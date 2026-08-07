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для фото, интереснейший, грамотный и познавательный рассказ, всё по полочкам, очень структурированно, при этом не скучно и с юмором.

Ответила на все наши вопросы, заострила внимание на интересующих фактах, рассказала об интересных встречах, случаях и особенностях современного Лондона и его жителей.

Были семьёй, дети разного возраста, очень-очень рекомендуем. Спасибо!!