Выбирайте и другие экскурсии в Брайтоне

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Многоликий Брайтон

Раскрыть все грани приморского английского города на обзорной экскурсии

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 4 часа
  • 👥 Не более 8 человек
  • 👶Можно с детьми
  • 🚩Встреча на железнодорожной станции Брайтона
  • Заказать экскурсию

£200 за экскурсию

Tatyana
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Tatyana – Гид в Брайтоне
Яркий, разноплановый и гостеприимный, Брайтон притягивает аристократов, богему, ученых и путешественников со всего мира.

Вы погрузитесь в его увлекательную историю 📖 и узнаете, как ему удалось превратиться из малоизвестного рыбацкого поселения в элитный город-спа, а со временем — «курорт для всех».
Многоликий Брайтон
Многоликий Брайтон

Что вас ожидает

Брайтон изнутри
Вы погуляете по богемному району North Laine с бутиками, модными кафе и викторианскими домиками. Познакомитесь с популярной в Брайтоне уличной живописью и постараетесь узнать известных музыкантов на стенах паба Принц Альберт. По пути я раскрою интересные факты из истории города. Например, вы услышите о научном открытии доктора Ричарда Рассела и эксцентричном поведении принца Уэльского, сыгравших решающую роль в жизни Брайтона.

Историческое сердце города
Пройдя лабиринтами элитного квартала The Lanes, вы попадете в самое сердце исторического Брайтона. Посетите городской музей и картинную галерею с великолепной коллекцией керамики, картин, антикварной мебели и одежды. А также сказочный Королевский павильон, наследие принца Уэльского. Я расскажу, почему королева Виктория, придя к власти, решила быстренько от него избавиться.

Прогулка по набережной и Брайтон с высоты
Гуляя по набережной и пирсу, вы насладитесь видами и запахом моря. А еще узнаете, чем Брайтон во все времена привлекал художников, писателей, неформалов и политиков. В солнечную погоду сможете подняться на самую высокую в Европе движущуюся смотровую площадку I-360 и полюбоваться городом и каналом с высоты 162 метров.

Организационные детали

  • В Брайтон легко добраться электричкой из Лондона с вокзала Victoria — от £20,50
  • Входные билеты не включены в стоимость: музей — £5,20, Королевский павильон — £13,50, смотровая площадка I-360 — £16,50. Детям, пенсионерам и семьям скидки.
Многоликий Брайтон
Многоликий Брайтон
Многоликий Брайтон
Многоликий Брайтон
Многоликий Брайтон
Многоликий Брайтон
Многоликий Брайтон

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Место встречи для начала на железнодорожной станции Брайтона.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Tatyana
Tatyana
Меня зовут Татьяна, я профессиональный гид с высшей квалификацией туристических гидов Великобритании «Blue Badge». Живу в Великобритании 20 лет, по образованию — преподаватель английского языка и литературы. Считаю, что по-настоящему познать страну можно только выехав за пределы ее столицы. Очень люблю южное побережье Англии и с радостью покажу вам его лучшие места!
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