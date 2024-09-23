Всё, что нужно увидеть в Узбекистане: Ташкент и Самарканд, Хива и Бухара

Познакомиться с историей городов, полюбоваться мозаичными узорами и пройтись по оживлённым базарам
Узбекистан — один из центров Великого шёлкового пути, шкатулка древнейших городов и архитектурных памятников. Приглашаем отправиться с нами в настоящий древний Восток.

Мы пройдёмся по старинным улочкам, заглянем в археологический музей и на фабрику по изготовлению бумаги, где мастера вручную создают знаменитую самаркандскую бумагу по старинным технологиям.

Вы увидите главные площади, мечети, медресе, крепости, мавзолеи и узнаете много интересного о прошлом страны.
Всё, что нужно увидеть в Узбекистане: Ташкент и Самарканд, Хива и Бухара
Всё, что нужно увидеть в Узбекистане: Ташкент и Самарканд, Хива и Бухара
Всё, что нужно увидеть в Узбекистане: Ташкент и Самарканд, Хива и Бухара
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

Программа тура может быть изменена в соответствии с вашими пожеланиями.

Проживание. В нескольких местах, размещение 2-местное:

  • В Хиве в Reikartz Khiva Residence 3* или аналогичном (1 ночь).
  • В Бухаре в Dera Hotel 3* или аналогичном (2 ночи).
  • В Самарканде в Reikartz Amar Samarkand 3* или аналогичном (2 ночи).
  • В Ташкенте в Hotel Velara 3* или аналогичном (1 ночь).

Питание. В стоимость включены 7 завтраков. Остальное питание оплачивается отдельно.

Транспорт. 33-местный автобус King long или аналогичный.

Дети. Возможно участие с детьми от 10 лет.

Виза. Не нужна.

Программа тура по дням

1 день

Переезд в Хиву, экскурсия по историческому центру

Встречаемся и отправляемся в Хиву. После размещения в гостинице (с 14:00) и завтрака вас ждёт экскурсия в сопровождении гида по древнему комплексу Ичан-Кала. Вы исследуете исторический центр за высокими мощными стенами, увидите крепость Куня-Арк и мавзолей Пахлаван-Махмуда, минареты и медресе, башню Калта-Минор и дворец Таш-Ховли. Посмотрите на мечети и общественные бани.

После — свободное время и отдых в гостинице.

Переезд в Хиву, экскурсия по историческому центруПереезд в Хиву, экскурсия по историческому центруПереезд в Хиву, экскурсия по историческому центруПереезд в Хиву, экскурсия по историческому центруПереезд в Хиву, экскурсия по историческому центруПереезд в Хиву, экскурсия по историческому центру
2 день

Переезд в Бухару

Утром после завтрака отправляемся в Бухару. Путь предстоит долгий — 450 км, 7-8 часов, но по дороге вы сможете полюбоваться просторами пустыни Кызылкум, которую мы будем проезжать.

По прибытии разместимся в отеле, а затем у вас будет свободное время: можно прогуляться по узким улочкам старого города, включённого в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Переезд в БухаруПереезд в БухаруПереезд в БухаруПереезд в Бухару
3 день

Достопримечательности Бухары

В этот день вы познакомитесь с главными достопримечательностями Бухары. Пройдёмся по парадной площади Регистан в центральной части города. Посмотрим на архитектурный ансамбль Пои-Калян, цитадель Арк с 20-метровыми стенами и башнями-укреплениями, где жили бухарские эмиры и бывали Тамерлан, Авиценна, Омар Хайям. Увидим мечеть Боло-Хауз.

Прогуляемся по парку, где расположены мавзолей Исмаила Самани и мавзолей Чашма-Айюб — одно из самых загадочных зданий Бухары. Посетим медресе Абдулазиз-хана и Улугбека, мечеть Магоки-Аттор и комплекс Ляби-Хауз. Побываем в торговых куполах, сохранившихся со времён Средневековья.

Достопримечательности БухарыДостопримечательности БухарыДостопримечательности БухарыДостопримечательности Бухары
4 день

Переезд в Самарканд, экскурсия по городу

Позавтракав, выезжаем в Самарканд. В пути — около 3-4 часов, 280 км.
По прибытии побываем на знаменитой площади Регистан, посетим медресе Улугбека, самое позднее строение площади — медресе Тилля-Кари 17 века — и медресе Шердор. Заглянем в усыпальницу Тимура Гур-Эмир.

Переезд в Самарканд, экскурсия по городуПереезд в Самарканд, экскурсия по городуПереезд в Самарканд, экскурсия по городуПереезд в Самарканд, экскурсия по городу
5 день

Продолжение знакомства с Самаркандом

Сегодня продолжим исследовать шедевры архитектуры Самарканда. Посетим некрополь Шахи-Зинда и обсерваторию Улугбека. Заглянем в Музей Археологии «Афросиаб» и мечеть Биби-Ханым и пройдёмся по самому оживлённому в городе рынку «Сиаб». Побываем на бумажной фабрике «Мерос», где ремесленники вручную изготавливают знаменитую самаркандскую бумагу по старинным технологиям.

Продолжение знакомства с СамаркандомПродолжение знакомства с СамаркандомПродолжение знакомства с СамаркандомПродолжение знакомства с СамаркандомПродолжение знакомства с Самаркандом
6 день

Переезд в Ташкент, экскурсия по городу

В этот день отправляемся в столицу Узбекистана. В пути — 4-5 часов, 280 км. Ташкент очень динамичный и современный город с богатой историей. Мы побываем на площади Хаст-Имам и посмотрим на расположенные на ней медресе Барак-хана, ставшее символом культурного и религиозного наследия Средней Азии, мечеть Тилла-Шейх и мавзолей Каффаля Шаши, построенный в 1542 году.

Прогуляемся по самому большому рынку Узбекистана «Чорсу», известному с древних времён. Посетим самые красивые станции метро.

Переезд в Ташкент, экскурсия по городуПереезд в Ташкент, экскурсия по городуПереезд в Ташкент, экскурсия по городуПереезд в Ташкент, экскурсия по городу
7 день

Отъезд

После завтрака — трансферт в аэропорт Ташкента.

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$485
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в указанных или аналогичных отелях в 2-местных номерах
  • 7 завтраков по системе B&B
  • Транспорт с кондиционером на протяжении всего путешествия
  • Услуги местных русскоговорящих гидов на каждом этапе во время посещения памятников
  • Входные билеты на объекты, указанные в программе
  • Туристический сбор в Узбекистане - $25 (текущая сумма, может быть изменена)
Что не входит в цену
  • Авиаперелёты
  • Страховка
  • Обеды и ужины
  • Доплата за 1-местный номер
  • Личные расходы, включая права на фото - и видеосъёмку на объектах
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ургенч, аэропорт, утро
Завершение: Ташкент, аэропорт, утро
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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