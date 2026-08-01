Индивидуальная
до 10 чел.
Пешеходный тур по Дебрецену
Начало: По договоренности
Расписание: Дату и время начала экскурсии уточняйте заранее.
€150 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
Лиллафюред и пещерная купальня Мишкольцтапольца
Начало: По договоренности
Расписание: Дату и время начала экскурсии уточняйте заранее.
Завтра в 09:00
€590 за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Барочный Эгер и вино «Бычья кровь»
Начало: По договоренности
Расписание: Дату и время начала экскурсии уточняйте заранее.
€590 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Обзорная экскурсия по Дебрецену
Начало: По договоренности
Расписание: Дату и время начала экскурсии уточняйте заранее.
€300 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Экскурсия из Дебрецена в Будапешт
Начало: По договоренности
Расписание: Дату и время начала экскурсии уточняйте заранее.
€590 за всё до 3 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Дебрецену
Самые популярные экскурсии в Дебрецене
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