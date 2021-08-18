Отзыв на: Многоликий Брайтон

Д Дмитрий 5

Экскурсия по Брайтону, проведенная Татьяной, оставила яркие впечатления не только благодаря её увлекательным рассказам об истории и современности города. Это были несколько часов приятного человеческого общения, в ходе которого мы прочувствовали необыкновенную атмосферу Брайтона и взглянули на него с необычных сторон. Татьяна прекрасный рассказчик и собеседник. Экскурсия всегда проходит интереснее, если человек относится к своему делу с любовью. Именно таким экскурсоводом является Татьяна. Огромное спасибо ей за интересно проведенное время.