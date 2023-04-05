Что вас ожидает:

Крупнейшее озеро Центральной Европы.

В Балатонфюреде пройдемся по Аллее Рабиндраната Тагора с великолепными платанами. На набережной, неспеша выпьем чашку кофе в одном из многочисленных кафе, покормим лебедей и чаек. Вы узнаете, почему такой особенный цвет воды у озера, чем уникален камыш и камышовые крыши, которые так популярны на полуострове Тихань, куда мы дальше и проследуем.

Попробуем минеральную воду из питьевого источнике им. Лайоша Кошута. Балатонфюред один из популярных венгерских курортов. Здесь из недр земли на поверхность выходят естественные углекислые источники, целебная вода которых используется в лечебных целях. По дороге к полуострову совершим небольшую остановку, чтобы искупаться (или помыть ножки) в шелковистой балатонской воде. В Тихани находится древнейшее аббатство, стены которого помнят и первых королей 11 столетия и последнего императора Австро-Венгрии.

С обзорной площадке полюбуемся на прекрасную панораму Балатона и, по возможности, попытаемся, как средневековые рыбаки, выследить косяк рыб. С недавних пор особой достопримечательностью Тихани стали большие плантации лаванды. Не упустите возможность купить уникальные продукты с лавандой: лавандовый сироп, лавандовое мороженое, вино с лавандой и даже шоколад. От пристани Тихань до пристани Сантод мы пересечем озеро на пароме и продолжим наше путешествие на хутор Радпуста.

Радпуста — незабываемые впечатления, атмосфера венгерской провинции

Большая стилизованная чарда с прекрасной кухней, где готовят традиционные венгерские блюда в больших печах, ухоженная конюшня с грациозными липицианами, 180-летний винный погреб с лучшими «экспонатами» 22 винных и 8 регионов палинки Венгрии. По желанию, можете продегустировать и испробовать блюда знаменитой венгерской кухни. Как говорится, лучше один раз попробовать, чем сто раз услышать.

На хуторе много разных животных, с которыми приятно подружиться. Козы, овцы, бараны разных пород, и венгерские, и «импортные», птичье подворье, где вольготно проживает население, состоящее из кур, цесарок, гусей, уток и индюков, добродушные маленькие труженики-ослы, миловидные альпаки и ламы, и всеобщий любимец — король пустыни верблюд Али ибн Радпуста.

Важная информация: