Выбирайте и другие экскурсии в Брайтоне

Что вас ожидает

Брайтон изнутри

Вы погуляете по богемному району North Laine с бутиками, модными кафе и викторианскими домиками. Познакомитесь с популярной в Брайтоне уличной живописью и постараетесь узнать известных музыкантов на стенах паба Принц Альберт. По пути я раскрою интересные факты из истории города. Например, вы услышите о научном открытии доктора Ричарда Рассела и эксцентричном поведении принца Уэльского, сыгравших решающую роль в жизни Брайтона.

Историческое сердце города

Пройдя лабиринтами элитного квартала The Lanes, вы попадете в самое сердце исторического Брайтона. Посетите городской музей и картинную галерею с великолепной коллекцией керамики, картин, антикварной мебели и одежды. А также сказочный Королевский павильон, наследие принца Уэльского. Я расскажу, почему королева Виктория, придя к власти, решила быстренько от него избавиться.

Прогулка по набережной и Брайтон с высоты

Гуляя по набережной и пирсу, вы насладитесь видами и запахом моря. А еще узнаете, чем Брайтон во все времена привлекал художников, писателей, неформалов и политиков. В солнечную погоду сможете подняться на самую высокую в Европе движущуюся смотровую площадку I-360 и полюбоваться городом и каналом с высоты 162 метров.