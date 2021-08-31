Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Включайте и выключайте любую из 20 экскурсионных остановок по маршруту
Насладитесь панорамным видом на Йорк с открытой открытой террасы автобуса
Посмотрите потрясающие виды на Йорк из Клиффорд-Тауэр
Откройте для себя историю своего любимого шоколадного бара в «Шоколадной истории Йорк»
Изучите жизнь бывшего короля на опыте Ричарда III
Посетите Бишопторп-роуд, однажды названный «Лучшая улица в Великобритании»
Основанный римлянами, Йорк вскоре стал вторым городом Англии и был свидетелем войн, мирных соглашений и процветания на протяжении 2000 лет своего существования.
Король Георг VI на протяжении многих лет размышлял о центральной роли города, говоря: «История Йорка - это история Англии».
Посетите великолепный Йоркский собор с его бесценными витражами. Прогуляйтесь по средневековым улочкам или 800-летним барным стенам. Посетите отмеченные наградами музеи, ботанический сад Йорка или насладитесь прекрасными ресторанами и магазинами. В этом чудесном городе всегда найдется место для открытий.
Ваш маршрут тура:
Остановка 1 - Выставочная площадь.
Остановка 2 - GillyGate.
Остановка 3 - бар Monk.
Остановка 4 - Foss Bank.
Остановка 5 - Пишолм-Грин.
Остановка 6 - Каменный лук.
Остановка 7 - Башня Клиффорда.
Остановка 8 - Маргарет-стрит.
Остановка 9 - бар Walmgate.
Остановка 10 - Центр Барбакана.
Остановка 11 - Фишергейт.
Остановка 12 - железнодорожный вокзал Йорка.
Остановка 13 - Мемориальные сады.
Остановка 14 - Музейный сад.
Ответы на вопросы
Что входит
24-часовой автобусный билет
Многоязычный комментарий (и комментарий для детей на английском языке)
Наушники
Буклет со скидкой, включая предложения на местные закусочные, аттракционы и магазины
Что не входит
Билеты на аттракционы
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 дня
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 50 человек.
Не допускаются
Домашние животные
Чемоданы и большие сумки
Важная информация
Ваучер предоставляет гибкий доступ на срок до 12 месяцев с даты поездки, выбранной при выезде
Экскурсии отправляются каждые 10 минут
Тур проводится ежедневно с 9:00 до 17:30
Продолжительность 60 минут
Первый тур от остановки 1 в 8:58, последний полный цикл отправляется в 17:28
Этот тур отправляется от остановки 1 - Выставочная площадь, но вы можете присоединиться к туру на любой из остановок по маршруту
Есть 3 дополнительных отправления от остановки 1 в 17:33, 17:43 и 17:53, однако они заканчиваются у башни Клиффорд
Расписание экскурсий может быть изменено, пожалуйста, уточняйте расписание на месте
Ограничения по возрасту
Для посетителей в возрасте 4 и менее лет билет не требуется
Требования к участникам
Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Вы сами выбираете дату и время
S
Sally Ann
31 авг 2021
This was the 2nd time that I have used the City Sightseeing Hop-on Hop-off Bus as it so easy to use and it is always a memorable experience. I highly recommend this type of activity if you want a short/detailed view of the city you are visiting. I loved that you could get off at any stop and visit museums/galleries and then catch the next bus and carry on with the tour. We only had a day in York and it was great to get a view of the whole city in an hour. The staff were very friendly and professional and I would definitely make use of this service again, especially as your ticket is valid for 24 hours.
А
Аноним
7 июля 2021
Really enjoyed the experience of the bus route, had been on this hop on and hop off some years ago - the Tour Guide information varied from bus to bus. We were a little disappointed that the cats on roofs was no longer included. But overall the journey was very enjoyable.
R
Ruud
29 сен 2019
Het centrum van York is erg klein. De sightseeing deden wij op een latere dag in York. Omdat het centrum erg klein is, hadden we al veel gezien. Toch was de uitleg in de bus heel erg leuk. Zeker toen we een bus hadden met een dame die alles ging uitleggen in plaats van een bandje.