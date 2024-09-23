Встречаемся и отправляемся в Хиву. После размещения в гостинице (с 14:00) и завтрака вас ждёт экскурсия в сопровождении гида по древнему комплексу Ичан-Кала. Вы исследуете исторический центр за высокими мощными стенами, увидите крепость Куня-Арк и мавзолей Пахлаван-Махмуда, минареты и медресе, башню Калта-Минор и дворец Таш-Ховли. Посмотрите на мечети и общественные бани.

После — свободное время и отдых в гостинице.