мая
7 мая
19 мая
26 мая
$700 за человека
Неожиданный Узбекистан: путешествие по городам, ночь в пустыне, озеро Айдаркуль и горы Чимган
🚌 На автобусе
🐫 На верблюдах
Авторский тур
9 дней
1 отзыв
Неожиданный Узбекистан: путешествие по городам, ночь в пустыне, озеро Айдаркуль и горы Чимган
Побывать в «маленькой Швейцарии», провести ночь в юрте и покататься на верблюдах
Аэропорт Ташкента. В 11:00 встречаемся в лобби оте...
19 мая
18 авг
13 сен
29 сен
$1 088 за человека
Экспресс-тур на автомобиле в Самарканд и Бухару из Ташкента
🚗 На машине
Авторский тур
2 дня
2 отзыва
Экспресс-тур на автомобиле в Самарканд и Бухару из Ташкента
Полюбоваться «песчаными» домами и голубыми куполами мечетей и увидеть главные достопримечательности
Ташкент, 04:00-05:00
2 мая
3 мая
4 мая
5 мая
$604 за всё до 3 чел.
Попробовать Узбекистан на вкус: гастротур по Ташкенту, Самарканду и Бухаре
Авторский тур
7 дней
4 отзыва
Попробовать Узбекистан на вкус: гастротур по Ташкенту, Самарканду и Бухаре
Приготовить узбекский плов, создать своё керамическое изделие и ощутить местный колорит
Аэропорт Ташкента, время зависит от времени вашего...
110 000 за человека
Узбекистан только для вас: индивидуальный тур по Ташкенту, Бухаре и Самарканду
🚗 На машине
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Узбекистан только для вас: индивидуальный тур по Ташкенту, Бухаре и Самарканду
Увидеть изысканную архитектуру, погулять по базарам и полакомиться узбекской кухней
Ташкент, аэропорт, утро
18 мая
26 мая
27 мая
28 мая
100 000 за человека
Ешь, гуляй, живи: архитектурные и кулинарные сокровища Узбекистана
🚗 На машине
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Ешь, гуляй, живи: архитектурные и кулинарные сокровища Узбекистана
Исследовать Хиву и Бухару, Ташкент и Самарканд, попробовать местные блюда и сходить в древнюю баню
Ташкент, у гостиницы «Узбекистан», 10:30
14 сен
$1 400 за человека

Что посмотреть в Ташкенте на экскурсиях?

Отправляясь на экскурсию в Ташкенте, скучать не придётся. Улицы и переулки поражают 2-тысячелетней древностью. Музеи сохраняют реликвии со времён Тамерлана. А рядом располагаются современные памятники архитектуры, которым ещё предстоит стать достопримечательностями. Экскурсоводы с радостью предложат авторские, дневные, вечерние или групповые прогулки для желающих увидеть и узнать что-то новое. Весь спектр экскурсий на любой вкус представлен в нашем каталоге. История и архитектура Ташкента уникальна и удивительна. Прежде всего, туристам рекомендуется посетить самые знаковые места столицы Узбекистана

Местные экскурсоводы

Путешествие в Ташкент может остаться в памяти надолго, если заранее побеспокоиться о культурной программе. На нашем сайте можно забронировать любые экскурсии, чтобы посетить все выдающиеся места в сопровождении гида. Только в этом случае поездка в Узбекистан окажется полноценной и интересной

