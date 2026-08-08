Мини-группа
до 10 чел.
Обзорная аудиоэкскурсия по Белфасту + билет в музей «Титаник Белфаст»
Познакомиться с городом и открыть для себя историю легендарного лайнера на прогулке без гида
Начало: У музея «Титаник Белфаст»
Расписание: во вторник в 10:00
Сегодня в 09:20
Завтра в 06:30
£68 за человека
Экскурсии на русском языке в Белфасте (Великобритания 🇬🇧) – у нас можно купить 1 экскурсию на 2026 год, цены от £68. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Великобритании. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь