Величественная крепость, овеянная тайнами и легендами, видевшая времена расцвета и упадка многих славных фамилий и пережившая само время. Замок Шарошпатак, до сих пор выглядит грозно и необычно, разительно отличаясь от других замков.

Строительство замка начал в 1554 году знатный вельможа Петер Переньи. Тогда была воздвигнута знаменитая Красная Башня (Верешторонь) – подлинный памятник позднего Ренессанса. Сын Переньи – Габор продолжил его дело. Рассвет крепости пришелся на тот период, когда ею владел род Ракоци. Тогда здесь проходили важнейшие политические события Венгрии. Так в 1710 году князь Ференц Ракоци II провел заседание Государственного собрания. Сейчас на территории крепости Шарошпатак расположен музей военного искусства Венгрии, а в здании Красной башни размещается выставка, демонстрирующая жизнь знати XVI–XVII веков.

В живописных Земпленских горах расположился всемирно известный винный регион Токай. Прогулка по старинному городку, привлекающему архитектурой XVIII века и древними винодельческими традициями, в красивейшем месте слияния двух рек Тисы и Бодрога.

Изюминкой любого визита в регион Токай является посещение очаровательной и увлекательной маленькой швабской деревушки Херцегкут, где можно посмотреть уникальную систему погребов.

Винные подвалы расположены всего в 3 км. от Шарошпатака, на границе Херцегкут, швабского поселения, основанного в 1750 году, где у каждого дома был свой подвал недалеко от деревни.

Обед в ресторанчике с дегустацией вин, так любимых Петром Первым, Бетховеном, Шубертом и Гёте.