Мини-тур на Фукуок: снорклинг, пляжный отдых, гастрономия и погружение в культуру

Побывать на перечной и змеиной фермах, повеселиться в аквапарке, отведать местных деликатесов
Приглашаем вас в экспресс-путешествие на удивительный остров Фукуок: будет весело, вкусно, интересно и очень красиво! По самой длинной канатной дороге в мире мы пролетим над бирюзовыми водами, прокатимся с головокружительных
горок в аквапарке и устроим настоящий гастрономический праздник с экзотическими блюдами.

С ветерком прогуляемся на скоростной лодке, исследуем волшебный подводный мир с маской и ластами, увидим, как выращивают перец и как разводят змей.

Отдохнём на райских пляжах с белоснежным песком, погрузимся в историю и культуру острова, полакомимся тропическими фруктами и свежими морепродуктами, сидя под тенью пальм.

Описание тура

Организационные детали

Тур может проводиться индивидуально под вашу компанию или семью в любые удобные для вас даты.

Программа тура по дням

1 день

Самая длинная канатная дорога в мире, аквапарк, гастрономические изыски и красочное шоу

Заберём вас от вашего отеля. Наше путешествие начнётся с захватывающего полёта над бирюзовыми водами: мы поднимемся по самой длинной канатной дороге в мире. С высоты перед нами откроются живописные виды островов и морских просторов.

Далее погрузимся в атмосферу веселья и отдыха: впереди — островной аквапарк. Нас ждут головокружительные водные горки и неспешное плавание по «ленивой реке», где течение само понесёт вперёд.

После насыщенного дня устроим настоящий гастрономический праздник. Шведский стол удивит разнообразием блюд, включая редкие и экзотические позиции — даже мясо крокодила.

Вечером нас ждёт зрелищное шоу на мосту — красочный вечерний перформанс, завершающийся трогательным ритуалом «Подари поцелуй».

2 день

История, культура и природа острова: пляж и водопад, перечная и змеиная фермы, этнопарк и традиционная кухня

Сегодня познакомимся с историей, культурой и природой острова. Начнём с посещения значимых мемориалов и национальных парков Вьетнама, поклонимся древним стенам буддийского храма.

Дальше нас ждёт пляж Хо Куок с мягким песком и прозрачной водой. Затем отправимся к живописному водопаду, где можно освежиться под струями прохладной воды — не забудьте купальники.

Посетим перечную ферму, где выращивают знаменитый фукуокский перец, узнаем о его сортах и особенностях. Заглянем и на змеиную ферму — здесь живёт множество редких видов, и смельчаки смогут приблизиться к экзотическим обитателям.

Посетим этнопарк, в котором бережно сохраняются традиции, ремёсла и культура Вьетнама. Завершим день вкусным обедом из традиционных блюд. Это будет настоящий пир для гурманов!

3 день

Катание на лодке, снорклинг, отдых на райских пляжах и прогулка по ночному рынку

Сегодня нас ждёт морское приключение на архипелаге Ан Тхой. Мы отправимся в путешествие на скоростной лодке. Затем откроем подводный мир островов: наденем маски и займёмся снорклингом, чтобы увидеть кораллы и разноцветных рыб. Для тех, кто хочет большего, предусмотрен дайвинг с опытным инструктором за доплату.

Следующая остановка — райские острова Заму Зи и Мэй Рут. Здесь нас ждут белоснежные пляжи, кристально чистая вода и богатый подводный мир.

Пообедаем, сидя под пальмами: насладимся свежими морепродуктами и тропическими фруктами. Вечером погуляем по знаменитому ночному рынку Фукуока. Здесь можно выбрать свежих деликатесов для ужина, найти оригинальные сувениры и почувствовать живой пульс острова.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
С проживанием$440
Без проживания$420
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Обеды
  • Трансферы по маршруту
  • Билеты на катер
  • Снаряжение для снорклинга
  • Сопровождение русскоговорящего гида
Что не входит в цену
  • Билеты до Фукуока и обратно
  • Завтраки и ужины
  • Дайвинг по желанию
  • Вы можете приобрести тур без проживания и выбрать отели самостоятельно, стоимость программы без размещения - $420
Где начинаем и завершаем?
Начало: Фукуок, 8:00, заберём вас от отеля. Возможно любое время встречи, в течение дня, по договорённости
Завершение: Фукуок, 16:00. Возможно любое время завершения тура, по договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму.
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана
Оксана — ваш гид в Фукуоке
Приветствую всех любителей путешествий и приключений! Меня зовут Оксана. И три года как я живу и работаю в райском месте Индийского океана — Шри-Ланке. Я турагент и организатор авторских и экскурсионных туров по острову. По профессиям и филолог, и юрист, а по призванию люблю организовывать людей и показывать, как прекрасна наша планета!

