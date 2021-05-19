Всё о Сомбатхее

Полезная информация о Сомбатхее

Что нужно знать о Сомбатхее: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Сомбатхее
05:5021
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇭🇺 Венгрия
Название городаСомбатхей
По-английскиSzombathely
Столица регионаСомбатхей является столицей региона
Население города79 534 чел.
Часовой поясEurope/Budapest
Средняя высота215 м. от уровня моря

Где находится Сомбатхей на карте