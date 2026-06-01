Индивидуальная
до 2 чел.
Далат - уголок Франции во Вьетнаме (из Камрани)
Рассмотреть город со всех ракурсов: познакомиться с его культурой, религией и «альпийской» природой
29 июн в 05:30
3 июл в 05:30
$367 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Выгодный трансфер в Камрани
Безопасно и комфортно доехать из аэропорта в отель или из отеля в аэропорт
Завтра в 18:00
29 июн в 00:00
$56 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Там, где заканчивается Нячанг: по скрытым уголкам из Камрани
Пагода Суой До, статуя Будды высотой 48 м и водопад Ба Хо
29 июн в 08:00
30 июн в 08:00
$380 за всё до 4 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Камрани в категории «На машине»
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