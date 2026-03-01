3 отзыва оставили туристы

Йорк — это типичная Англия в миниатюре с одной стороны, и невероятное собрание контрастов — с другой. На прогулке вы познакомитесь с ключевыми местами города от Йоркского собора до секретных улочек с пабами и старинными лавками. А я помогу вам проникнуться йоркширской культурой и за несколько часов стать настоящим «Yorkie».

Описание экскурсии

По улочкам Йорка: вся Британия в миниатюре

Наш маршрут начнется с главного символа города — кафедрального Йоркского собора (York Minster), на который приходится добрая половина всех витражных окон Англии. Вы рассмотрите потрясающие архитектурные детали собора, а затем отправитесь исследовать город, где успели оставить след и римляне, и викинги, и норманны, и англосаксы. Я покажу вам ключевые места, без который Йорк не был бы Йорком:

У Колледжа Святого Уильяма поговорим о духовном покровителе города.

Рассмотрим башни средневековой крепостной стены и выясним, за что йоркширцы любят короля Ричарда III.

Вы увидите дом легендарного Гая Фокса и узнаете о городской традиции, связанной с ним.

Исследуете улицу Стоунгейт с её старинными знаками, лавками, магазинчиками, легендами и призраками.

Проберетесь на секретные улочки Йорка и узнаете, почему улицу Мясников обожают фанаты Гарри Поттера.

В знаковом шоколадном магазине откроете секрет батончиков «KitKat».

Прогуляетесь по улочке Фоссгейт с модными кафешками, маленькими пабами и йоркским стрит-фудом.

Через потайную дверь выйдете к Торговому залу Авантюристов (Merchant Adventurers Hall) и услышите его историю.

А еще увидите знаменитую башню Клиффорда, церковь Всех Святых и резиденцию короля Kings Manor.

Почувствовать себя настоящим Yorkie!

Наша прогулка не обойдется без истории Йорка, но основной акцент я сделаю на его живой современности. Мы отыщем самый маленький паб, раскроем секрет голубого велосипеда, исследуем старые магазинчики и поговорим об интересных повседневных нюансах. Вы узнаете, что едят британцы на завтрак, куда ездят путешествовать, в каких домах живут. Приготовьтесь побывать в любимых барах местных, заглянуть в потайные дворики, попробовать лучший капкейк в Йорке и узнать, какие легенды скрываются за дверьми совершенно обычных зданий.

Организационные детали