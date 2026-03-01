3 отзыва оставили туристы

На прогулке вы познакомитесь с ключевыми местами города от Йоркского собора до секретных улочек с пабами и старинными лавками. А я помогу вам проникнуться йоркширской культурой и за несколько часов стать настоящим «Yorkie».
Описание экскурсии
По улочкам Йорка: вся Британия в миниатюре
Наш маршрут начнется с главного символа города — кафедрального Йоркского собора (York Minster), на который приходится добрая половина всех витражных окон Англии. Вы рассмотрите потрясающие архитектурные детали собора, а затем отправитесь исследовать город, где успели оставить след и римляне, и викинги, и норманны, и англосаксы. Я покажу вам ключевые места, без который Йорк не был бы Йорком:
- У Колледжа Святого Уильяма поговорим о духовном покровителе города.
- Рассмотрим башни средневековой крепостной стены и выясним, за что йоркширцы любят короля Ричарда III.
- Вы увидите дом легендарного Гая Фокса и узнаете о городской традиции, связанной с ним.
- Исследуете улицу Стоунгейт с её старинными знаками, лавками, магазинчиками, легендами и призраками.
- Проберетесь на секретные улочки Йорка и узнаете, почему улицу Мясников обожают фанаты Гарри Поттера.
- В знаковом шоколадном магазине откроете секрет батончиков «KitKat».
- Прогуляетесь по улочке Фоссгейт с модными кафешками, маленькими пабами и йоркским стрит-фудом.
- Через потайную дверь выйдете к Торговому залу Авантюристов (Merchant Adventurers Hall) и услышите его историю.
- А еще увидите знаменитую башню Клиффорда, церковь Всех Святых и резиденцию короля Kings Manor.
Почувствовать себя настоящим Yorkie!
Наша прогулка не обойдется без истории Йорка, но основной акцент я сделаю на его живой современности. Мы отыщем самый маленький паб, раскроем секрет голубого велосипеда, исследуем старые магазинчики и поговорим об интересных повседневных нюансах. Вы узнаете, что едят британцы на завтрак, куда ездят путешествовать, в каких домах живут. Приготовьтесь побывать в любимых барах местных, заглянуть в потайные дворики, попробовать лучший капкейк в Йорке и узнать, какие легенды скрываются за дверьми совершенно обычных зданий.
Организационные детали
- Экскурсия начинается в Йорке. Город находится в центре пересечения железнодорожных путей, поэтому добраться сюда из Лондона не составит никакого труда.
- Экскурсия пешеходная, рассчитана на 2.5 часа (без посещения кафе) или 3 часа (с остановкой в кафе). Оплата заказа в кафе не входит в стоимость экскурсии (отведать традиционные сконс и English Breakfast — около 8-9 £ с человека). Сообщите, пожалуйста, заранее, какой вариант вам подходит, чтобы я могла при необходимости забронировать столик. Также в кафе можно будет обсудить все интересующие вас вопросы о жизни в Англии.
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Отзывы и рейтинг
Мария по-настоящему влюблена в этот город, и благодаря этому её рассказ был наполнен вдохновением и искренней вовлечённостью. Она помогла и нам
Отдельное спасибо за совет по сувенирам! Нам очень понравился апельсин!