Последние отзывы на туры

  • Г
    Гузель
    24 апреля 2024
    Узбекистан только для вас: индивидуальный тур по Ташкенту, Бухаре и Самарканду
    В завершающий день тура села писать отзыв. Путешествовали вдвоем с мамой, интересно было каждой:) самые яркие моменты: - хороший маршрут - понравились гиды, в Бухаре неподражаемый Нажмиддин, который поразил своей харизмой и гостеприимством (были и на мастер-классе по приготовлению плова у него дома🥹 потрясающая семья, приняли как родных), и там же в Бухаре жили в новом семейном отеле, и тоже поразились их приему, очень душевно, мило❤️ - самый красивый для меня город оказался Самарканд, где гид Азамат комфортно и в спокойном темпе провел экскурсию за 2 дня) - Ташкент современный и быстрый город. - очень удобно, что тур индивидуальный, везде трансфер, никого не нужно ждать, это супер комфортно. Понравилось, что Аврам всегда был на связи и решал вопросы. Во всех отелях радушный прием, и в каждом очень хорошие завтраки (что для меня очень важно). В Узбекистане, в целом, везде очень вкусно! Между городами и на самолете слетали, и на скоростных поездах поездили (везде очень чисто, вокзалы красивые, добротные). Меня удивил Узбекистан, порадовал и оставил самые теплые воспоминания! Аврам и вся команда, благодарим от души! Мечта моей мамы сбылась, она счастлива🥹
  • Т
    Татьяна
    23 апреля 2024
    Восточное трио: Ташкент, Самарканд и Бухара за 5 дней
    Всё хорошо организовано, отличные гиды, хорошее размещение, трансфер на высоте, встречают в любое время дня и ночи. Всем огромное спасибо!
  • М
    Марина
    16 апреля 2024
    Восточное трио: Ташкент, Самарканд и Бухара за 5 дней
    Отдыхали с 8 по 12 апреля. Всё было супер. Начиная с организации тура, встречи в аэропорту, заселения в отели. Уже порекомендовала друзьям, бронируют. Насыщенная программа, интересные гиды. Прилетели, нас встретили, заселили в отель в Ташкенте 3*, в номерах вме есть, полотенца, тапочки, зубн. щётка и прочее. следующий день экскурсия по Ташкенту, переезд на прикольном поезде Afrosiyob в Самарканд. Самарканд нет слов, моя любовь и мечта попасть именно в этот город Узбекистана. Экскурсия, переезд в Бухару, на скоростном поезде. Расстояния между городами на скоростном поезде 2 часа, скорость до 250 км в час. Берите тур, самостоятельно ехать нет смысла, билетов в продаже на поезда нет, раскупают быстро. Туристов много. От души Рекомендую. Владимир, Камол, Ксения - организаторы, огромное спасибо. Наши гиды были: Константин, Сара (полное имя не запомнила, к сожалению), Амина(Амира). Сара это восторг, решит всё ваши проблемы и запросы. Ещё раз спасибо. Процветания вашей фирме.
    Отдыхали с 8 по 12 апреля. Всё было супер. Начиная с организации тура, встречи в аэропортуОтдыхали с 8 по 12 апреля. Всё было супер. Начиная с организации тура, встречи в аэропортуОтдыхали с 8 по 12 апреля. Всё было супер. Начиная с организации тура, встречи в аэропортуОтдыхали с 8 по 12 апреля. Всё было супер. Начиная с организации тура, встречи в аэропортуОтдыхали с 8 по 12 апреля. Всё было супер. Начиная с организации тура, встречи в аэропортуОтдыхали с 8 по 12 апреля. Всё было супер. Начиная с организации тура, встречи в аэропорту
  • А
    Антон
    16 апреля 2024
    Узбекистан только для вас: индивидуальный тур по Ташкенту, Бухаре и Самарканду
    Брали тур с 7 по 13 апреля. Аврам все грамотно организовал и спланировал. Нам очень понравилось. Самарканд и Бухара просто волшебные, поистине жемчужина Востока. Гиды по всему маршруту интересные и компетентные, не давали заскучать. Большое спасибо!
  • Е
    Едена
    13 апреля 2024
    Восточное трио: Ташкент, Самарканд и Бухара за 5 дней
    Все было отлично. Все понравилось. Приедим еще обязательно. Спасибо за отличный отдых
  • Н
    Наталия
    9 апреля 2024
    Узбекистан только для вас: индивидуальный тур по Ташкенту, Бухаре и Самарканду
