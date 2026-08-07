Индивидуальная
до 10 чел.
Все самое важное в Лондоне за 2,5 часа
Погрузитесь в историю и культуру Лондона, посетив его знаковые места в компании опытного гида
Начало: На Трафальгарской площади, у памятника быку с голо...
Завтра в 08:00
10 авг в 12:30
от £200 за всё до 6 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Обзорная экскурсия по Лондону: от London Eye до Трафальгарской площади
Погрузитесь в атмосферу Лондона, исследуя его знаменитые достопримечательности от London Eye до Трафальгарской площади. Уникальные истории и виды ждут вас
Начало: В районе London Eye
Расписание: во вторник, среду, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00 и 13:30
Завтра в 10:00
11 авг в 10:00
£40 за человека
Индивидуальная
до 7 чел.
Шедевры Британского музея
Интересно, с душой и по делу. За короткое время узнали много важного и увидели главное
10 авг в 12:30
11 авг в 10:30
от £200 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выборПутешествие в Оксфорд: от шёпота легенд к голосу разума (из Лондона)
История и архитектура Оксфорда оживают на улицах. Колледжи, университетская церковь и знаменитая лестница из Гарри Поттера ждут вас
24 авг в 09:30
27 авг в 09:30
от £640 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Сити: история грязных денег империи
Откройте для себя Лондон с новой стороны. Погрузитесь в мир финансовых интриг и узнайте, как город стал мировой денежной столицей
Начало: У станции метро Waterloo
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
от £260 за всё до 5 чел.
Фотопрогулка
до 4 чел.
Лондон и вы в объективе камеры
Откройте для себя красоту Лондона через объектив камеры. Неповторимые уголки и знаковые места ждут вас
Завтра в 07:00
10 авг в 07:00
от £300 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Ковент-Гарден: театральный, исторический, таинственный
Исторические факты и metropolitan stories - в очень структурной и при этом невероятно живой манере
Начало: У Трафальгарской площади
10 авг в 09:30
11 авг в 09:30
от £180 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Большая обзорная экскурсия по Лондону
Погрузитесь в историю Лондона, посетив знаковые места, такие как Букингемский дворец и Тауэр, в комфортабельной поездке на авто
24 авг в 09:00
27 авг в 09:00
от £560 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Музей естественной истории Лондона - для детей и родителей
Путешествие в мир эволюции и динозавров для детей и родителей. Откройте тайны природы в музее, где каждый экспонат оживает в рассказах
Начало: У музея
Завтра в 10:00
15 авг в 10:00
от £190 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Скандальный Сохо: sex, drugs and rock&roll
Исследовать самый отвязный район Лондона - место притяжения богемы, модников и маргиналов
Начало: На Пиккадилли Сёркус
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:00
от £220 за всё до 6 чел.
Групповая
до 15 чел.
Свидание с Лондоном каждый день
Два маршрута в Лондоне: классика и современность. Узнайте о тайнах королей и древних традициях Сити, посетите знаменитые достопримечательности
Начало: У выхода из станции метро Temple
Расписание: в понедельник, четверг, пятницу и воскресенье в 15:15
Завтра в 15:15
10 авг в 15:15
£30 за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Чем славен Гринвич
Погрузитесь в мир истории и культуры Гринвича, где каждый шаг рассказывает уникальную историю
Начало: На причале Гринвича
Сегодня в 10:00
11 авг в 09:00
от £230 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Увлекательная прогулка для детей по Музею естествознания
Среди 80 миллионов экспонатов найти наиболее интересные и понять, как разнообразна жизнь на земле
Начало: В Музее естественной истории
13 авг в 10:00
15 авг в 10:00
от £295 за всё до 10 чел.
Билеты
Галерея Тейт Модерн в компании искусствоведа
Ответить на главные вопросы о современном искусстве и разобрать знаковые картины 20 века
Начало: В галерее Tate Modern
11 авг в 10:30
13 авг в 13:30
от £180 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
С аудиогидом - по местам съёмок «Гарри Поттера»
Отправляйтесь на магическую экскурсию по Лондону! Загляните в Косой переулок, пройдите по мосту, разрушенному Пожирателями смерти, и посетите платформу 9¾
Начало: Недалеко от Лиденхолл-маркет
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:00
от £10 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Лондона - в загородную резиденцию королей Виндзор
Путешествие в Виндзор подарит вам уникальную возможность окунуться в прошлое и насладиться величием королевской архитектуры и искусства
Начало: У вашего отеля в Лондоне
24 авг в 09:00
27 авг в 09:00
от £560 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Импрессионисты в Национальной галерее
Разобраться в особенностях направления и «прочитать» художников с гидом-искусствоведом
Начало: В Национальной галерее
Завтра в 10:00
11 авг в 10:00
от £315 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Экскурсия по лондонскому Тауэру
Важнейшие страницы английской истории, вороны, Тюдоры и сокровища британской короны
15 авг в 09:30
16 авг в 10:00
от £400 за всё до 10 чел.
Фотопрогулка
до 2 чел.
