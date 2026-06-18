Откройте для себя замок Шарошпатак, где вершилась венгерская история, и погрузитесь в атмосферу старинного Токая.
Прогуляйтесь по улочкам XVIII века, узнайте о знаменитых винах и посетите уникальные винные подвалы швабской деревни Херцегкут. А в завершение — обед и дегустация легендарных токайских вин, любимых королями и поэтами.
Прогуляйтесь по улочкам XVIII века, узнайте о знаменитых винах и посетите уникальные винные подвалы швабской деревни Херцегкут. А в завершение — обед и дегустация легендарных токайских вин, любимых королями и поэтами.
Описание экскурсииВеличественная крепость, овеянная тайнами и легендами, видевшая времена расцвета и упадка многих славных фамилий и пережившая само время. Замок Шарошпатак, до сих пор выглядит грозно и необычно, разительно отличаясь от других замков. Строительство замка начал в 1554 году знатный вельможа Петер Переньи. Тогда была воздвигнута знаменитая Красная Башня (Верешторонь) – подлинный памятник позднего Ренессанса. Сын Переньи – Габор продолжил его дело. Рассвет крепости пришелся на тот период, когда ею владел род Ракоци. Тогда здесь проходили важнейшие политические события Венгрии. Так в 1710 году князь Ференц Ракоци II провел заседание Государственного собрания. Сейчас на территории крепости Шарошпатак расположен музей военного искусства Венгрии, а в здании Красной башни размещается выставка, демонстрирующая жизнь знати XVI–XVII веков. В живописных Земпленских горах расположился всемирно известный винный регион Токай. Прогулка по старинному городку, привлекающему архитектурой XVIII века и древними винодельческими традициями, в красивейшем месте слияния двух рек Тисы и Бодрога. Изюминкой любого визита в регион Токай является посещение очаровательной и увлекательной маленькой швабской деревушки Херцегкут, где можно посмотреть уникальную систему погребов. Винные подвалы расположены всего в 3 км. от Шарошпатака, на границе Херцегкут, швабского поселения, основанного в 1750 году, где у каждого дома был свой подвал недалеко от деревни. Обед в ресторанчике с дегустацией вин, так любимых Петром Первым, Бетховеном, Шубертом и Гёте.
Дату и время начала экскурсии уточняйте заранее.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Замок Шарошпатак и Красная Башня
- Музей военного искусства и выставки о знати XVI-XVII вв
- Старый город Токай
- Архитектура XVIII века и слияние рек Тисы и Бодрога
- Винные погреба в деревне Херцегкут
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт по маршруту
Что не входит в цену
- Входные билеты
- Обед и дегустация вин
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Дату и время начала экскурсии уточняйте заранее.
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
€400 за экскурсию