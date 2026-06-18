Описание Фото Ответы на вопросы Откройте для себя Вену — город дворцов, музыки и имперского величия.



Прогуляйтесь по Рингштрассе, увидьте Хофбург, Бельведер, Собор Святого Стефана и другие жемчужины архитектуры. Насладитесь духом старой Европы, вдохновлявшим Моцарта и Штрауса. После экскурсии — свободное время в центре города. Вена ждёт вас!

Ирина Емелина Ваш гид в Хайдусобосло Задать вопрос Индивидуальная экскурсия €900 за экскурсию Цена за 1-7 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 🇷🇺 русский более 12 часов 1-7 человек Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Описание экскурсии Приглашаем вас в Вену — столицу Австрии и один из самых изысканных городов Европы. Эта экскурсия подарит вам незабываемую встречу с имперским величием: дворцы, бульвары, соборы и культурные шедевры. Вы проедете по знаменитому бульвару Рингштрассе, где собраны главные символы австрийской монархии. Увидите здание Венской оперы, парламент, Ратушу и площадь Марии Терезии, осмотрите ансамбль Бельведера и величественный дворцовый комплекс Хофбург. В центре города — готический Собор Святого Стефана, сердце старой Вены. Гид расскажет об истории столицы, её легендах, о жизни великих композиторов, художников и правителей.

Дату и время начала экскурсии уточняйте заранее. Выбрать дату