Любовь и легенды: фотопрогулка в центре Лондона
Фотосессия на фоне главных символов Лондона. Профессиональный фотограф запечатлит вас у Биг Бена, Вестминстерского дворца и на фоне Темзы
Начало: У метро Westminster
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:00
от £360 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие в графство Кент: ощутить дух Старой Англии
Погрузитесь в историю и красоту Кента: от величественного Дуврского замка до живописных Белых скал Ла-Манша
Начало: По вашему адресу в Лондоне
13 авг в 08:00
19 авг в 08:00
от £770 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Блошиные рынки Лондона
Путешествие в мир старинных вещей
Завтра в 08:00
10 авг в 12:30
от £220 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Прогулка по Сити: 2000 лет за три часа
Погрузитесь в атмосферу Лондонского Сити, где история и современность переплетаются на каждом шагу. Узнайте, как город стал финансовым центром
Начало: У выхода из метро Monument
Завтра в 09:00
19 сен в 09:00
от £102 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Обзорная экскурсия «Привет, Лондон!»
Погрузитесь в атмосферу Лондона, прогуливаясь по его знаменитым улицам и площадям. Узнайте больше о главных достопримечательностях столицы Великобритании
14 авг в 13:00
18 авг в 17:00
от £240 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Прогулка по Marylebone Village
Понять характер настоящего Лондона в одном из аристократических районов города
Начало: В районе метро Bond Street
Завтра в 10:00
11 авг в 10:00
от £315 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Обзорная прогулка «Секреты старого Лондона»
Приглашаем на увлекательную прогулку по Лондону, где вы увидите не только знаменитые достопримечательности, но и узнаете уникальные истории
Завтра в 09:00
10 авг в 13:00
от £200 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Итальянский Ренессанс в Национальной галерее
Погрузитесь в эпоху Ренессанса, исследуя шедевры Леонардо да Винчи, Рафаэля и Боттичелли в Национальной галерее Лондона
Завтра в 10:00
11 авг в 10:00
от £315 за всё до 6 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Аудиоэкскурсия по Лондону + билет на Тауэрский мост
Познакомиться с историей и архитектурными контрастами южного берега Темзы
Начало: У Тауэрского моста
Расписание: ежедневно в 09:30, 10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 15:30 и 16:30
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
£35 за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Знаменитые места Лондона с Темзы
Откройте для себя величие Лондона с воды: исторические мосты, величественные здания и живописные виды
Начало: Westminster tube station exit 1
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от £250 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Личное свидание с Лондоном
Влюбись в город за 2 часа: яркие впечатления и неожиданные открытия только для тебя
Начало: У выхода из станции метро Temple
10 авг в 10:00
11 авг в 10:00
от £145 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Лондонский Тауэр: история, тайны и легенды
Откройте тайны Лондонского Тауэра, узнайте его мрачные и величественные истории на увлекательной экскурсии
Начало: У Лондонского Тауэра
1 сен в 11:00
2 сен в 11:00
от £345 за всё до 3 чел.
В Лондоне бесконечное множество достопримечательностей, это и Национальная портретная галерея и Трафальгарская площадь, Тауэрский мост, Кенсингтонские сады, а также всевозможные исторические и культурные места, поэтому совершенно неудивительно, почему «Большой дым» популярное туристическое направление
Лондон большой город и исследовать его самостоятельно, будет довольно трудно, поэтому чтобы освободить себя от организационных моментов, мы рекомендуем воспользоваться экскурсиями, которые мы бережно собираем для вас по всему миру в том числе и в столице Великобритании. Вам остается только выбрать подходящую, остальное возьмут на себя профессиональные гиды
Последние отзывы на экскурсии
И
Интересная и познавательная экскурсия по музею. Увлекла рассказом не только взрослых, но и 9 летнего ребенка!
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Были на экскурсии семьей с детьми 11 и 16 лет. причем дочь собирается поступать на архитектора. Целью было понять современное
+5
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Ю
Хотим поблагодарить Хасана за очень приятную и интересную экскурсию. Особенно хочется отметить, что экскурсовод имеет высшее историческое образование, и может
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Экскурсия прошла замечательно. Богдан прекрасно владеет информацией. Рекомендую!
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Прекрасно провели время! Спасибо!
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Д
Александра - самый чудесный гид и человек, милая и чуткая девушка.
Это была наша лучшая экскурсия, выверенный маршрут, самые удачные локации
Это была наша лучшая экскурсия, выверенный маршрут, самые удачные локации
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Е
Юлия, прекрасный гид, высококвалифицированный. все очень понравилось.
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А
всем привет, Юля- супер специалист и очень интересро рассказывает, очень живое общение и приятное, и по желанию можно усложнить или упростить маршрут и продолжительность экскурсии, что удобно.
Юля, спасибо Вам🙏🏻
Юля, спасибо Вам🙏🏻
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M
Посетили Тейт Модерн. Посмотрели временные выставки: Фрида, становление иконы и Анна Мендиета (кубинская художница). Свобода, заземление, залечивание ран. Выражение разное,
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M
Провели прекрасно время в Национальной галерее. Узнали кто расположен на мозаике при входе рядом с Черчиллем, какая картина самая посещаемая,
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Всего 1811 отзывов в Лондоне
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Ответы на вопросы от путешественников по Лондону
Самые популярные экскурсии в Лондоне
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Сколько стоит экскурсия по Лондону в августе 2026
Сейчас в Лондоне можно забронировать 194 экскурсии от 10 до 1000 со скидкой до 35%. Туристы уже оставили гидам 1811 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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