Все экскурсии в Лондоне
68 экскурсий в Лондоне, 905 отзывов, скидки до 10%, цены от £15 до £485. Экскурсии проводятся местными жителями знающими о Лондоне много информации. Мы рекомендуем начинать свои путешествия именно с данными гидами, что даст вам знания о том, как в дальнейшем провести свой отдых в Великобритании как можно лучше
Ежедневная прогулка по Лондону
Узнать и полюбить город за 2 часа
Выбирайте один из двух наших маршрутов: это две совершенно разные, но одинаково интересные истории о Лондоне. На синем маршруте вы увидите классические достопримечательности, которые помните по урокам английского, и откроете тайны королей. Синий маршрут посвящен Лондонскому Сити — здесь родился город, а сегодня стоят ультрасовременные небоскребы, знаменитые Тауэр и Тауэрский мост.
Все самое важное в Лондоне за 2,5 часа
Обзорная прогулка с историком искусства по знаковым достопримечательностям столицы
Я, как профессиональный историк искусства, живущий в Лондоне и полюбивший его всем сердцем, хочу поделиться своими знаниями — во время обзорной экскурсии я покажу и расскажу все главное, что стоит знать об этом городе.
Экскурсия по лондонскому Тауэру
Важнейшие страницы английской истории, вороны, Тюдоры и сокровища британской короны
Тауэр — не просто достопримечательность Лондона, a именно то место, где писалась история английского королевства. Вам предстоит погрузиться в атмосферу Средневековья и эпоху Тюдоров, узнать о заговорах и борьбе за власть, увидеть эшафот, где оборвалась жизнь Анны Болейн, и сокровища британской короны. Эта экскурсия даст вам глубокое понимание истории Англии и её неповторимого национального характера.
Тур по старинным пабам Лондона
Знакомство с местной культурой пабов на экскурсии по легендарным заведениям британской столицы
Эта экскурсия — знакомство с лондонской культурой пабов. Мы посетим самые примечательные заведения города и попробуем разобраться, почему пабы для британцев — основная составляющая жизни.
По следам Гарри Поттера в Лондоне!
«Дырявый Котёл», Министерство Магии, платформа 9 ¾ и другие волшебные уголки города
Готовы отправиться навстречу магическим приключениям на улицах Лондона? Где, как не здесь, можно найти отголоски и напоминания о волшебном мире, сошедшем со страниц романов о Гарри Поттере. На этой авторской прогулке мы исследуем магические уголки Лондона, где проходили съемки фильмов киноэпопеи: от входа в «Дырявый Котёл» до легендарной платформы 9¾. Вы узнаете любопытные подробности о жизни Джоанн Роулинг, судьбе её романов и их экранизациях. А после сможете отправиться в павильоны киностудии Warner Bros, чтобы своими глазами рассмотреть костюмы и декорации к фильмам о Гарри Поттере и вознаградить себя бутылочкой сливочного пива!
Путешествие в Оксфорд
Старинные колледжи, забавные традиции и знаковые места культового британского города
Предлагаю вам совершить путешествие в старый добрый Оксфорд, обойти самые известные колледжи и прикоснуться к их истории. Вы прогуляетесь по коридорам Хогвартса и заглянете в знаменитую Бодлеанскую библиотеку, купите любимые сладости Алисы из романа Льюиса Кэролла и рассмотрите скрипки Страдивари. За один день мы обойдем самые интересные закоулки Оксфорда, разговаривая о местных вековых традициях и легендах, придающих этому месту невероятную атмосферу.
Тайны старого Лондона
Отыскать «скелеты в шкафу» британской столицы и пройти по следам героев и злодеев городских легенд
Сложно представить, сколько мистических и детективных историй таит в себе Лондон: и на прогулке вам откроются самые захватывающие их них! Мы прогуляемся от Флит-стрит до пабов Саутворка, пройдем тропами Джека-Потрошителя и Гая Фокса, вспомним про «пироги с секретом» и шаг за шагом отделим байки от фактов. Страшно не будет — будет жутко интересно!
Прогулка по Сити: 2000 лет за три часа
Увидеть историческое ядро Лондона и узнать о главных этапах его развития
Приглашаю на знакомство с Сити — уникальным городом в центре Лондона, известным своей историей и архитектурой. На протяжении 2000 лет существования Сити остается независимым и ни на что не похожим образованием, расположенным всего лишь на одной квадратной миле. В нем сосредоточены офисы крупнейших компаний мира, которые соседствуют с древними церквями и памятниками архитектуры. На экскурсии вы узнаете о главных исторических этапах развития Сити и поймете, как из владения древних римлян он превратился в мировой финансовый центр.
Контрасты Лондона
Раскрыть разные грани города на прогулке по его самым колоритным кварталам
Бурная многовековая история и смешение культур и традиций превратили Лондон в фантастический город-коктейль. Гуляя по районам Сити, Спиталфилдс и Шордич, вы увидите непохожие друг на друга миры с самобытной атмосферой, архитектурой и людьми. Я помогу понять их характер и поделюсь интересными историческими фактами.
