Экскурсии Белфаста

Все экскурсии и мероприятия в Белфасте

Титаник-Белфаст
Входной билет
4.7
712
22.96
за 1 чел.
Титаник-Белфаст
Одна из популярнейших в мире достопримечательностей
Тюрьма на Крамлин-роуд: тур с гидом
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94
12.72
за 1 чел.
Тюрьма на Крамлин-роуд: тур с гидом
Окунитесь в темную историю самой печально известной тюрьмы северной Ирландии
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Белфасте – доступно 2 экскурсии на 2021 год, 806 ⭐ отзывов, цены от €12.72. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Белфасте почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Великобритании на 📅 декабрь, январь и февраль
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