    Большое спасибо Авраму за организацию чудесного отдыха! Были в Узбекистане впервые, брали индивидуальный тур на двоих по Ташкенту, Бухаре и Самарканду с посещением семи удивительных озёр. Программа была подобрана персонально под нас и удобные для нас даты. Понравилось всё: разнообразные локации, сопровождающие нас гиды (в каждом городе был свой гид), отличная организация тура, гостиницы, трансфер, еда. Все было продумано до мелочей. Очень рады, что обратились именно к Авраму. Он досконально продумывает каждую деталь, ориентируясь на пожелания и комфорт туристов. Отдельное спасибо Авраму за отличные фотографии! Однозначно рекомендую гида и его туры!
  • е
    евгения
    7 апреля 2024
    Золотой квартет Узбекистана: Ташкент, Бухара, Самарканд и горы Чимган
    Большое спасибо Асие Шариповой за отлично организованный тур по Узбекистану-прекрасный маршрут, четко организованные переезды и перелеты между городами, великолепные водители и комфортабельные автомобили, встречающие в точках прибытия. Поездка полностью изменила наше мнение о стране: мы увидели Узбекистан красивым, чистым, доброжелательным и гостеприимным. Во многом благодаря таким замечательным, профессиональным экскурсоводам, влюбленым в свою страну, как Светлана Шарипова в Самарканде и Ситора Гиязова в Бухаре. Очень рекомендую и этот тур от Асии, и этих конкретных гидов.
  • М
    Мария
    1 апреля 2024
    Палитра Узбекистана: Ташкент, Самарканд, Бухара и Хива
    Поездка понравилась! Организатор сделал все возможное, чтоб удобства и маршрут был максимально удобен для туристов!
    Поездка понравилась! Организатор сделал все возможное, чтоб удобства и маршрут был максимально удобен для туристов!Поездка понравилась! Организатор сделал все возможное, чтоб удобства и маршрут был максимально удобен для туристов!Поездка понравилась! Организатор сделал все возможное, чтоб удобства и маршрут был максимально удобен для туристов!
  • Е
    Екатерина
    25 марта 2024
    Золотой квартет Узбекистана: Ташкент, Бухара, Самарканд и горы Чимган
    Потрясающая поездка! Организация тура была на высоте. Нам раздали подробный план экскурсий на каждый день. План был полностью выполнен. Очень компетентная и заботливая экскурсовод Альмира была с нами всю поездку, за исключением последнего дня в горах. Особенно мне понравилось то, что туристическая компания шла на встречу пожеланиям группы. Сам Узбекистан поразил своей природной красотой, вкуснейшей кухней, чистотой городов и сельской местности, уютными гостиницами, богатством культурного наследия. И, конечно, большое значение имело и то, что подобралась отличная группа туристов. Я могу с полной ответственностью рекомендовать туристическое агентство Асии для поездок по солнечному Узбекистану. Спасибо большое Трипстеру и Асие!
  • М
    Мария
    18 марта 2024
    Ешь, гуляй, живи: архитектурные и кулинарные сокровища Узбекистана
    Ездила с Тимуром в Узбекистан в октябре. Уровень организации и продуманности путешествия 150 из 100. Сама страна прекрасна и удивительна, много нового и интересного. Компания была очень разносторонняя, но со всеми было приятно общаться. Всем советую, если хотят в Узбекистан, то именно с Тимуром. Надеюсь в следующем году, возможно тем же составом, будем покорять новые земли под руководством Тимура)))

Ответы на вопросы от путешественников по Ташкенту

Самые популярные туры в Ташкенте
В апреле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 39
  1. Мозаика Узбекистана: треккинги в горах и прогулки по городам
  2. Нетипичный Узбекистан: горы и пустыня, дворцы и юрты
  3. Треккинги в горах и знакомство с Ташкентом и Самаркандом
  4. На встречу с Узбекистаном: Ташкент, Самарканд, Бухара и поездка в горы
  5. Успеть всё за 10 дней: 3 города, озеро Айдаркуль, высокогорные селения и кулинарные мастер-классы
Что посмотреть в Ташкенте
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в апреле:
  1. Медресе Кукельдаш
  2. Обсерватория Улугбека
  3. Площадь Регистан
Сколько стоит тур в Ташкенте в апреле 2024
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