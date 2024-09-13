Авторский тур
9 дней
5 городов одной империи: Хива, Бухара, Шахрисабз, Самарканд и Ташкент
Побывать на родине Амира Темура, полюбоваться барханами Кызылкума и попробовать узбекский плов
Начало: Аэропорт Ургенча, время зависит от времени вашего ...
13 сен в 14:00
20 сен в 14:00
$869 за человека
Туры на русском языке в Ургенч (Узбекистан 🇺🇿) – у нас можно купить 1 тур на 2024 год, цены от $869. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Узбекистана. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август