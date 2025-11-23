Описание Программа по дням Выбрать день Ответы на вопросы

Описание тура

Мы с радостью приглашаем тебя в потрясающе красивое и многогранное приключение во Вьетнам, на остров Фукуок. В этом путешествии мы увидим самые красивые лазурные пляжи, поплаваем на кораблике по необитаемым архипелагам, насладимся местной вкусной едой и морепродуктами, сладчайшими фруктами и тёплым океаном. В добрый путь!

Мегаполис Хошимин

Шумные улочки, гигантские небоскрёбы, запах Фо Бо и кофе, пёстрые гирлянды уличных фонариков, рой мотоциклов — всё это Сайгон.

Необитаемые архипелаги

Удивительное приключение на кораблике по архипелагам острова Фукуок. Необитаемые места, где нет ни души, только вы, океан, солнце и пальмы. Прозрачная вода, косяки разноцветных рыб, снорклинг, рыбалка и, свеже приготовленная, еда с морскими ежами, выловленными только-только из океана. Кайф!

Белый пляж — Бай Сао

Лазурная вода, песок цвета снега, неповторимый хруст его под ногами, горизонт и океан. Наслаждение и уединение.

Канатная дорога

Это самая длинная канатная дорога в мире над океаном. Вы парите в невесомости, наблюдая за тем, как внизу рыбачат рыбаки и проплывают судна. Незабываемые впечатления.

Фантастические храмы

На Фукуоке родилась религия — Кау Дай. Религия о единстве всех вер. Расписные храмы, которые находятся на возвышенностях, с потрясающими видами и смотровыми площадками, оставят в вашем сердце тёплые чувства и любовь. Буддийские храмы поразят вас резными орнаментами и монументальными фигурами Будд.

Морепродукты и сочные фрукты

Посетим местный рынок, где каждый сможет выбрать и купить свежайшие продукты и вместе приготовим их на пляже.

Водопад Да Бань

Устроим освежающий пикник на водопаде.