Найдено 1 экскурсия в Белфасте на русском языке, цена £68. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.

Пешая Круизы 1 час Мини-группа до 10 чел. Обзорная аудиоэкскурсия по Белфасту + билет в музей «Титаник Белфаст» Познакомиться с городом и открыть для себя историю легендарного лайнера на прогулке без гида Начало: У музея «Титаник Белфаст» Расписание: во вторник в 10:00 £68 за человека

Экскурсии на русском языке в Белфасте (Великобритания 🇬🇧) – у нас можно купить 1 экскурсию на 2026 год, цены от £68. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Великобритании. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь