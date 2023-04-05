Экскурсии на русском языке в Дебрецене (Венгрия 🇭🇺) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2023 год, цены от €400. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Венгрии. Сегодня можно забронировать на 📅 апрель, май и июнь

🚌 На автобусе Индивидуальная 9 часов Нет отзывов Замок Шарошпатак, Токай и Херцегкут по договоренности от € 400 за всё до 3 чел. Индивидуальная 8 часов Нет отзывов Кружевные горы Эгерсалока и барочный Эгер по договоренности от € 400 за всё до 3 чел. 🚶 Пешая 🚌 На автобусе Индивидуальная 14 часов Нет отзывов Панорамы озера Балатон и колорит венгерской провинции По договоренности с туристами € 750 за всё до 7 чел.