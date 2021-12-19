Все экскурсии и мероприятия в Белфасте
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€22.96
за 1 чел.
Титаник-Белфаст
Одна из популярнейших в мире достопримечательностей
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€12.72
за 1 чел.
Тюрьма на Крамлин-роуд: тур с гидом
Окунитесь в темную историю самой печально известной тюрьмы северной Ирландии
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