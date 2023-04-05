Посетим город-курорт Балатонфюред и неповторимо живописный полуостров Тихань, переедем на пароме с северного берега на южный осмотрим Хутор Радпуста — атмосферную венгерскую чарду, огромный винный погреб, полюбуемся лошадками и домашним зверинцем.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Бульвар Рабиндраната Тагора в Балатонфюреде
- Питьевой источник им. Кошута в Балатонфюреде
- Яхт-клуб в Балатонфюреде
- Отель Анна Гранд в Балатонфюреде
- Кардиологическая клиника в Балатонфюреде
- Тиханьское аббатство
- Меморил каменная Голгофа в Тихани
- Холм Эхо
- Сувенирные лавочки местных ремеслинников
- Дом лаванды
- Музей кукол
- Краеведческий музей
- Панорама Балатона со смотровой площадки
- Прогулка на пароме от полуострова Тихань на южный берег к пристани Сантод
- Хутор Радпуста
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- Крупнейшее озеро Центральной Европы.
- В Балатонфюреде пройдемся по Аллее Рабиндраната Тагора с великолепными платанами. На набережной, неспеша выпьем чашку кофе в одном из многочисленных кафе, покормим лебедей и чаек. Вы узнаете, почему такой особенный цвет воды у озера, чем уникален камыш и камышовые крыши, которые так популярны на полуострове Тихань, куда мы дальше и проследуем.
- Попробуем минеральную воду из питьевого источнике им. Лайоша Кошута. Балатонфюред один из популярных венгерских курортов. Здесь из недр земли на поверхность выходят естественные углекислые источники, целебная вода которых используется в лечебных целях. По дороге к полуострову совершим небольшую остановку, чтобы искупаться (или помыть ножки) в шелковистой балатонской воде. В Тихани находится древнейшее аббатство, стены которого помнят и первых королей 11 столетия и последнего императора Австро-Венгрии.
- С обзорной площадке полюбуемся на прекрасную панораму Балатона и, по возможности, попытаемся, как средневековые рыбаки, выследить косяк рыб. С недавних пор особой достопримечательностью Тихани стали большие плантации лаванды. Не упустите возможность купить уникальные продукты с лавандой: лавандовый сироп, лавандовое мороженое, вино с лавандой и даже шоколад. От пристани Тихань до пристани Сантод мы пересечем озеро на пароме и продолжим наше путешествие на хутор Радпуста.
Радпуста — незабываемые впечатления, атмосфера венгерской провинции
Большая стилизованная чарда с прекрасной кухней, где готовят традиционные венгерские блюда в больших печах, ухоженная конюшня с грациозными липицианами, 180-летний винный погреб с лучшими «экспонатами» 22 винных и 8 регионов палинки Венгрии. По желанию, можете продегустировать и испробовать блюда знаменитой венгерской кухни. Как говорится, лучше один раз попробовать, чем сто раз услышать.
На хуторе много разных животных, с которыми приятно подружиться. Козы, овцы, бараны разных пород, и венгерские, и «импортные», птичье подворье, где вольготно проживает население, состоящее из кур, цесарок, гусей, уток и индюков, добродушные маленькие труженики-ослы, миловидные альпаки и ламы, и всеобщий любимец — король пустыни верблюд Али ибн Радпуста.
Важная информация:
- Перед подтверждением заказа просим согласовать дату и время экскурсии с гидом.
- По предварительному запросу, есть возможность покататься верхом на лошади или в повозке.
- Если почувствуете, что заданный темп для Вас не комфортен или необходима туалетная комната, пожалуйста, не стесняйтесь, скажите об этом гиду.
- Рекомендуем приходить на экскурсию в удобной обуви и в случае дождя, не забудьте захватить с собой зонтики или дождевики.
- Просим учитывать, что в стоимость экскурсии входит 9 часов работы гида. Вы можете продлить экскурсию за дополнительную плату.
ежедневно
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Транспорт
- Парковки
- Билет на паром
- Что не входит
- Входные билеты в музеи
- Обед
- Дегустация
- Катание на лошадях
- Место начала и завершения?
- По договоренности с туристами
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневноЭкскурсия длится около 14 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
- Важная информация
- Перед подтверждением заказа просим согласовать дату и время экскурсии с гидом.
- По предварительному запросу, есть возможность покататься верхом на лошади или в повозке.
- Если почувствуете, что заданный темп для Вас не комфортен или необходима туалетная комната, пожалуйста, не стесняйтесь, скажите об этом гиду.
- Рекомендуем приходить на экскурсию в удобной обуви и в случае дождя, не забудьте захватить с собой зонтики или дождевики.
- Просим учитывать, что в стоимость экскурсии входит 9 часов работы гида. Вы можете продлить экскурсию за дополнительную плату
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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