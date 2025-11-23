Мои заказы

Остров Фукуок. Вьетнам. Наслаждение жизнью

Это приключение - настоящая находка для тех, кто желает уединения и кайфового отдыха
Описание тура

Мы с радостью приглашаем тебя в потрясающе красивое и многогранное приключение во Вьетнам, на остров Фукуок. В этом путешествии мы увидим самые красивые лазурные пляжи, поплаваем на кораблике по необитаемым архипелагам, насладимся местной вкусной едой и морепродуктами, сладчайшими фруктами и тёплым океаном. В добрый путь!

Мегаполис Хошимин

Шумные улочки, гигантские небоскрёбы, запах Фо Бо и кофе, пёстрые гирлянды уличных фонариков, рой мотоциклов — всё это Сайгон.

Необитаемые архипелаги

Удивительное приключение на кораблике по архипелагам острова Фукуок. Необитаемые места, где нет ни души, только вы, океан, солнце и пальмы. Прозрачная вода, косяки разноцветных рыб, снорклинг, рыбалка и, свеже приготовленная, еда с морскими ежами, выловленными только-только из океана. Кайф!

Белый пляж — Бай Сао

Лазурная вода, песок цвета снега, неповторимый хруст его под ногами, горизонт и океан. Наслаждение и уединение.

Канатная дорога

Это самая длинная канатная дорога в мире над океаном. Вы парите в невесомости, наблюдая за тем, как внизу рыбачат рыбаки и проплывают судна. Незабываемые впечатления.

Фантастические храмы

На Фукуоке родилась религия — Кау Дай. Религия о единстве всех вер. Расписные храмы, которые находятся на возвышенностях, с потрясающими видами и смотровыми площадками, оставят в вашем сердце тёплые чувства и любовь. Буддийские храмы поразят вас резными орнаментами и монументальными фигурами Будд.

Морепродукты и сочные фрукты

Посетим местный рынок, где каждый сможет выбрать и купить свежайшие продукты и вместе приготовим их на пляже.

Водопад Да Бань

Устроим освежающий пикник на водопаде.

Программа тура по дням

1 день

Мегаполис - Хошимин сити

Наше первое знакомство с прекрасной страной — Вьетнам. Это страна не оставит никого равнодушным, с первых минут вы проникаетесь гостеприимством и отзывчивостью этой нации. Улыбка и позитив — вот, что излучают вьетнамцы.

Заселяемся в первоклассный отель, выдыхаем и идём гулять по городу. Заглянем в аутентичное кафе и попробуем настоящий Фо-бо. Выпьем вьетнамский кофе в причудливом кофейнике и обязательно попробуем бан ми (вьетнамская булочка).

2 день

Остров Фукуок

С утра вылетаем на остров Фукуок. Заселяемся в отель на берегу океана, отдыхаем, купаемся, загораем, пьём кокосы.

Ближе к обеду собираемся на прогулку вдоль пляжа до местного храма богини Гуанинь — богиня милосердия. По дороге купим вкусных фруктов, свежих соков и местных деликатесов, таких как фукуокский перец, тростниковый сахар, рыбный соус и вяленные фрукты.

Зайдём на смотровую площадку, с которой видно весь Фукуок, как на ладони.

До ужина свободное время. Желающие могут посетить массаж и спа.

Ужин на берегу, барбекю из местных морепродуктов.

Для желающих после ужина звуковая сессия и лекция на тему внимания и речи.

3 день

Южный пляж Бай Сао с белым песком

После утренней зарядки встречаемся на завтраке и готовимся к путешествию на юг острова, на белоснежный пляж, Бай Сао и Кем бич. Кем переводится как мороженое, потому что песок на этой части острова белый и напоминает снег или мороженое.

Лазурная вода, горизонт и океан — наслаждение и уединение.

По пути заедем в действующий буддийский храм Храм ветров — храм возвышается на горе и с него открывается фантастический вид на бескрайний океан. Монахи, служащие при храме, создают особый колорит и атмосферу.

