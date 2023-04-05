Экскурсии на русском языке в Дебрецене (Венгрия 🇭🇺) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2023 год, цены от €400. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Венгрии. Сегодня можно забронировать на 📅 апрель, май и июнь
Индивидуальная
9 часов
Замок Шарошпатак, Токай и Херцегкут
по договоренности
Завтра
6 апр
7 апр
8 апр
от €400 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Кружевные горы Эгерсалока и барочный Эгер
по договоренности
Завтра
6 апр
7 апр
8 апр
от €400 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
14 часов
Панорамы озера Балатон и колорит венгерской провинции
По договоренности с туристами
Завтра
6 апр
7 апр
8 апр
€750 за всё до 7 чел.