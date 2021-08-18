Все экскурсии в Брайтоне
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Брайтоне – доступно 1 экскурсия на 2021 год, 2 ⭐ отзыва, цены от £200. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Брайтоне почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Великобритании на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
Индивидуальная экскурсия
2ч 30м
£200
за 1-8 чел.
Многоликий Брайтон
Раскрыть все грани приморского английского города на обзорной экскурсии
Последние отзывы «Экскурсии Брайтона»
- Отзыв на: Многоликий БрайтонДДмитрий18 августа 2021Экскурсия по Брайтону, проведенная Татьяной, оставила яркие впечатления не только благодаря её увлекательным рассказам об истории и современности города. Это были несколько часов приятного человеческого общения, в ходе которого мы прочувствовали необыкновенную атмосферу Брайтона и взглянули на него с необычных сторон. Татьяна прекрасный рассказчик и собеседник. Экскурсия всегда проходит интереснее, если человек относится к своему делу с любовью. Именно таким экскурсоводом является Татьяна. Огромное спасибо ей за интересно проведенное время.
- Отзыв на: Многоликий БрайтонННаталия1 июня 2021Благодарим Татьяну за отлично проведённую экскурсию по Брайтону. 4 часа пролетели, как на одном дыхании. Узнали много нового и интересного! Татьяна настоящий профессионал, сразу заметно, что она не только любит свою профессию, но и умеет донести эту любовь другим. Обязательно посетим другие Ваши экскурсии. Спасибо!