Полезная информация о Татабанье
Что нужно знать о Татабанье: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Татабанье
05:5027
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇭🇺 Венгрия
|Название города
|Татабанья
|По-английски
|Tatabanya
|Столица региона
|Татабанья является столицей региона
|Население города
|70 541 чел.
|Часовой пояс
|Europe/Budapest
|Средняя высота
|146 м. от уровня моря