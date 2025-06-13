Что посмотреть в Будапеште на экскурсиях?
В Будапеште можно увидеть всё, от величественных термальных ванн в стиле ар-нуво, известных руин-баров, захватывающих дух речных панорам до необычных подземных приключений. Город также известен своей богатой культурой, подземными пещерами, могучей рекой Дунай, а также тем, что он является мировой столицей курортов
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