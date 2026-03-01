3 отзыва оставили туристы

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По секретным местам Йорка

Проникнуться культурой северной столицы Англии и увидеть город глазами местных жителей
Йорк — это типичная Англия в миниатюре с одной стороны, и невероятное собрание контрастов — с другой.

На прогулке вы познакомитесь с ключевыми местами города от Йоркского собора до секретных улочек с пабами и старинными лавками. А я помогу вам проникнуться йоркширской культурой и за несколько часов стать настоящим «Yorkie».
5
22 отзыва
По секретным местам Йорка
По секретным местам Йорка
По секретным местам Йорка

Описание экскурсии

По улочкам Йорка: вся Британия в миниатюре

Наш маршрут начнется с главного символа города — кафедрального Йоркского собора (York Minster), на который приходится добрая половина всех витражных окон Англии. Вы рассмотрите потрясающие архитектурные детали собора, а затем отправитесь исследовать город, где успели оставить след и римляне, и викинги, и норманны, и англосаксы. Я покажу вам ключевые места, без который Йорк не был бы Йорком:

  • У Колледжа Святого Уильяма поговорим о духовном покровителе города.
  • Рассмотрим башни средневековой крепостной стены и выясним, за что йоркширцы любят короля Ричарда III.
  • Вы увидите дом легендарного Гая Фокса и узнаете о городской традиции, связанной с ним.
  • Исследуете улицу Стоунгейт с её старинными знаками, лавками, магазинчиками, легендами и призраками.
  • Проберетесь на секретные улочки Йорка и узнаете, почему улицу Мясников обожают фанаты Гарри Поттера.
  • В знаковом шоколадном магазине откроете секрет батончиков «KitKat».
  • Прогуляетесь по улочке Фоссгейт с модными кафешками, маленькими пабами и йоркским стрит-фудом.
  • Через потайную дверь выйдете к Торговому залу Авантюристов (Merchant Adventurers Hall) и услышите его историю.
  • А еще увидите знаменитую башню Клиффорда, церковь Всех Святых и резиденцию короля Kings Manor.

Почувствовать себя настоящим Yorkie!

Наша прогулка не обойдется без истории Йорка, но основной акцент я сделаю на его живой современности. Мы отыщем самый маленький паб, раскроем секрет голубого велосипеда, исследуем старые магазинчики и поговорим об интересных повседневных нюансах. Вы узнаете, что едят британцы на завтрак, куда ездят путешествовать, в каких домах живут. Приготовьтесь побывать в любимых барах местных, заглянуть в потайные дворики, попробовать лучший капкейк в Йорке и узнать, какие легенды скрываются за дверьми совершенно обычных зданий.

Организационные детали

  • Экскурсия начинается в Йорке. Город находится в центре пересечения железнодорожных путей, поэтому добраться сюда из Лондона не составит никакого труда.
  • Экскурсия пешеходная, рассчитана на 2.5 часа (без посещения кафе) или 3 часа (с остановкой в кафе). Оплата заказа в кафе не входит в стоимость экскурсии (отведать традиционные сконс и English Breakfast — около 8-9 £ с человека). Сообщите, пожалуйста, заранее, какой вариант вам подходит, чтобы я могла при необходимости забронировать столик. Также в кафе можно будет обсудить все интересующие вас вопросы о жизни в Англии.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Возле Art Gallery (Статуя William Etty)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария
Мария — ваш гид в Йорке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 1 час 50 минут
Провела экскурсии для 110 туристов
Лингвист, специалист по межкультурным отношениям (а еще точнее — культурнуму туризму) и заядлый путешественник. Родом из Беларуси. Жила в Кракове и Риме. Обожаю все, что связано с культурными различиями, менталитетом
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и традициями других стран. Для меня город — это прежде всего его люди, их душа, обычаи, легенды, а также их милые причуды. На своих экскурсиях я хочу делиться не только историей города, но и рассказать, чем живет город, чем дышит, что скрывает от обычного туриста, что ест, что пьет, о чем мечтает. Я получаю огромное удовольствие от общения с людьми и возможностью поделиться с ними своими открытиями и маленькми секретами о жизни в северной столицы Англии — городе Йорке.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 22 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
22
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Галина
Огромная благодарность Марии за прекрасную ознакомительную экскурсию по городу Йорк.

