Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Откройте для себя замок Шарошпатак, где вершилась венгерская история, и погрузитесь в атмосферу старинного Токая.



Прогуляйтесь по улочкам XVIII века, узнайте о знаменитых винах и посетите уникальные винные подвалы швабской деревни Херцегкут. А в завершение — обед и дегустация легендарных токайских вин, любимых королями и поэтами.

Ирина Емелина Ваш гид в Хайдусобосло Задать вопрос Индивидуальная экскурсия €400 за экскурсию Цена за 1-7 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 🇷🇺 русский 9 часов 1-7 человек Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Величественная крепость, овеянная тайнами и легендами, видевшая времена расцвета и упадка многих славных фамилий и пережившая само время. Замок Шарошпатак, до сих пор выглядит грозно и необычно, разительно отличаясь от других замков. Строительство замка начал в 1554 году знатный вельможа Петер Переньи. Тогда была воздвигнута знаменитая Красная Башня (Верешторонь) – подлинный памятник позднего Ренессанса. Сын Переньи – Габор продолжил его дело. Рассвет крепости пришелся на тот период, когда ею владел род Ракоци. Тогда здесь проходили важнейшие политические события Венгрии. Так в 1710 году князь Ференц Ракоци II провел заседание Государственного собрания. Сейчас на территории крепости Шарошпатак расположен музей военного искусства Венгрии, а в здании Красной башни размещается выставка, демонстрирующая жизнь знати XVI–XVII веков. В живописных Земпленских горах расположился всемирно известный винный регион Токай. Прогулка по старинному городку, привлекающему архитектурой XVIII века и древними винодельческими традициями, в красивейшем месте слияния двух рек Тисы и Бодрога. Изюминкой любого визита в регион Токай является посещение очаровательной и увлекательной маленькой швабской деревушки Херцегкут, где можно посмотреть уникальную систему погребов. Винные подвалы расположены всего в 3 км. от Шарошпатака, на границе Херцегкут, швабского поселения, основанного в 1750 году, где у каждого дома был свой подвал недалеко от деревни. Обед в ресторанчике с дегустацией вин, так любимых Петром Первым, Бетховеном, Шубертом и Гёте.

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