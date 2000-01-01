Чем славен Гринвич

Погулять по городу и убедиться, что в пригороде Лондона есть не только Нулевой меридиан

Родина самых известных английских монархов, пристанище моряков и пиратов, последний приют адмирала Нельсона и клочок земли, где всего один шаг равняется переходу из западного полушария в восточное. Спорим, из этих фактов вы знали про Гринвич не всё? Я проведу вас по городу, чтобы показать его самые знаковые места, рассказать о гринвичских событиях, которые повлияли на судьбу страны, и помочь вам разглядеть в британской жизни то, что в Лондоне вы точно упустите из виду.