К закату возвращаемся в отель, ужин на берегу, для желающих лекционная доля. Тема: мысли в голове.

4 день

Прогулка по храмам

После утренней зарядки встречаемся на завтраке и готовимся к путешествию по храмам.

Большая доля вьетнамских храмов располагается на вершинах гор, а так как Фукуок называют — островом 99 гор, можно предположить, что таких храмовых смотровых площадок предостаточно. Сегодня прокатимся именно по ним, зажжём ароматные палочки, сделаем подношения Богам и полюбуемся на виды города с высоты.

Вечером поужинаем на знаменитом найтмаркете.

Для желающих лекционная доля. Тема: Потенциал и его реализация

5 день

Поездка на кораблике на необитаемые архипелаги

После завтрака отправляемся на север к причалу, что бы отплыть на корабле на близьлежащие архипелаги. Необитаемые места, где нет ни души, только вы, океан, солнце и пальмы. Прозрачная вода, косяки разноцветных рыб, снорклинг, рыбалка и, свеже приготовленная, еда с морскими ежами, выловленными только-только из океана.

6 день

День релакса и массажа

После утренней зарядки и завтрака весь день посвящён отдыху. Вы можете загорать, ходить на массаж, гулять по пляжу и просто кайфовать.

Вечером для желающих лекционная доля. Тема: путь и результат.

7 день

Канатная дорога

Сегодня мы посетим огромный, выстроенный за 3 года, на пустынном берегу океана город. Здесь вы побываете одновременно и в Лондоне, и в Париже, пройдётесь по мосту поцелуев и прокатитесь по самой длинной канатной дороге над океаном. Зайдёте в парк скульптур и если захотите посетите аквапарк.

8 день

День релакса и массажа

После утренней зарядки и завтрака весь день посвящён отдыху. Вы можете загорать, ходить на массаж, гулять по пляжу и просто кайфовать.

Для желающих вечерняя лекция, тема — время

9 день

Посещение Водопада Да Бань

Самое любимое развлечение вьетнамцев — пикник на водопаде. Не будем отходить от местных традиций и тоже посетим один из водопадов Фукуока.

После заедем на перечную ферму, ведь на Фукуоке, выращивают один из вкуснейших перцев в мире.

Так же Фукуок называют жемчужным островом — здесь селекционируют настоящий жемчуг. Увидим процесс выращивания и добычи, желающие могут приобрести изделия.

Для желающих вечерняя лекция, тема — отношения.

10 день

Завершающий день на острове

Сегодняшний день посвящен покупкам и покупкам — вкусняшки, лекарства, жемчуг, перец и прочие дары.

Для желающих вечерняя лекция, тема — вы ваш главный проект.

11 день

Возвращение в Хошимин сити

Ближе к обеду вылетаем в город Хошимин.

Гуляем по городу, желающие могут посетить обзорную экскурсию по небоскрёбам города или пойти прогуляться по шумной Бувьен стрит.

12 день

День релакса и массажа

После утренней зарядки и завтрака весь день посвящён отдыху. Вы можете загорать, ходить на массаж, гулять по пляжу и просто кайфовать.

Для желающих вечерняя лекция, тема — деньги

13 день

Возвращение домой

Возвращаемся домой.

Варианты проживания

2-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Экскурсии
  • 2-х местное проживание
  • Завтраки
  • Практики
Что не входит в цену
  • Авиаперелёт
  • Обеды и Ужины
Визы
Для русских виза не требуется
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Анастасия
Анастасия — Тревел-эксперт
Дзен добрый. Меня зовут Анастасия. Уже более 4-х лет я путешествую и организую приключения со смыслом, Суть которых в том, что бы вы научились чувствовать вашу душу, слышать ваши мечты и исполнять
читать дальше

их. Ведь мечты — меч ты. Живите не в реальности, а в действительности. Буду рада видеть вас на моих авторских ретритах и приключениях. Вместе мы будем создавать наше счастливое Сей-час. С любовью, Анастасия.

