Заберём вас от вашего отеля. Наше путешествие начнётся с захватывающего полёта над бирюзовыми водами: мы поднимемся по самой длинной канатной дороге в мире. С высоты перед нами откроются живописные виды островов и морских просторов.

Далее погрузимся в атмосферу веселья и отдыха: впереди — островной аквапарк. Нас ждут головокружительные водные горки и неспешное плавание по «ленивой реке», где течение само понесёт вперёд.

После насыщенного дня устроим настоящий гастрономический праздник. Шведский стол удивит разнообразием блюд, включая редкие и экзотические позиции — даже мясо крокодила.

Вечером нас ждёт зрелищное шоу на мосту — красочный вечерний перформанс, завершающийся трогательным ритуалом «Подари поцелуй».