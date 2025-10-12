Рассмотреть город со всех ракурсов: познакомиться с его культурой, религией и «альпийской» природой
За один день вы побываете в самых ярких уголках живописного Далата и получите максимум впечатлений от горного курорта.
Посетите красивые водопады, узнаете об особенностях вьетнамского буддизма в монастыре Чук Лам и осмотрите огромную статую Сидящего Будды. Побродите в лабиринтах неординарного Crazy House за авторством мадам Ханг Нгна.
По пути в Далат вы узнаете о жизни и истории молодого города, построенного во времена французской колонизации как убежище от летней жары Сайгона. Я расскажу о главных визитных карточках «города вечной весны», его уникальном климате и природных особенностях, ради которых сюда приезжают отдыхать как местные жители, так и путешественники.
Красота далатских водопадов
Вы оцените живописные каскады водопада Датанла, прогуляетесь по красивой территории и прокатитесь на самом большом во Вьетнаме родельбане (за дополнительную плату).
Буддистские храмы
Далее вы посетите монастырь Чук Лам на озере Туйен Лам, что в переводе означает «душевное равновесие». Оказавшись здесь, вы поймете, что название полностью соответствует атмосфере места: храм в окружении соснового леса, на берегу водоема производит умиротворяющее впечатление. На территории одного из крупнейших дзен-монастырей Вьетнама вы услышите об особенностях этого религиозного направления. А затем посетите небольшой храм, возле которого, на самой высокой точке Далата, находится 24-метровая статуя Сидящего Будды.
Причудливая архитектура «Crаzy House»
Если говорить об архитектуре, эта неординарная гостиница, пожалуй, один символов Далата. Невероятные переплетения корней и веток, лабиринтов и лестниц превратили это место в настоящую сказку. Осматривая детали этого колоритного строения, вы узнаете об авторе проекта — мадам Ханг Нгна, дочери генсека Компартии Вьетнама, которая 14 лет жила и училась в России. А также взглянете на окрестности с местной смотровой площадки.
Пагода Линь Фуок
Вы увидите необычный буддийский храм, который выполнен из битого стекла, керамики и фарфора. Важная достопримечательность на его территории — статуя богини милосердия Куан Ам, созданная из цветов.
Организационные детали
Трансфер, входные билеты и обед включены в стоимость экскурсии
Дополнительно оплачивается спуск к водопаду Датанла на так называемых «альпийских горках» — около $10 с чел.
Как проходит экскурсия
Экскурсию проведу для вас я или другой профессиональный гид из нашей команды
Мы заберём вас в отеле в Камрани/Фантьете/Далате и после экскурсии отвезём обратно
Поедем на легковом автомобиле Toyota к кондиционером
Экскурсия может быть проведена для большего количества человек. Для компаний из 3-х человек — $370
В стоимость экскурсии входит комплексный обед: суп, два вида салата, несколько видов мяса и два вида гарнира — варёный рис и картофель, а также фрукты и артишоковый чай
Программу можно изменить по вашему желанию, вы просто доплатите за входные билеты.
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил — ваша команда гидов в Камрани
Провели экскурсии для 667 туристов
Приветствую путешествующих по Вьетнаму! Более 15 лет я здесь живу и работаю. Организую и провожу экскурсии с командой гидов — все мы увлечены природой, культурой и историей Вьетнама и с радостью поделимся с вами любовью к этому сказочному уголку Юго-Восточной Азии. Ждём в гости!
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
11
4
–
3
–
2
–
1
–
Андрей
12 окт 2025
Это была просто восхитительная поездка/экскурсия. Чувство индивидуальной истории останется на долго) Гид Михаил невероятно опытный и знающий страну профессионал, максимум лояльности и добра😄 Весь день мы сами выбирали где из предложенных мест, сколько времени провести и когда сменить локацию, вобщем 12/10 день запомнится на долго🫶
А
Александра
2 сен 2025
Прекрасная поездка, красивые локации и живописная дорога, замечательный гид, интересно слушать, индивидуальный подход, учёт всех пожеланий, все максимально комфортно. Исключительно положительные эмоции и впечатление.
