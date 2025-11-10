Мои заказы

Обзорная аудиоэкскурсия по Белфасту + билет в музей «Титаник Белфаст»

Познакомиться с городом и открыть для себя историю легендарного лайнера на прогулке без гида
С помощью аудиоэкскурсии вы погрузитесь в историю Белфаста. Полюбуетесь граффити и муралами — свидетелями на пути города к миру. Увидите современное сердце города и несколько старинных церквей. Больше узнаете о «Титанике» в музее, расположенном на месте его строительства. Откроете подробности североирландского конфликта — и многое другое!
Обзорная аудиоэкскурсия по Белфасту + билет в музей «Титаник Белфаст»© Экскурсии с аудиогидом
Обзорная аудиоэкскурсия по Белфасту + билет в музей «Титаник Белфаст»© Экскурсии с аудиогидом
Обзорная аудиоэкскурсия по Белфасту + билет в музей «Титаник Белфаст»© Экскурсии с аудиогидом
Ближайшие даты:
11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя17
ноя
Время начала: 00:00, 10:10, 10:20, 10:30, 10:40, 10:50, 11:00, 11:10, 11:20, 11:30, 11:40, 11:50, 12:50, 13:00, 13:10, 13:20, 13:30, 13:40, 13:50, 14:00, 14:10, 14:20, 14:30, 14:40, 14:50, 15:00, 15:10, 15:20, 15:30, 15:40, 15:50, 16:00, 16:10, 16:20, 16:30, 16:40, 16:50, 17:00, 17:10, 17:20, 17:30, 17:40, 17:50, 18:00, 18:10, 18:20

Описание билета

Белфастский собор (Соборная церковь Святой Анны) — величественный готический собор, построенный в 1899 году.

Titanic Experience — интерактивный музей, посвящённый истории легендарного лайнера «Титаник».

SS Nomadic — единственный сохранившийся корабль-спасатель, на котором пассажиры переправлялись на «Титаник» перед отплытием.

Стена мира — разделительная стена между католическими и протестантскими районами города, покрытая политическими граффити и муралами.

Арена Белфаст — современный многофункциональный концертный зал и спортивный комплекс.

Клифтон Хаус — исторический особняк в георгианском стиле, ныне — музей и культурный центр.

Мурал Бобби Сэндса — памятное граффити участнику голодовки 1981 года, символу борьбы за права политических заключённых.

Центр искусств The MAC — современный культурный центр.

Собор Святого Петра в неоготическом стиле — духовный центр католического населения города.

Стена Солидарности — комплекс политических муралов, посвящённый истории конфликта в Северной Ирландии и борьбе за мир.

Музей истории ирландских республиканцев, где представлена история борьбы за независимость Ирландии.

Монастырь Клонард — католический монастырь, известный своей благотворительной деятельностью.

Организационные детали

Важно

  • Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
  • В стоимость экскурсии включён входной билет в музей «Титаник Белфаст»
  • Возьмите с собой наушники и заряженный смартфон

Как проходит экскурсия с аудиогидом

  • После бронирования и оплаты экскурсии вы получите e-mail и смс со ссылкой на приложение и скачивание экскурсии с билетом
  • Зарегистрируйтесь в приложении. Во вкладке «Покупки» вам будут доступны аудиогид и входной билет в музей
  • Приложение покажет, где начинается экскурсия, и с помощью встроенных карт проведет вас по всему маршруту
  • Входные билеты в музей продаются на выбранное вами время, приходите к месту начала экскурсии за 15 минут до времени входа в музей
  • Билет распечатывать не нужно, покажите его сотруднику музея на своём смартфоне
  • Экскурсию можно пройти без интернета: для этого её необходимо скачать

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость билета

Тип билетаСтоимость
Взрослый: билет + аудиотур£64
Дети до 15: билет + аудиотур£31
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У музея «Титаник Белфаст»
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Экскурсии с аудиогидом
Экскурсии с аудиогидом — Организатор в Белфасте
Провёл экскурсии для 16224 туристов
Мы представляем на Трипстере приложение с аудиоэкскурсиями от профессиональных гидов и местных экспертов. Вместо гида приложение проведёт вас по маршруту экскурсии с помощью GPS-навигации. Некоторые программы, кроме аудиогида, содержат ещё
читать дальше

и интересные загадки о городе, чтобы ваша прогулка была максимально увлекательной. Вам не нужно ждать гида или группу, чтобы пройти экскурсию, начинайте в любое время. Более 300 экскурсий по городам России доступно 24/7 (кроме экскурсий с билетами в музеи). Мы оказываем мгновенную поддержку в чате, по телефону или e-mail.

Задать вопрос