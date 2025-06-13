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На машине 4 дня Вина королей и императоров: энотур у подножия Карпат с дегустациями на 7 винодельнях Объехать 3 винных региона, пройти по производствам и погребам, попробовать «бычью кровь» и асу Начало: Будапешт, точное место по договорённости, 10:00 €1000 за человека Что посмотреть в Будапеште на экскурсиях? В Будапеште можно увидеть всё, от величественных термальных ванн в стиле ар-нуво, известных руин-баров, захватывающих дух речных панорам до необычных подземных приключений. Город также известен своей богатой культурой, подземными пещерами, могучей рекой Дунай, а также тем, что он является мировой столицей курортов Местные экскурсоводы Если вы не готовы самостоятельно планировать посещение достопримечательностей Будапешта, рекомендуем забронировать онлайн лучшие индивидуальные или групповые экскурсии, будь то экскурсия по впечатляющему неоготическому зданию парламента, погружение в систему подземных пещер или сражение в Музее пинбола. Мы собрали для вас множество интересных вариантов 🤩

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