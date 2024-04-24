Г Гузель Узбекистан только для вас: индивидуальный тур по Ташкенту, Бухаре и Самарканду В завершающий день тура села писать отзыв. Путешествовали вдвоем с мамой, интересно было каждой:) самые яркие моменты: - хороший маршрут - понравились гиды, в Бухаре неподражаемый Нажмиддин, который поразил своей харизмой и гостеприимством (были и на мастер-классе по приготовлению плова у него дома🥹 потрясающая семья, приняли как родных), и там же в Бухаре жили в новом семейном отеле, и тоже поразились их приему, очень душевно, мило❤️ - самый красивый для меня город оказался Самарканд, где гид Азамат комфортно и в спокойном темпе провел экскурсию за 2 дня) - Ташкент современный и быстрый город. - очень удобно, что тур индивидуальный, везде трансфер, никого не нужно ждать, это супер комфортно. Понравилось, что Аврам всегда был на связи и решал вопросы. Во всех отелях радушный прием, и в каждом очень хорошие завтраки (что для меня очень важно). В Узбекистане, в целом, везде очень вкусно! Между городами и на самолете слетали, и на скоростных поездах поездили (везде очень чисто, вокзалы красивые, добротные). Меня удивил Узбекистан, порадовал и оставил самые теплые воспоминания! Аврам и вся команда, благодарим от души! Мечта моей мамы сбылась, она счастлива🥹

Т Татьяна Восточное трио: Ташкент, Самарканд и Бухара за 5 дней Всё хорошо организовано, отличные гиды, хорошее размещение, трансфер на высоте, встречают в любое время дня и ночи. Всем огромное спасибо!

М Марина Восточное трио: Ташкент, Самарканд и Бухара за 5 дней Отдыхали с 8 по 12 апреля. Всё было супер. Начиная с организации тура, встречи в аэропорту, заселения в отели. Уже порекомендовала друзьям, бронируют. Насыщенная программа, интересные гиды. Прилетели, нас встретили, заселили в отель в Ташкенте 3*, в номерах вме есть, полотенца, тапочки, зубн. щётка и прочее. следующий день экскурсия по Ташкенту, переезд на прикольном поезде Afrosiyob в Самарканд. Самарканд нет слов, моя любовь и мечта попасть именно в этот город Узбекистана. Экскурсия, переезд в Бухару, на скоростном поезде. Расстояния между городами на скоростном поезде 2 часа, скорость до 250 км в час. Берите тур, самостоятельно ехать нет смысла, билетов в продаже на поезда нет, раскупают быстро. Туристов много. От души Рекомендую. Владимир, Камол, Ксения - организаторы, огромное спасибо. Наши гиды были: Константин, Сара (полное имя не запомнила, к сожалению), Амина(Амира). Сара это восторг, решит всё ваши проблемы и запросы. Ещё раз спасибо. Процветания вашей фирме.

А Антон Узбекистан только для вас: индивидуальный тур по Ташкенту, Бухаре и Самарканду Брали тур с 7 по 13 апреля. Аврам все грамотно организовал и спланировал. Нам очень понравилось. Самарканд и Бухара просто волшебные, поистине жемчужина Востока. Гиды по всему маршруту интересные и компетентные, не давали заскучать. Большое спасибо!

Е Едена Восточное трио: Ташкент, Самарканд и Бухара за 5 дней Все было отлично. Все понравилось. Приедим еще обязательно. Спасибо за отличный отдых

Н Наталия Узбекистан только для вас: индивидуальный тур по Ташкенту, Бухаре и Самарканду Большое спасибо Авраму за организацию чудесного отдыха! Были в Узбекистане впервые, брали индивидуальный тур на двоих по Ташкенту, Бухаре и Самарканду с посещением семи удивительных озёр. Программа была подобрана персонально под нас и удобные для нас даты. Понравилось всё: разнообразные локации, сопровождающие нас гиды (в каждом городе был свой гид), отличная организация тура, гостиницы, трансфер, еда. Все было продумано до мелочей. Очень рады, что обратились именно к Авраму. Он досконально продумывает каждую деталь, ориентируясь на пожелания и комфорт туристов. Отдельное спасибо Авраму за отличные фотографии! Однозначно рекомендую гида и его туры!

е евгения Золотой квартет Узбекистана: Ташкент, Бухара, Самарканд и горы Чимган Большое спасибо Асие Шариповой за отлично организованный тур по Узбекистану-прекрасный маршрут, четко организованные переезды и перелеты между городами, великолепные водители и комфортабельные автомобили, встречающие в точках прибытия. Поездка полностью изменила наше мнение о стране: мы увидели Узбекистан красивым, чистым, доброжелательным и гостеприимным. Во многом благодаря таким замечательным, профессиональным экскурсоводам, влюбленым в свою страну, как Светлана Шарипова в Самарканде и Ситора Гиязова в Бухаре. Очень рекомендую и этот тур от Асии, и этих конкретных гидов.

М Мария Палитра Узбекистана: Ташкент, Самарканд, Бухара и Хива Поездка понравилась! Организатор сделал все возможное, чтоб удобства и маршрут был максимально удобен для туристов!

Е Екатерина Золотой квартет Узбекистана: Ташкент, Бухара, Самарканд и горы Чимган Потрясающая поездка! Организация тура была на высоте. Нам раздали подробный план экскурсий на каждый день. План был полностью выполнен. Очень компетентная и заботливая экскурсовод Альмира была с нами всю поездку, за исключением последнего дня в горах. Особенно мне понравилось то, что туристическая компания шла на встречу пожеланиям группы. Сам Узбекистан поразил своей природной красотой, вкуснейшей кухней, чистотой городов и сельской местности, уютными гостиницами, богатством культурного наследия. И, конечно, большое значение имело и то, что подобралась отличная группа туристов. Я могу с полной ответственностью рекомендовать туристическое агентство Асии для поездок по солнечному Узбекистану. Спасибо большое Трипстеру и Асие!