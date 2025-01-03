Что посмотреть в Лондоне на экскурсиях?
В Лондоне бесконечное множество достопримечательностей, это и Национальная портретная галерея и Трафальгарская площадь, Тауэрский мост, Кенсингтонские сады, а также всевозможные исторические и культурные места, поэтому совершенно неудивительно, почему «Большой дым» популярное туристическое направление
Местные экскурсоводы
Лондон большой город и исследовать его самостоятельно, будет довольно трудно, поэтому чтобы освободить себя от организационных моментов, мы рекомендуем воспользоваться экскурсиями, которые мы бережно собираем для вас по всему миру в том числе и в столице Великобритании. Вам остается только выбрать подходящую, остальное возьмут на себя профессиональные гиды