Дьюла – курортный городок, расположенный неподалеку от границы Венгрии и Румынии, меньше чем в 120 км. от Хайдусобосло. Город богатый многочисленной историей и своеобразной архитектурой.

Город стоит на реке Кёрёш.

Главная архитектурная достопримечательность города – крепость Дьюлы, возраст которой превышает шесть веков. Недавно власти города реконструировали внешний вид крепости - свидетельницы жестокой борьбы венгров с турками.

Дьюла – родина сразу нескольких деятелей искусств Венгрии.

Здесь родился знаменитый венгерский композитор Ференц Эркель, автор государственного гимна страны.

В Дьюле немало музеев, здесь проходят спектакли Крепостного театра, проходят музыкальные фестивали, и гастрономические мероприятия, такие как Международный фестиваль домашней палинки, Пир короля Матьяша и др

В середине XX века после начала использования термальных вод Южного Альфёльда в лечебных целях, Дьюла стала городом-курортом.

Семь термальных источников питают бассейны Дьюлы, делая их воды идеально подходящими для лечения множества заболеваний. Особенно рекомендуется посетить термальный курорт Дьюлу людям с нарушениями опорно-двигательного аппарата, кожными проблемами заболеваниями органов пищеварения. Также термальные воды этого курорта помогут восстановиться после операций и различных травм.

Крепостная лечебная купальня, главное сокровище города - одна из самых красивых в Венгрии. Она имеет 20 бассейнов и расположена на территории 8,5 га в природоохранной зоне в красивом двухсотлетнем парке бывшего дворца графа Алмаши с уникальным микроклиматом.