Ковент-Гарден: театральный, исторический, таинственный
Исследовать атмосферный район Лондона и узнать его секреты на авторской экскурсии
Думаете, что вам известно всё о центре британской столицы? Я расскажу много новых нюансов о популярнейшем районе города — Ковент-Гардене. Вы побываете в баре, где последнюю кружку эля выпивали осуждённые на казнь, поймёте, почему принц Гарри стал масоном, и откроете тайны мрачного прошлого района.
Camden Town: рок-н-ролл и пабы
Открыть самый колоритный, музыкальный и культовый район города
В Лондоне множество колоритных, ни на что не похожих районов, но только один из них прочно связан с потрясающей музыкальной историей этого города — Кэмден. Если вы нежно относитесь к рок-н-роллу, интересуетесь альтернативной культурой или просто хотите посетить особенное место, которое вам точно запомнится, а заодно узнать, где находится добрая половина исторических музыкальных площадок, культовые ночные клубы и прекрасные, не менее исторические пабы, то нам с вами по пути!
Чем славен Гринвич
Погулять по городу и убедиться, что в пригороде Лондона есть не только Нулевой меридиан
Родина самых известных английских монархов, пристанище моряков и пиратов, последний приют адмирала Нельсона и клочок земли, где всего один шаг равняется переходу из западного полушария в восточное. Спорим, из этих фактов вы знали про Гринвич не всё? Я проведу вас по городу, чтобы показать его самые знаковые места, рассказать о гринвичских событиях, которые повлияли на судьбу страны, и помочь вам разглядеть в британской жизни то, что в Лондоне вы точно упустите из виду.
Небанальный Ноттинг-Хилл
Освоиться в самом творческом районе Лондона и посетить культовые места британской рок-музыки
Район Ноттинг-Хилл давно стал местом притяжения британских режиссеров, художников, музыкантов и фотографов — и я помогу вам разобраться, почему. Приготовьтесь оказаться в антикварном сердце Лондона, пройти по следам The Rolling Stones и Pink Floyd, увидеть места съемок нашумевшего фильма «Ноттинг-Хилл» и оставить след в знаковых пабах города.
В Национальную галерею с искусствоведом
Знакомство с шедеврами европейского искусства и техниками живописи
Если вы хотите познакомиться с лучшими образцами европейской живописи, Лондонская Национальная галерея – именно то место, куда нам стоит отправиться! На экскурсии я доступно расскажу об основных течениях живописи и покажу лучшие работы из коллекции галереи, охватив историю западноевропейского искусства от Средневековья до начала 20 века.
Национальная галерея: главные шедевры за 2,5 часа
Вдохновляющая экскурсия с профессионалом, после которой захочется стать настоящим ценителем искусств
В третьем по посещаемости музее мира собраны тысячи лучших работ западноевропейской живописи за несколько веков. Я помогу не заблудиться в этой сокровищнице и не пропустить главное, объясню логику развития искусства, научу отличать Мане от Моне и шедевры от ремесленной работы, а еще расскажу о гениях и их эпатажных поступках.
Путешествие в Виндзор с посещением замка
Узнать историю и увидеть сокровища любимой королевской «дачи»
Готовы оказаться в настоящем замке, где и сегодня живут короли и королевы? Вы отправитесь в Виндзор — старейший в мире обитаемый замок, любимый королевой Елизаветой II, и то самое место, где поженились принц Гарри и Меган Маркл. Прогуляетесь по живописной территории, восхититесь роскошной капеллой и, конечно, заглянете в залы и покои замка, чтобы открыть его многовековую историю и увидеть богатые коллекции живописи и антиквариата.
Восточный Лондон — сердце английской кухни, которую мы знаем cегодня
Развеять стереотипы о британцах и узнать, как развивались гастрономические вкусы туманного Альбиона
Существуют стереотипы о том, каковы настоящие Британцы и какой является английская кухня. В своем туре я постараюсь развеять несколько мифов и объяснить, почему современное общество не так сильно изменилось за много лет и как на протяжении веков складывались гастрономические предпочтения туманного Альбиона.
Вестминстерское аббатство: тайны, истории, факты
Познакомиться с прошлым и настоящим главного собора Великобритании
Вестминстерское аббатство — важнейший собор страны, королевская коронационная церковь и главная усыпальница Великобритании. Именно здесь 65 лет назад состоялась коронация королевы Елизаветы II, a в 2011 году венчались внук Её Величества, принц Уильям, и Кэтрин Миддлтон. На экскурсии вы проникнете в сердце английской культуры: услышите о войне Алой и Белой Розы, соперничестве Елизаветы I и Марии Стюарт, достижениях Исаака Ньютона и Стивена Хокинга. Все эти истории откроются здесь — под резными готическими сводами Вестминстерского аббатства.
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