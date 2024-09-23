Мы пройдёмся по старинным улочкам, заглянем в археологический музей и на фабрику по изготовлению бумаги, где мастера вручную создают знаменитую самаркандскую бумагу по старинным технологиям.
Вы увидите главные площади, мечети, медресе, крепости, мавзолеи и узнаете много интересного о прошлом страны.
Описание тура
Организационные детали
Программа тура может быть изменена в соответствии с вашими пожеланиями.
Проживание. В нескольких местах, размещение 2-местное:
- В Хиве в Reikartz Khiva Residence 3* или аналогичном (1 ночь).
- В Бухаре в Dera Hotel 3* или аналогичном (2 ночи).
- В Самарканде в Reikartz Amar Samarkand 3* или аналогичном (2 ночи).
- В Ташкенте в Hotel Velara 3* или аналогичном (1 ночь).
Питание. В стоимость включены 7 завтраков. Остальное питание оплачивается отдельно.
Транспорт. 33-местный автобус King long или аналогичный.
Дети. Возможно участие с детьми от 10 лет.
Виза. Не нужна.
Программа тура по дням
Переезд в Хиву, экскурсия по историческому центру
Встречаемся и отправляемся в Хиву. После размещения в гостинице (с 14:00) и завтрака вас ждёт экскурсия в сопровождении гида по древнему комплексу Ичан-Кала. Вы исследуете исторический центр за высокими мощными стенами, увидите крепость Куня-Арк и мавзолей Пахлаван-Махмуда, минареты и медресе, башню Калта-Минор и дворец Таш-Ховли. Посмотрите на мечети и общественные бани.
После — свободное время и отдых в гостинице.
Переезд в Бухару
Утром после завтрака отправляемся в Бухару. Путь предстоит долгий — 450 км, 7-8 часов, но по дороге вы сможете полюбоваться просторами пустыни Кызылкум, которую мы будем проезжать.
По прибытии разместимся в отеле, а затем у вас будет свободное время: можно прогуляться по узким улочкам старого города, включённого в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Достопримечательности Бухары
В этот день вы познакомитесь с главными достопримечательностями Бухары. Пройдёмся по парадной площади Регистан в центральной части города. Посмотрим на архитектурный ансамбль Пои-Калян, цитадель Арк с 20-метровыми стенами и башнями-укреплениями, где жили бухарские эмиры и бывали Тамерлан, Авиценна, Омар Хайям. Увидим мечеть Боло-Хауз.
Прогуляемся по парку, где расположены мавзолей Исмаила Самани и мавзолей Чашма-Айюб — одно из самых загадочных зданий Бухары. Посетим медресе Абдулазиз-хана и Улугбека, мечеть Магоки-Аттор и комплекс Ляби-Хауз. Побываем в торговых куполах, сохранившихся со времён Средневековья.
Переезд в Самарканд, экскурсия по городу
Позавтракав, выезжаем в Самарканд. В пути — около 3-4 часов, 280 км.
По прибытии побываем на знаменитой площади Регистан, посетим медресе Улугбека, самое позднее строение площади — медресе Тилля-Кари 17 века — и медресе Шердор. Заглянем в усыпальницу Тимура Гур-Эмир.
Продолжение знакомства с Самаркандом
Сегодня продолжим исследовать шедевры архитектуры Самарканда. Посетим некрополь Шахи-Зинда и обсерваторию Улугбека. Заглянем в Музей Археологии «Афросиаб» и мечеть Биби-Ханым и пройдёмся по самому оживлённому в городе рынку «Сиаб». Побываем на бумажной фабрике «Мерос», где ремесленники вручную изготавливают знаменитую самаркандскую бумагу по старинным технологиям.
Переезд в Ташкент, экскурсия по городу
В этот день отправляемся в столицу Узбекистана. В пути — 4-5 часов, 280 км. Ташкент очень динамичный и современный город с богатой историей. Мы побываем на площади Хаст-Имам и посмотрим на расположенные на ней медресе Барак-хана, ставшее символом культурного и религиозного наследия Средней Азии, мечеть Тилла-Шейх и мавзолей Каффаля Шаши, построенный в 1542 году.
Прогуляемся по самому большому рынку Узбекистана «Чорсу», известному с древних времён. Посетим самые красивые станции метро.
Отъезд
После завтрака — трансферт в аэропорт Ташкента.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$485
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в указанных или аналогичных отелях в 2-местных номерах
- 7 завтраков по системе B&B
- Транспорт с кондиционером на протяжении всего путешествия
- Услуги местных русскоговорящих гидов на каждом этапе во время посещения памятников
- Входные билеты на объекты, указанные в программе
- Туристический сбор в Узбекистане - $25 (текущая сумма, может быть изменена)
Что не входит в цену
- Авиаперелёты
- Страховка
- Обеды и ужины
- Доплата за 1-местный номер
- Личные расходы, включая права на фото - и видеосъёмку на объектах