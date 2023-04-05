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Что вас ожидает:
- Главные остановки:
- Шарошпатак
- Токай
- Херцегкут
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Величественная крепость, овеянная тайнами и легендами, видевшая времена расцвета и упадка многих славных фамилий и пережившая само время. Замок Шарошпатак, до сих пор выглядит грозно и необычно, разительно отличаясь от других замков.
Строительство замка начал в 1554 году знатный вельможа Петер Переньи. Тогда была воздвигнута знаменитая Красная Башня (Верешторонь) – подлинный памятник позднего Ренессанса. Сын Переньи – Габор продолжил его дело. Рассвет крепости пришелся на тот период, когда ею владел род Ракоци. Тогда здесь проходили важнейшие политические события Венгрии. Так в 1710 году князь Ференц Ракоци II провел заседание Государственного собрания. Сейчас на территории крепости Шарошпатак расположен музей военного искусства Венгрии, а в здании Красной башни размещается выставка, демонстрирующая жизнь знати XVI–XVII веков.
В живописных Земпленских горах расположился всемирно известный винный регион Токай. Прогулка по старинному городку, привлекающему архитектурой XVIII века и древними винодельческими традициями, в красивейшем месте слияния двух рек Тисы и Бодрога.
Изюминкой любого визита в регион Токай является посещение очаровательной и увлекательной маленькой швабской деревушки Херцегкут, где можно посмотреть уникальную систему погребов.
Винные подвалы расположены всего в 3 км. от Шарошпатака, на границе Херцегкут, швабского поселения, основанного в 1750 году, где у каждого дома был свой подвал недалеко от деревни.
Обед в ресторанчике с дегустацией вин, так любимых Петром Первым, Бетховеном, Шубертом и Гёте.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Транспорт
- Парковки
- Что не входит
- Входные билеты музей
- Обед
- Дегустация вина
- Место начала и завершения?
- по договоренности
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 9 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
- Важная информация
- Если почувствуете, что заданный темп для Вас не комфортен или необходима туалетная комната, пожалуйста, не стесняйтесь, скажите об этом гиду.
- Просим учитывать, что в стоимость экскурсии входит 9 часов работы гида. Вы можете продлить экскурсию за дополнительную плату. Рекомендуем приходить на экскурсию в удобной обуви и в случае дождя, не забудьте захватить с собой зонтики или дождевики
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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