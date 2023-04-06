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Что вас ожидает:
- Осмотр туристического центра Эгера
- Базилика Эгера
- Улица Сечени
- Дворец архиепископа (осмотр снаружи)
- Площадь Эстерхази
- Долина Красавиц
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Описание
Дьюла – курортный городок, расположенный неподалеку от границы Венгрии и Румынии, меньше чем в 120 км. от Хайдусобосло. Город богатый многочисленной историей и своеобразной архитектурой.
Город стоит на реке Кёрёш.
Главная архитектурная достопримечательность города – крепость Дьюлы, возраст которой превышает шесть веков. Недавно власти города реконструировали внешний вид крепости - свидетельницы жестокой борьбы венгров с турками.
Дьюла – родина сразу нескольких деятелей искусств Венгрии.
Здесь родился знаменитый венгерский композитор Ференц Эркель, автор государственного гимна страны.
В Дьюле немало музеев, здесь проходят спектакли Крепостного театра, проходят музыкальные фестивали, и гастрономические мероприятия, такие как Международный фестиваль домашней палинки, Пир короля Матьяша и др
В середине XX века после начала использования термальных вод Южного Альфёльда в лечебных целях, Дьюла стала городом-курортом.
Семь термальных источников питают бассейны Дьюлы, делая их воды идеально подходящими для лечения множества заболеваний. Особенно рекомендуется посетить термальный курорт Дьюлу людям с нарушениями опорно-двигательного аппарата, кожными проблемами заболеваниями органов пищеварения. Также термальные воды этого курорта помогут восстановиться после операций и различных травм.
Крепостная лечебная купальня, главное сокровище города - одна из самых красивых в Венгрии. Она имеет 20 бассейнов и расположена на территории 8,5 га в природоохранной зоне в красивом двухсотлетнем парке бывшего дворца графа Алмаши с уникальным микроклиматом.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Транспорт
- Парковки
- Что не входит
- Входные билеты в купальню
- Обед
- Дегустация вина
- Место начала и завершения?
- по договоренности
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 9 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
- Важная информация
- Если почувствуете, что заданный темп для Вас не комфортен или необходима туалетная комната, пожалуйста, не стесняйтесь, скажите об этом гиду.
- Просим учитывать, что в стоимость экскурсии входит 9 часов работы гида. Вы можете продлить экскурсию за дополнительную плату. Рекомендуем приходить на экскурсию в удобной обуви и в случае дождя, не забудьте захватить с собой зонтики или дождевики
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Дата и количество участников выбирается при бронировании