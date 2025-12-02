Индивидуальный тур в духе Старой Англии: самые знаменитые замки, дворцы, соборы и города
Восхититься Стоунхенджем, посетить Виндзор, Бодиам, Арундел и увидеть, где жили Ротшильды и Черчилль
Хотите узнать настоящую Англию — ту, где столетиями вершилась история? Тогда в путь! Это будет впечатляюще насыщенное путешествие по знаковым локациям, в котором мы шаг за шагом погрузимся в прошлое.
Нам читать дальше
встретится целая россыпь замков, где будто оживают легенды о великих завоеваниях и храбрых рыцарях, — Лидс, Бодиам, Арундел, Уорик.
Не обойдём стороной и резиденции, в которых веками жили монархи, — Виндзор и Хэмптон-корт, а также увидим Камень судьбы — священную коронационную реликвию.
В программе ещё много интересного: Кентерберийский собор, прекрасные сады Ниманс, деревушки Котсуолдс, роскошные особняки Ротшильдов и Черчилля, города Винчестер, Оксфорд, Солсбери, Бристоль, Бас, Брайтон.
И, конечно, мы обязательно окунёмся в тайны и загадки древних, рассматривая каменные глыбы Стоунхенджа.
Описание тура
Организационные детали
Возраст участников — 10+.
Программа тура по дням
1 день
Поместье Черчилля, замок Лидс, Кентерберийский собор
Встретимся в Лондоне и начнём наше путешествие. Сегодня посетим поместье Уинстона Черчилля и замок Лидс на островах посреди искусственного озера — обитель английских королев. Заедем в город Кентербери, где сходим в Кентерберийский собор — главный англиканский храм страны. Если захотите, по завершении полюбуемся белыми скалами.
2 день
Замок Бодиам, сад Ниманс, Брайтон
Продолжаем наш отпуск. Направимся в средневековый замок Бодиам, окружённый заполненным водой рвом. Погуляем по прекрасному саду Ниманс с растениями из Чили и Китая, розарием и дендрарием. Вечер посвятим Английской Ривьере — городу Брайтону, где пройдём по центру и набережной.
3 день
Замок Арундел или усадьба Петуорт-хаус, Винчестер
Начнём день с одного из объектов. Посетим замок Арундел, принадлежавший соратнику Вильгельма Завоевателя. Или побываем в усадьбе Петуорт-хаус, которую строили по образцу Версальского дворца. Далее едем в Винчестер: погуляем по городу, заглянем в собор, увидим круглый стол короля Артура.
4 день
Солсбери, Стоунхендж, Бас
Утро начнём в Солсбери, где пройдёмся по центру и посетим собор. Затем нас ждёт невероятная встреча с каменным мегалитом — Стоунхенджем. Завершим этот день, гуляя по городку Бас.
5 день
Бристоль, деревни Котсуолдса, римская вилла, замок Уорик
Движемся дальше, в Бристоль. Прогуляемся и сменим городскую атмосферу на деревенскую — отправимся в регион Котсуолдс с колоритными домиками из местного камня и садами. Заедем на римскую виллу и доберёмся к одному из самых известных замков Англии, Уорику.
6 день
Особняк Ротшильдов, Бленхеймский дворец, Оксфорд
Впереди ещё много интересного. Сегодня мы восхитимся роскошью особняка Ротшильдов. Посетим родовое имение герцогов Мальборо — Бленхеймский дворец, в котором родился Уинстон Черчилль. Завершим экскурсию прогулкой по Оксфорду.
7 день
Виндзорский замок, дворец Хэмптон-корт, любимый паб короля, Камень судьбы
Завершим тур калейдоскопом английских жемчужин. Побываем в монарших резиденциях — Виндзорском замке и загородном дворце Хэмптон-корт. Заглянем в любимый паб Генриха VIII на реке Темзе и напоследок осмотрим Коронационный камень, или Камень судьбы, в лондонском боро Кингстон-апон-Темс.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
Все трансферы по маршруту
Сопровождение гидом
Все входные билеты и экскурсии по программе
Что не входит в цену
Билеты в Лондон и обратно в ваш город
Проживание
Питание
Виза
Место начала и завершения?
Лондон, место и время по договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Влад — ваш гид в Лондоне
Провёл экскурсии для 353 туристов
Моя главная страсть с детства — история и путешествия. Я кандидат наук и постоянно открываю для себя что-то новое, исследуя первоисточники, периодически участвуя в научно-исследовательских экспедициях и археологических раскопках. Главное читать дальше
увлечение — это история и культура Европы. И, конечно, Древняя Греция, Междуречье, Древний Египет и Рим. У меня есть огромное желание рассказать вам о многочисленных известных и малоизвестных событиях, фактах и артефактах разных времён.
Тур входит в следующие категории Лондона
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Лондоне