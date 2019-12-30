3 отзыва оставили туристы

По улочкам Йорка: вся Британия в миниатюре
Наш маршрут начнется с главного символа города — кафедрального Йоркского собора (York Minster), на который приходится добрая половина всех витражных окон Англии. Вы рассмотрите потрясающие архитектурные детали собора, а затем отправитесь исследовать город, где успели оставить след и римляне, и викинги, и норманны, и англосаксы. Я покажу вам ключевые места, без который Йорк не был бы Йорком:
Почувствовать себя настоящим Yorkie!
Наша прогулка не обойдется без истории Йорка, но основной акцент я сделаю на его живой современности. Мы отыщем самый маленький паб, раскроем секрет голубого велосипеда, исследуем старые магазинчики и поговорим об интересных повседневных нюансах. Вы узнаете, что едят британцы на завтрак, куда ездят путешествовать, в каких домах живут. Приготовьтесь побывать в любимых барах местных, заглянуть в потайные дворики, попробовать лучший капкейк в Йорке и узнать, какие легенды скрываются за дверьми совершенно обычных зданий.