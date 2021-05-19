Полезная информация о Тай-Нгуене
Что нужно знать о Тай-Нгуене: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Тай-Нгуене
12:4520
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇻🇳 Вьетнам
|Название города
|Тай-Нгуен
|По-английски
|Thai Nguyen
|Столица региона
|Тай-Нгуен является столицей региона
|Население города
|133 877 чел.
|Часовой пояс
|Asia/Bangkok
|Средняя высота
|36 м. от уровня моря