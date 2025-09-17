Мои заказы

Прогулка по St John’s Wood

Погрузитесь в атмосферу Лондона, гуляя по историческому St John’s Wood. Откройте для себя уникальные места и их истории
St John’s Wood - это район с богатой историей и уникальной архитектурой. Когда-то здесь был лес, принадлежавший рыцарям Ордена Святого Иоанна. Сегодня это место привлекает туристов своей атмосферой и интересными
читать дальше

достопримечательностями.

Здесь можно увидеть шикарные виллы, связанные с историей The Beatles и Шерлоком Холмсом, а также важные религиозные объекты.

Прогулка по этому району позволит узнать больше о его значении для Лондона и насладиться его уникальной атмосферой

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌳 Уникальная архитектура
  • 🎨 История искусства
  • 🎶 Связь с The Beatles
  • 🏛 Религиозные объекты
  • 🏡 Живописные виллы
  • 📜 Исторические факты
Прогулка по St John’s Wood
Прогулка по St John’s Wood
Прогулка по St John’s Wood
Ближайшие даты:
18
сен19
сен20
сен21
сен26
сен27
сен28
сен
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00

Что можно увидеть

  • Резиденция американского посла
  • Лондонская центральная мечеть
  • Синагоги
  • Место жительства Люсьена Фрейда

Описание экскурсии

Лес Святого Иоанна В начале XIX века семья Эйр решила спроектировать идеальный ближайший пригород Лондона с менее плотной застройкой, заполненный отдельно стоящими виллами, что определило облик этого района на многие столетия и до сих пор удивляет случайно попавших сюда, так как напоминает дачный посёлок из частных домов с придомовой территорией в центре Лондона. С конца 1850-х годов в Сент Джонс Вуд ходили омнибусы, а в 1868 году открылась первая станция метро Мальборо роуд. История района тесно связана с The Beatles и Шерлоком Холмсом. Здесь расположены сразу три синагоги, представляющие важнейшие иудейские движения, а также Лондонская центральная мечеть и многочисленные христианские храмы. На этой экскурсии вы также узнаете, где находится шикарная резиденция американского посла; о важном следе, оставленном русским дипломатом графом Семёном Воронцовым, а также мы увидим первое место жительства британского художника Люсьена Фрейда в Лондоне и поговорим про одну из важнейших национальных британских игр – игру в крикет и посмотрим, где же в Лондоне «её дом».

Ежедневно по договорённости.

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Район St John’s Wood
  • Резиденция американского посла
  • Первое место жительства Люсьена Фрейда и др
Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно по договорённости.
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
У нас ещё много экскурсий в Лондоне. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Лондоне