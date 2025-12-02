читать дальше встретится целая россыпь замков, где будто оживают легенды о великих завоеваниях и храбрых рыцарях, — Лидс, Бодиам, Арундел, Уорик.



Не обойдём стороной и резиденции, в которых веками жили монархи, — Виндзор и Хэмптон-корт, а также увидим Камень судьбы — священную коронационную реликвию.



В программе ещё много интересного: Кентерберийский собор, прекрасные сады Ниманс, деревушки Котсуолдс, роскошные особняки Ротшильдов и Черчилля, города Винчестер, Оксфорд, Солсбери, Бристоль, Бас, Брайтон.



И, конечно, мы обязательно окунёмся в тайны и загадки древних, рассматривая каменные глыбы Стоунхенджа.

Хотите узнать настоящую Англию — ту, где столетиями вершилась история? Тогда в путь! Это будет впечатляюще насыщенное путешествие по знаковым локациям, в котором мы шаг за шагом погрузимся в прошлое.Нам