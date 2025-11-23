Описание тура
Мы с радостью приглашаем тебя в потрясающе красивое и многогранное приключение во Вьетнам, на остров Фукуок. В этом путешествии мы увидим самые красивые лазурные пляжи, поплаваем на кораблике по необитаемым архипелагам, насладимся местной вкусной едой и морепродуктами, сладчайшими фруктами и тёплым океаном. В добрый путь!
Мегаполис Хошимин
Шумные улочки, гигантские небоскрёбы, запах Фо Бо и кофе, пёстрые гирлянды уличных фонариков, рой мотоциклов — всё это Сайгон.
Необитаемые архипелаги
Удивительное приключение на кораблике по архипелагам острова Фукуок. Необитаемые места, где нет ни души, только вы, океан, солнце и пальмы. Прозрачная вода, косяки разноцветных рыб, снорклинг, рыбалка и, свеже приготовленная, еда с морскими ежами, выловленными только-только из океана. Кайф!
Белый пляж — Бай Сао
Лазурная вода, песок цвета снега, неповторимый хруст его под ногами, горизонт и океан. Наслаждение и уединение.
Канатная дорога
Это самая длинная канатная дорога в мире над океаном. Вы парите в невесомости, наблюдая за тем, как внизу рыбачат рыбаки и проплывают судна. Незабываемые впечатления.
Фантастические храмы
На Фукуоке родилась религия — Кау Дай. Религия о единстве всех вер. Расписные храмы, которые находятся на возвышенностях, с потрясающими видами и смотровыми площадками, оставят в вашем сердце тёплые чувства и любовь. Буддийские храмы поразят вас резными орнаментами и монументальными фигурами Будд.
Морепродукты и сочные фрукты
Посетим местный рынок, где каждый сможет выбрать и купить свежайшие продукты и вместе приготовим их на пляже.
Водопад Да Бань
Устроим освежающий пикник на водопаде.
Программа тура по дням
Мегаполис - Хошимин сити
Наше первое знакомство с прекрасной страной — Вьетнам. Это страна не оставит никого равнодушным, с первых минут вы проникаетесь гостеприимством и отзывчивостью этой нации. Улыбка и позитив — вот, что излучают вьетнамцы.
Заселяемся в первоклассный отель, выдыхаем и идём гулять по городу. Заглянем в аутентичное кафе и попробуем настоящий Фо-бо. Выпьем вьетнамский кофе в причудливом кофейнике и обязательно попробуем бан ми (вьетнамская булочка).
Остров Фукуок
С утра вылетаем на остров Фукуок. Заселяемся в отель на берегу океана, отдыхаем, купаемся, загораем, пьём кокосы.
Ближе к обеду собираемся на прогулку вдоль пляжа до местного храма богини Гуанинь — богиня милосердия. По дороге купим вкусных фруктов, свежих соков и местных деликатесов, таких как фукуокский перец, тростниковый сахар, рыбный соус и вяленные фрукты.
Зайдём на смотровую площадку, с которой видно весь Фукуок, как на ладони.
До ужина свободное время. Желающие могут посетить массаж и спа.
Ужин на берегу, барбекю из местных морепродуктов.
Для желающих после ужина звуковая сессия и лекция на тему внимания и речи.
Южный пляж Бай Сао с белым песком
После утренней зарядки встречаемся на завтраке и готовимся к путешествию на юг острова, на белоснежный пляж, Бай Сао и Кем бич. Кем переводится как мороженое, потому что песок на этой части острова белый и напоминает снег или мороженое.
Лазурная вода, горизонт и океан — наслаждение и уединение.
По пути заедем в действующий буддийский храм Храм ветров — храм возвышается на горе и с него открывается фантастический вид на бескрайний океан. Монахи, служащие при храме, создают особый колорит и атмосферу.
К закату возвращаемся в отель, ужин на берегу, для желающих лекционная доля. Тема: мысли в голове.
Прогулка по храмам
После утренней зарядки встречаемся на завтраке и готовимся к путешествию по храмам.
Большая доля вьетнамских храмов располагается на вершинах гор, а так как Фукуок называют — островом 99 гор, можно предположить, что таких храмовых смотровых площадок предостаточно. Сегодня прокатимся именно по ним, зажжём ароматные палочки, сделаем подношения Богам и полюбуемся на виды города с высоты.
Вечером поужинаем на знаменитом найтмаркете.
Для желающих лекционная доля. Тема: Потенциал и его реализация
Поездка на кораблике на необитаемые архипелаги
После завтрака отправляемся на север к причалу, что бы отплыть на корабле на близьлежащие архипелаги. Необитаемые места, где нет ни души, только вы, океан, солнце и пальмы. Прозрачная вода, косяки разноцветных рыб, снорклинг, рыбалка и, свеже приготовленная, еда с морскими ежами, выловленными только-только из океана.
День релакса и массажа
После утренней зарядки и завтрака весь день посвящён отдыху. Вы можете загорать, ходить на массаж, гулять по пляжу и просто кайфовать.
Вечером для желающих лекционная доля. Тема: путь и результат.
Канатная дорога
Сегодня мы посетим огромный, выстроенный за 3 года, на пустынном берегу океана город. Здесь вы побываете одновременно и в Лондоне, и в Париже, пройдётесь по мосту поцелуев и прокатитесь по самой длинной канатной дороге над океаном. Зайдёте в парк скульптур и если захотите посетите аквапарк.
День релакса и массажа
После утренней зарядки и завтрака весь день посвящён отдыху. Вы можете загорать, ходить на массаж, гулять по пляжу и просто кайфовать.
Для желающих вечерняя лекция, тема — время
Посещение Водопада Да Бань
Самое любимое развлечение вьетнамцев — пикник на водопаде. Не будем отходить от местных традиций и тоже посетим один из водопадов Фукуока.
После заедем на перечную ферму, ведь на Фукуоке, выращивают один из вкуснейших перцев в мире.
Так же Фукуок называют жемчужным островом — здесь селекционируют настоящий жемчуг. Увидим процесс выращивания и добычи, желающие могут приобрести изделия.
Для желающих вечерняя лекция, тема — отношения.
Завершающий день на острове
Сегодняшний день посвящен покупкам и покупкам — вкусняшки, лекарства, жемчуг, перец и прочие дары.
Для желающих вечерняя лекция, тема — вы ваш главный проект.
Возвращение в Хошимин сити
Ближе к обеду вылетаем в город Хошимин.
Гуляем по городу, желающие могут посетить обзорную экскурсию по небоскрёбам города или пойти прогуляться по шумной Бувьен стрит.
День релакса и массажа
После утренней зарядки и завтрака весь день посвящён отдыху. Вы можете загорать, ходить на массаж, гулять по пляжу и просто кайфовать.
Для желающих вечерняя лекция, тема — деньги
Возвращение домой
Возвращаемся домой.
Варианты проживания
2-x местный номер
Ответы на вопросы
Что включено
- Экскурсии
- 2-х местное проживание
- Завтраки
- Практики
Что не входит в цену
- Авиаперелёт
- Обеды и Ужины