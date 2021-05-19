Полезная информация о Сомбатхее
Что нужно знать о Сомбатхее: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Сомбатхее
05:5021
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇭🇺 Венгрия
|Название города
|Сомбатхей
|По-английски
|Szombathely
|Столица региона
|Сомбатхей является столицей региона
|Население города
|79 534 чел.
|Часовой пояс
|Europe/Budapest
|Средняя высота
|215 м. от уровня моря