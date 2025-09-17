М Мария Отличный вариант — можно проехать весь маршрут и отметить, что хочешь посетить позже. Здорово, что можно выходить и садиться, когда захочешь.

О Ольга Удобно, просто и полностью оправдывает свою стоимость.

Е Ева Отличная экскурсия, стоит взять. Можно увидеть все главные достопримечательности Будапешта и потом пользоваться автобусом просто как транспортом. Очень удобно и комфортно осмотреть весь город.

К Кураева Флрмат отличный, но содержание можно расширить.

A A.komyse Хорошая экскурсия! Автобусы ходят часто долго ждать не приходится. Нам попался русскоговорящий венгер, который порекомендовал на каких остановках стоит провести больше времени.

K Kurgal20 Формат отличный, но содержание можно расширить.

А Анна Хорошая экскурсия! Автобусы ходят часто долго ждать не приходится. Нам попался русскоговорящий венгер, который порекомендовал на каких остановках стоит провести больше времени.

Е Елена Хотелось бы больше услышать об истории и архитектурных стилях тех роскошных домов и кварталов, мимо которых проезжает автобус.

E Elena К транспорту никаких нареканий!!! К сожалению мало информации по истории города и знаменательных мест. Много ненужной информации. Город очень интересен!!!

T Tatyana Экскурсия замечательная, за исключением "ночной", потому что она была "не ночная", очень рано по времени начало, никакой подсветки еще не было включено, практически то же самое что и дневная, и по Дунаю очень мало по расстоянию

L LARISA Экскурсия отличная, хорошо организована. Очень удачно, что можно повторять поездку, выходить там, где понравится, и опять продолжать. Жаль, что нет русскоязычных пешеходных экскурсий и поездки на катере по Дунаю. Аудиогид вполне прилично все рассказывает.

N Nataliia Экскурсия неплохая, пользоваться как общественным транспортом удобно. Не понравилось содержание экскурсии в плане заполитизованности и многократное упоминание СССР в негативном плане

А Александр Я в восторге от Будапешта