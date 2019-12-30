3 отзыва оставили туристы

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По секретным местам Йорка

Проникнуться культурой северной столицы Англии и увидеть город глазами местных жителей

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 2.5 часа
  • 👥 Не более 5 человек
  • 👶Можно с детьми
  • 🚩Встреча возле памятника императору Константину напротив Йорского собора
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£90 за экскурсию

У этой экскурсии3 отзыва
5
Maria
Задать вопросОбычно отвечает за 4 ч.
Maria – Гид по Йорку
Йорк — это типичная Англия в миниатюре с одной стороны, и невероятное собрание контрастов — с другой.

На прогулке вы познакомитесь с ключевыми местами города от Йоркского собора до секретных улочек с пабами и старинными лавками.

А я помогу вам проникнуться йоркширской культурой и за несколько часов стать настоящим «Yorkie».
По секретным местам Йорка
По секретным местам Йорка

Что вас ожидает

По улочкам Йорка: вся Британия в миниатюре
Наш маршрут начнется с главного символа города — кафедрального Йоркского собора (York Minster), на который приходится добрая половина всех витражных окон Англии. Вы рассмотрите потрясающие архитектурные детали собора, а затем отправитесь исследовать город, где успели оставить след и римляне, и викинги, и норманны, и англосаксы. Я покажу вам ключевые места, без который Йорк не был бы Йорком:

  • У Колледжа Святого Уильяма поговорим о духовном покровителе города.
  • Рассмотрим башни средневековой крепостной стены и выясним, за что йоркширцы любят короля Ричарда III.
  • Вы увидите дом легендарного Гая Фокса и узнаете о городской традиции, связанной с ним.
  • Исследуете улицу Стоунгейт с её старинными знаками, лавками, магазинчиками, легендами и призраками.
  • Проберетесь на секретные улочки Йорка и узнаете, почему улицу Мясников обожают фанаты Гарри Поттера.
  • В знаковом шоколадном магазине откроете секрет батончиков «KitKat».
  • Прогуляетесь по улочке Фоссгейт с модными кафешками, маленькими пабами и йоркским стрит-фудом.
  • Через потайную дверь выйдете к Торговому залу Авантюристов (Merchant Adventurers Hall) и услышите его историю.
  • А еще увидите знаменитую башню Клиффорда, церковь Всех Святых и резиденцию короля Kings Manor.

Почувствовать себя настоящим Yorkie!
Наша прогулка не обойдется без истории Йорка, но основной акцент я сделаю на его живой современности. Мы отыщем самый маленький паб, раскроем секрет голубого велосипеда, исследуем старые магазинчики и поговорим об интересных повседневных нюансах. Вы узнаете, что едят британцы на завтрак, куда ездят путешествовать, в каких домах живут. Приготовьтесь побывать в любимых барах местных, заглянуть в потайные дворики, попробовать лучший капкейк в Йорке и узнать, какие легенды скрываются за дверьми совершенно обычных зданий.

Организационные детали

  • Экскурсия начинается в Йорке. Город находится в центре пересечения железнодорожных путей, поэтому добраться сюда из Лондона не составит никакого труда.
  • Экскурсия пешеходная, рассчитана на 2.5 часа (без посещения кафе) или 3 часа (с остановкой в кафе). Оплата заказа в кафе не входит в стоимость экскурсии (отведать традиционные сконс и English Breakfast — около 8-9 £ с человека). Сообщите, пожалуйста, заранее, какой вариант вам подходит, чтобы я могла при необходимости забронировать столик. Также в кафе можно будет обсудить все интересующие вас вопросы о жизни в Англии.
По секретным местам Йорка
По секретным местам Йорка
По секретным местам Йорка
По секретным местам Йорка
По секретным местам Йорка
По секретным местам Йорка
По секретным местам Йорка
По секретным местам Йорка

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Место встречи для начала возле памятника императору Константину напротив Йорского собора.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Maria
Maria
Лингвист, специалист по межкультурным отношениям (а еще точнее — культурнуму туризму) и заядлый путешественник. Родом из Беларуси. Жила в Кракове и Риме. Обожаю все, что связано с культурными различиями, менталитетом и традициями других стран. Для меня город — это прежде всего его люди, их душа, обычаи, легенды, а также их милые причуды. На своих экскурсиях я хочу делиться не только историей города, но и рассказать, чем живет город, чем дышит, что скрывает от обычного туриста, что ест, что пьет, о чем мечтает. Я получаю огромное удовольствие от общения с людьми и возможностью поделиться с ними своими открытиями и маленькми секретами о жизни в северной столицы Англии — городе Йорке.
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3 отзыва оставили туристы

30 декабря 2019
Очень интересная экскурсия, на которой мы даже получили подарки. Спасибо, Мария!
14 декабря 2019
Замечательный гид! Мария провела нас по всем заявленным в плане экскурсии местам (даже больше), увлекательно рассказала о жизни в Йорке сквозь призму собственного опыта, и даже подарила маленькие подарки в конце :) Создалось ощущение, что приехали в незнакомый город к хорошему другу, который постарался сделать ваше пребывание здесь максимально комфортным и интересным :) Обязательно порекомендую Марию друзьям!
31 октября 2019
Мария отличный рассказчик и очень приятный доброжелательный человек. Отлично провели время в очаровательном городе

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£90 за экскурсию
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