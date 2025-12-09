Описание тура
Организационные детали
Тур может проводиться индивидуально под вашу компанию или семью в любые удобные для вас даты.
Программа тура по дням
Самая длинная канатная дорога в мире, аквапарк, гастрономические изыски и красочное шоу
Заберём вас от вашего отеля. Наше путешествие начнётся с захватывающего полёта над бирюзовыми водами: мы поднимемся по самой длинной канатной дороге в мире. С высоты перед нами откроются живописные виды островов и морских просторов.
Далее погрузимся в атмосферу веселья и отдыха: впереди — островной аквапарк. Нас ждут головокружительные водные горки и неспешное плавание по «ленивой реке», где течение само понесёт вперёд.
После насыщенного дня устроим настоящий гастрономический праздник. Шведский стол удивит разнообразием блюд, включая редкие и экзотические позиции — даже мясо крокодила.
Вечером нас ждёт зрелищное шоу на мосту — красочный вечерний перформанс, завершающийся трогательным ритуалом «Подари поцелуй».
История, культура и природа острова: пляж и водопад, перечная и змеиная фермы, этнопарк и традиционная кухня
Сегодня познакомимся с историей, культурой и природой острова. Начнём с посещения значимых мемориалов и национальных парков Вьетнама, поклонимся древним стенам буддийского храма.
Дальше нас ждёт пляж Хо Куок с мягким песком и прозрачной водой. Затем отправимся к живописному водопаду, где можно освежиться под струями прохладной воды — не забудьте купальники.
Посетим перечную ферму, где выращивают знаменитый фукуокский перец, узнаем о его сортах и особенностях. Заглянем и на змеиную ферму — здесь живёт множество редких видов, и смельчаки смогут приблизиться к экзотическим обитателям.
Посетим этнопарк, в котором бережно сохраняются традиции, ремёсла и культура Вьетнама. Завершим день вкусным обедом из традиционных блюд. Это будет настоящий пир для гурманов!
Катание на лодке, снорклинг, отдых на райских пляжах и прогулка по ночному рынку
Сегодня нас ждёт морское приключение на архипелаге Ан Тхой. Мы отправимся в путешествие на скоростной лодке. Затем откроем подводный мир островов: наденем маски и займёмся снорклингом, чтобы увидеть кораллы и разноцветных рыб. Для тех, кто хочет большего, предусмотрен дайвинг с опытным инструктором за доплату.
Следующая остановка — райские острова Заму Зи и Мэй Рут. Здесь нас ждут белоснежные пляжи, кристально чистая вода и богатый подводный мир.
Пообедаем, сидя под пальмами: насладимся свежими морепродуктами и тропическими фруктами. Вечером погуляем по знаменитому ночному рынку Фукуока. Здесь можно выбрать свежих деликатесов для ужина, найти оригинальные сувениры и почувствовать живой пульс острова.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|С проживанием
|$440
|Без проживания
|$420
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Обеды
- Трансферы по маршруту
- Билеты на катер
- Снаряжение для снорклинга
- Сопровождение русскоговорящего гида
Что не входит в цену
- Билеты до Фукуока и обратно
- Завтраки и ужины
- Дайвинг по желанию
- Вы можете приобрести тур без проживания и выбрать отели самостоятельно, стоимость программы без размещения - $420