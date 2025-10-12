За один день вы побываете в самых ярких уголках живописного Далата и получите максимум впечатлений от горного курорта. Посетите красивые водопады, узнаете об особенностях вьетнамского буддизма в монастыре Чук Лам и осмотрите огромную статую Сидящего Будды. Побродите в лабиринтах неординарного Crazy House за авторством мадам Ханг Нгна.

Описание экскурсии

«Маленький Париж»

По пути в Далат вы узнаете о жизни и истории молодого города, построенного во времена французской колонизации как убежище от летней жары Сайгона. Я расскажу о главных визитных карточках «города вечной весны», его уникальном климате и природных особенностях, ради которых сюда приезжают отдыхать как местные жители, так и путешественники.

Красота далатских водопадов

Вы оцените живописные каскады водопада Датанла, прогуляетесь по красивой территории и прокатитесь на самом большом во Вьетнаме родельбане (за дополнительную плату).

Буддистские храмы

Далее вы посетите монастырь Чук Лам на озере Туйен Лам, что в переводе означает «душевное равновесие». Оказавшись здесь, вы поймете, что название полностью соответствует атмосфере места: храм в окружении соснового леса, на берегу водоема производит умиротворяющее впечатление. На территории одного из крупнейших дзен-монастырей Вьетнама вы услышите об особенностях этого религиозного направления. А затем посетите небольшой храм, возле которого, на самой высокой точке Далата, находится 24-метровая статуя Сидящего Будды.

Причудливая архитектура «Crаzy House»

Если говорить об архитектуре, эта неординарная гостиница, пожалуй, один символов Далата. Невероятные переплетения корней и веток, лабиринтов и лестниц превратили это место в настоящую сказку. Осматривая детали этого колоритного строения, вы узнаете об авторе проекта — мадам Ханг Нгна, дочери генсека Компартии Вьетнама, которая 14 лет жила и училась в России. А также взглянете на окрестности с местной смотровой площадки.

Пагода Линь Фуок

Вы увидите необычный буддийский храм, который выполнен из битого стекла, керамики и фарфора. Важная достопримечательность на его территории — статуя богини милосердия Куан Ам, созданная из цветов.

Организационные детали

Трансфер, входные билеты и обед включены в стоимость экскурсии

Дополнительно оплачивается спуск к водопаду Датанла на так называемых «альпийских горках» — около $10 с чел.

Как проходит экскурсия

Экскурсию проведу для вас я или другой профессиональный гид из нашей команды

Мы заберём вас в отеле в Камрани/Фантьете/Далате и после экскурсии отвезём обратно

Поедем на легковом автомобиле Toyota к кондиционером

Экскурсия может быть проведена для большего количества человек. Для компаний из 3-х человек — $370

В стоимость экскурсии входит комплексный обед: суп, два вида салата, несколько видов мяса и два вида гарнира — варёный рис и картофель, а также фрукты и артишоковый чай

Программу можно изменить по вашему желанию, вы просто доплатите за входные билеты.