St John’s Wood - это район с богатой историей и уникальной архитектурой. Когда-то здесь был лес, принадлежавший рыцарям Ордена Святого Иоанна. Сегодня это место привлекает туристов своей атмосферой и интересными
6 причин купить эту экскурсию
- 🌳 Уникальная архитектура
- 🎨 История искусства
- 🎶 Связь с The Beatles
- 🏛 Религиозные объекты
- 🏡 Живописные виллы
- 📜 Исторические факты
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Что можно увидеть
- Резиденция американского посла
- Лондонская центральная мечеть
- Синагоги
- Место жительства Люсьена Фрейда
Описание экскурсииЛес Святого Иоанна В начале XIX века семья Эйр решила спроектировать идеальный ближайший пригород Лондона с менее плотной застройкой, заполненный отдельно стоящими виллами, что определило облик этого района на многие столетия и до сих пор удивляет случайно попавших сюда, так как напоминает дачный посёлок из частных домов с придомовой территорией в центре Лондона. С конца 1850-х годов в Сент Джонс Вуд ходили омнибусы, а в 1868 году открылась первая станция метро Мальборо роуд. История района тесно связана с The Beatles и Шерлоком Холмсом. Здесь расположены сразу три синагоги, представляющие важнейшие иудейские движения, а также Лондонская центральная мечеть и многочисленные христианские храмы. На этой экскурсии вы также узнаете, где находится шикарная резиденция американского посла; о важном следе, оставленном русским дипломатом графом Семёном Воронцовым, а также мы увидим первое место жительства британского художника Люсьена Фрейда в Лондоне и поговорим про одну из важнейших национальных британских игр – игру в крикет и посмотрим, где же в Лондоне «её дом».
Ежедневно по договорённости.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Район St John’s Wood
- Резиденция американского посла
- Первое место жительства Люсьена Фрейда и др
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно по договорённости.
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.