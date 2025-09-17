Познакомьтесь с Будапештом во время автобусной экскурсии с возможностью выходить на любой из 27 остановок.
Прогуляйтесь по главным достопримечательностям, прокатитесь по Дунаю и почувствуйте атмосферу города с воды и земли. Этот тур — идеальный способ увидеть всё сразу и ничего не упустить.
ОписаниеОткройте Будапешт во всех красках Исследуйте город на своих условиях — воспользуйтесь проездным на экскурсионный автобус Hop-On Hop-Off, дополните его прогулкой по живописным набережным и водной экскурсией по Дунаю. Осмотрите здание венгерского парламента, Будайскую крепость, Цепной мост, Цитадель и знаменитую синагогу на улице Дохань. Круиз по Дунаю — Будапешт с воды Отправьтесь в часовой круиз, чтобы насладиться панорамой имперского города. Перед вами предстанет величественный неоготический фасад парламента и волшебное отражение вечернего Будапешта в водах Дуная. Сходите на любой из 27 остановок маршрута и исследуйте Буда и Пешт в удобном темпе. В пути вас сопровождают аудиокомментарии на нескольких языках — познавательно и увлекательно. Важная информация:
- Не допускается: домашние животные, курение.
- Красная линия — автобусы ходят каждые 10–20 минут с 9:00 до 17:00. Продолжительность — 90 минут.
- Зелёная линия — автобусы ходят каждые 10–20 минут с 9:00 до 17:00. Продолжительность — 50 минут.
- Морская прогулка: в 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 16:30 и 17:00 (включено во все билеты). За дополнительную плату можно отправиться в 18:00, 19:00, 20:00, 21:00 и 21:30.
- Последняя включённая прогулка начинается в 17:00 и может быть переполнена — приходите за 30 минут до отправления.
- Место встречи: причал № 6, Дуна-Корзо, напротив отеля Marriott. Для каждой прогулки требуется минимум 10 пассажиров. Экскурсия проводится только на английском языке.
- Пешеходная экскурсия: начинается ежедневно в 11:00 на площади Сент-Иштван, 1, 1051, Венгрия, и заканчивается у Цепного моста в Пеште. Продолжительность — 1 час. Озвучено только на английском языке.
ежедневно с 09:00 до 16:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Базилика Святого Иштвана
- Цепной мост (Пешт)
- Площадь Кальвина
- Опера
- Площадь Ференца Листа
- Площадь Героев
- Железнодорожный вокзал Келети
- Мост Маргит (Буда)
- Торговый центр WESTEND
- Здание парламента
- Проспект Андраши, 4
- Площадь 15 марта
- Площадь Фовам
- Corvin Plaza
- Нью-Йоркский дворец
- Corinthia Hotel
- Площадь Францисканцев
- Цитадель
Что включено
- - Аудиогид/наушники на 16 языках (Испанский, Турецкий, Китайский, Английский, Финский, Французский, Немецкий, Греческий, Иврит, Венгерский, Итальянский, Японский, Арабский, Польский, Португальский, Русский) на всех автобусных маршрутах
- - Автобусная hop-on hop-off экскурсия с доступом на 48 часов
- - Автобусная hop-on hop-off экскурсия с доступом на 48 часов + часовой круиз
- - Автобусная hop-on hop-off экскурсия и вечерний тур с доступом на 48 или 72 часа + часовой круиз + вечерний панорамный тур
- - Буклет со скидками в местах по всему городу (включает бесплатную пешую экскурсию и велосипедный тур)
Что не входит в цену
- - Входные билеты на достопримечательности
- - Личные расходы (еда, напитки, сувениры и др.)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Место встречи зависит от выбранного варианта
Завершение: Любая остановка
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это обзорная поездка в группе Hop-on Hop-off, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на 16 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Мария
17 сен 2025
Отличный вариант — можно проехать весь маршрут и отметить, что хочешь посетить позже. Здорово, что можно выходить и садиться, когда захочешь.
О
Ольга
19 авг 2024
Удобно, просто и полностью оправдывает свою стоимость.
Е
Ева
16 мар 2024
Отличная экскурсия, стоит взять. Можно увидеть все главные достопримечательности Будапешта и потом пользоваться автобусом просто как транспортом. Очень удобно и комфортно осмотреть весь город.
К
Кураева
25 мар 2019
Флрмат отличный, но содержание можно расширить.
A
A.komyse
10 янв 2019
Хорошая экскурсия! Автобусы ходят часто долго ждать не приходится. Нам попался русскоговорящий венгер, который порекомендовал на каких остановках стоит провести больше времени.
K
Kurgal20
28 дек 2018
Формат отличный, но содержание можно расширить.
А
Анна
23 дек 2018
Хорошая экскурсия! Автобусы ходят часто долго ждать не приходится. Нам попался русскоговорящий венгер, который порекомендовал на каких остановках стоит провести больше времени.
Е
Елена
2 окт 2018
Хотелось бы больше услышать об истории и архитектурных стилях тех роскошных домов и кварталов, мимо которых проезжает автобус.
Е
Елена
27 авг 2018
E
Elena
24 июн 2018
К транспорту никаких нареканий!!! К сожалению мало информации по истории города и знаменательных мест. Много ненужной информации. Город очень интересен!!!
T
Tatyana
13 июн 2018
Экскурсия замечательная, за исключением "ночной", потому что она была "не ночная", очень рано по времени начало, никакой подсветки еще не было включено, практически то же самое что и дневная, и по Дунаю очень мало по расстоянию
L
LARISA
23 апр 2018
Экскурсия отличная, хорошо организована. Очень удачно, что можно повторять поездку, выходить там, где понравится, и опять продолжать. Жаль, что нет русскоязычных пешеходных экскурсий и поездки на катере по Дунаю. Аудиогид вполне прилично все рассказывает.
N
Nataliia
11 апр 2018
Экскурсия неплохая, пользоваться как общественным транспортом удобно. Не понравилось содержание экскурсии в плане заполитизованности и многократное упоминание СССР в негативном плане
А
Александр
14 фев 2018
Я в восторге от Будапешта
А
Александр
13 фев 2018
