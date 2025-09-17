Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы читать дальше достопримечательностями.



Здесь можно увидеть шикарные виллы, связанные с историей The Beatles и Шерлоком Холмсом, а также важные религиозные объекты.



St John's Wood - это район с богатой историей и уникальной архитектурой. Когда-то здесь был лес, принадлежавший рыцарям Ордена Святого Иоанна. Сегодня это место привлекает туристов своей атмосферой и интересными

Описание экскурсии Лес Святого Иоанна В начале XIX века семья Эйр решила спроектировать идеальный ближайший пригород Лондона с менее плотной застройкой, заполненный отдельно стоящими виллами, что определило облик этого района на многие столетия и до сих пор удивляет случайно попавших сюда, так как напоминает дачный посёлок из частных домов с придомовой территорией в центре Лондона. С конца 1850-х годов в Сент Джонс Вуд ходили омнибусы, а в 1868 году открылась первая станция метро Мальборо роуд. История района тесно связана с The Beatles и Шерлоком Холмсом. Здесь расположены сразу три синагоги, представляющие важнейшие иудейские движения, а также Лондонская центральная мечеть и многочисленные христианские храмы. На этой экскурсии вы также узнаете, где находится шикарная резиденция американского посла; о важном следе, оставленном русским дипломатом графом Семёном Воронцовым, а также мы увидим первое место жительства британского художника Люсьена Фрейда в Лондоне и поговорим про одну из важнейших национальных британских игр – игру в крикет и посмотрим, где же в Лондоне «её дом».

