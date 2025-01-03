Авторские туры в Лондоне

Найдено 2 тура в Лондоне на русском языке, цены от 91 300 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
В атмосфере праздника и чудес: новогодние каникулы в Лондоне
На автобусе
7 дней
В атмосфере праздника и чудес: новогодние каникулы в Лондоне
Провести зимний отпуск с ощущением волшебства и осмотреть главные достопримечательности столицы
Начало: Отель в Лондоне, время зависит от вашего рейса
3 янв в 10:00
91 300 за человека
Зимнее волшебство с чашечкой английского чая: Новый год в британской столице
На автобусе
7 дней
Зимнее волшебство с чашечкой английского чая: Новый год в британской столице
Увидеть все знаковые локации Лондона и отметить главный зимний праздник у берегов Темзы
Начало: Отель в Лондоне, время зависит от вашего рейса
28 дек в 10:00
103 150 за человека

Что посмотреть в Лондоне на экскурсиях?

В Лондоне бесконечное множество достопримечательностей, это и Национальная портретная галерея и Трафальгарская площадь, Тауэрский мост, Кенсингтонские сады, а также всевозможные исторические и культурные места, поэтому совершенно неудивительно, почему «Большой дым» популярное туристическое направление

Местные экскурсоводы

Лондон большой город и исследовать его самостоятельно, будет довольно трудно, поэтому чтобы освободить себя от организационных моментов, мы рекомендуем воспользоваться экскурсиями, которые мы бережно собираем для вас по всему миру в том числе и в столице Великобритании. Вам остается только выбрать подходящую, остальное возьмут на себя профессиональные гиды

Ответы на вопросы от путешественников по Лондону

Самые популярные туры в Лондоне
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 2 популярных тура 😍 из 2
  1. В атмосфере праздника и чудес: новогодние каникулы в Лондоне
  2. Зимнее волшебство с чашечкой английского чая: Новый год в британской столице
Что посмотреть в Лондоне
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в сентябре:
  1. Тауэр
  2. Биг-Бен
  3. Лондонский Сити
  4. Вестминстер
Сколько стоит тур в Лондоне в сентябре 2024
Сейчас в Лондоне можно забронировать 2 тура от 91 300 до 103 150.
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