Ю
Юлия
29 авг 2025
Во Вьетнаме мы впервые, хотя в Юго-Восточной Азии были очень много раз и нежно ее любим… Хотелось увидеть страну, ее не курортную часть, потому что наш отель-это прямо-таки резервация релакса. читать дальше
Так вот… Все ожидания оправдались сторицей!!! И конечно главную роль в этом сыграл Михаил. Именно ему удалось нас убедить выехать в 5.30 (это был почти подвиг) и ни разу об этом не пожалеть. Дорога длинная, но живописная и разная, и непрерывный, непринужденный, без заученных штампов рассказ. Очень приятный тайминг (хочется перекусить- вот кафешка), хочется сменить картинку- водопад, хочется милоты - контактный зоопарк и первый в жизни нашей дочери заезд на страусе. Ну и необыкновенный хипповый кич - Сумашедший дом и т. д. и т. п. Все понравилось. И Вьетнам и вьетнамцы удивили и порадовали. Спасибо Михаил!!! Всем очень рекомендую.
Ступкина
20 авг 2025
Спасибо большое Михаилу за организованную экскурсию, подобрал маршрут идеальный для нас,очень интересно рассказывал про достопримечательности и жизнь страны! Рекомендую!
Т
Татьяна
18 авг 2025
Прекрасно провели время в компании Михаила в Далате. Поездка началась в назначенное время. Маршрут был скорректирован с учетом наших пожеланий и погодных условий. Посмотрели все, что было запланировано. Михаил отличный собеседник, рассказал много интересного о жизни вьетнпмцев, истории развития страны. Рекомендую!!!
Andrei
2 авг 2025
Очень благодарны Михаилу за отличную индивидуальную поездку в Далат. Организация на высоте. Михаил давно живет во Вьетнаме, очень много знает о стране. Комфортная машина была. Объехали все основные достопримечательности, включая те, куда мы попросили завезти отдельно от программы. Помог с покупками лекарств в аптеке. Всем осень-очень довольны!
Е
Елена
28 июл 2025
Настоятельно рекомендуем Михаила как экскурсовода. Грамотная речь, спокойно и все по существу. Сама экскурсия была проведена согласно заявленному на сайту, везде все посмотрели, несмотря на воскресенье, толп народа не было, что говорит о грамотной огранизации Взрослые, подростки и дети довольны
И
Ирина
25 июл 2025
Это был потрясающий день! Спасибо большое Михаилу за интересный рассказ и отличную компанию! В восторге все: и дети (7 и 13 лет), и взрослые! Посмотрели всё и даже больше! От души рекомендуем!
Н
Наталья
25 июл 2025
Экскурсия в Далат. Михаил забрал нас утром из нашего отеля, по дороге накормил вкусным завтраком и кофе в симпатичном кафе. Подробно и интересно рассказывал о Далате, о прошлом и настоящем читать дальше
региона. За день мы посетили много интересных локаций, Михаил подробно рассказывал на что обратить особое внимание. В этот день для нас было всё: и красивейшие локации для фото, и интересные объекты, и аттракционы (родельбан:) Михаил очень интересный собеседник, мы отлично провели день и остались приятно впечатлены поездкой!
Victoria
20 июл 2025
Михаил - прекрасный гид, много знает о Вьетнаме, истории и культуре Азии. Гибко подстраивал программу, расписание и время. Была с ребенком 13 лет, заинтересовал тинейджера) рекомендуем!
Е
Екатерина
20 июн 2025
Михаил сделал путешествие по-настоящему незабываемым! Благодаря его знаниям и любви к городу, стране мы увидели не только популярные достопримечательности, но и скрытые уголки, о которых не так часто пишут в читать дальше
интернете. Михаил отлично знает историю, культуру и легенды Далата, отвечал на все вопросы. В его арсенале интересный маршрут– посетили и "туристические" места (как Crazy House и буддийские храмы) и малоизвестные локации (кофейные плантации, водопады). Подстроил программу под наши интересы (добавил несколько остановок на местном рынке и супермаркете). Говорил доступно на русском/английском/вьетнамском немного. Но самое главное создал приятную атмосферу, шутил, помогал с фото. Ездили с супругом в июне 2025 года, с погодой повезло, так как дождь начался в конце экскурсии и закончился быстро. Однозначно всем рекомендуем!