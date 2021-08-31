Основанный римлянами, Йорк вскоре стал вторым городом Англии и был свидетелем войн, мирных соглашений и процветания на протяжении 2000 лет своего существования.

Король Георг VI на протяжении многих лет размышлял о центральной роли города, говоря: «История Йорка - это история Англии».

Посетите великолепный Йоркский собор с его бесценными витражами. Прогуляйтесь по средневековым улочкам или 800-летним барным стенам. Посетите отмеченные наградами музеи, ботанический сад Йорка или насладитесь прекрасными ресторанами и магазинами. В этом чудесном городе всегда найдется место для открытий.

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