Мария по-настоящему влюблена в этот город, и благодаря этому её рассказ был наполнен вдохновением и искренней вовлечённостью. Она помогла и нам
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прочувствовать атмосферу настоящего старинного английского города, познакомиться с его культурой, насладиться главными достопримечательностями и заглянуть в секретные уголки этого удивительного места.

Мы прогулялись по уютным улочкам, узнали, чем знаменит Йорк, удивились множеству интересных и неожиданных фактов, рассмотрели даже те детали архитектуры, которые на первый взгляд остаются незаметными.

Небольшой сувенир в конце экскурсии стал очень приятным сюрпризом ☺️

Обязательно вернёмся в Йорк снова!

Огромная благодарность Марии за прекрасную ознакомительную экскурсию по городу Йорк.
Огромная благодарность Марии за прекрасную ознакомительную экскурсию по городу Йорк.
Огромная благодарность Марии за прекрасную ознакомительную экскурсию по городу Йорк.
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К
Были на экскурсии семьёй и остались под большим впечатлением. Было интересно, увлекательно и очень атмосферно — для меня Йорк открылся с новой стороны, а для папы и брата это стало
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замечательным знакомством с городом. Мария не только прекрасный гид, но и очень приятный и доброжелательный человек, с которым было легко и комфортно общаться. Благодаря ей прогулка оставила самые тёплые воспоминания. От всей души рекомендуем!

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О
Спасибо Марии за прекрасную экскурсию! Было очень интересно и взрослым и подросткам. Многие детали мы бы сами не заметили.
Отдельное спасибо за совет по сувенирам! Нам очень понравился апельсин!
Спасибо Марии за прекрасную экскурсию! Было очень интересно и взрослым и подросткам. Многие детали мы бы сами не заметили.
Спасибо Марии за прекрасную экскурсию! Было очень интересно и взрослым и подросткам. Многие детали мы бы сами не заметили.
Спасибо Марии за прекрасную экскурсию! Было очень интересно и взрослым и подросткам. Многие детали мы бы сами не заметили.
Спасибо Марии за прекрасную экскурсию! Было очень интересно и взрослым и подросткам. Многие детали мы бы сами не заметили.
Спасибо Марии за прекрасную экскурсию! Было очень интересно и взрослым и подросткам. Многие детали мы бы сами не заметили.
Спасибо Марии за прекрасную экскурсию! Было очень интересно и взрослым и подросткам. Многие детали мы бы сами не заметили.
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С
Очень интересная и познавательная экскурсия. Мария очень приятный человек
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Алексей
Замечательная душевная прогулка по Йорку с приятной Марией! Неспеша, с разговорами о Йорке и о жизни, увидели красивый город. Мария очень любит Йорк, что очень чувствуется, и эта любовь передается
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туристу. Во всяком случае, мне точно! Мария, спасибо Вам за эту прогулку, за отличные фотографии, за интересный рассказ о Йорке, за помощь в покупке сувениров! Хороших и любознательных Вам туристов и успехов!

Замечательная душевная прогулка по Йорку с приятной Марией! Неспеша, с разговорами о Йорке и о жизни,
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О
Во-первых, не раздумывая, поезжайте в Йорк - люди неспроста произносят его название с восхищением и мечтательным взглядом вдаль. В целом знакомство с Англией я бы начинала не с Лондона, а
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с севера страны: здесь спокойнее и куда ярче ощущается английский дух. Во-вторых, доверьтесь Марии, знакомясь с историей и бытом страны: она искренне любит Англию, многое знает о ее прошлом и в курсе последних событий и трендов. Три часа пролетели на одном дыхании - мы были готовы гулять и разговаривать до вечера.

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от £250 за экскурсию