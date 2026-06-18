Откройте для себя Вену — город дворцов, музыки и имперского величия.
Прогуляйтесь по Рингштрассе, увидьте Хофбург, Бельведер, Собор Святого Стефана и другие жемчужины архитектуры. Насладитесь духом старой Европы, вдохновлявшим Моцарта и Штрауса. После экскурсии — свободное время в центре города. Вена ждёт вас!
Прогуляйтесь по Рингштрассе, увидьте Хофбург, Бельведер, Собор Святого Стефана и другие жемчужины архитектуры. Насладитесь духом старой Европы, вдохновлявшим Моцарта и Штрауса. После экскурсии — свободное время в центре города. Вена ждёт вас!
Описание экскурсииПриглашаем вас в Вену — столицу Австрии и один из самых изысканных городов Европы. Эта экскурсия подарит вам незабываемую встречу с имперским величием: дворцы, бульвары, соборы и культурные шедевры. Вы проедете по знаменитому бульвару Рингштрассе, где собраны главные символы австрийской монархии. Увидите здание Венской оперы, парламент, Ратушу и площадь Марии Терезии, осмотрите ансамбль Бельведера и величественный дворцовый комплекс Хофбург. В центре города — готический Собор Святого Стефана, сердце старой Вены. Гид расскажет об истории столицы, её легендах, о жизни великих композиторов, художников и правителей.
Дату и время начала экскурсии уточняйте заранее.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Венский Ринг (бульвар Рингштрассе)
- Здание Венской государственной оперы
- Дворцовый комплекс Хофбург
- Парламент
- Ратуша
- Площадь Марии Терезии
- Дворцово-парковый ансамбль Бельведер (снаружи)
- Собор Святого Стефана
Что включено
- Услуги профессионального гида
- Транспортное обслуживание, проезд по платным дорогам и парковки
Что не входит в цену
- Питание
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Дату и время начала экскурсии уточняйте заранее.
Экскурсия длится около 14 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
€900 за экскурсию