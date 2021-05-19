Всё о Тай-Нгуене

Полезная информация о Тай-Нгуене

Что нужно знать о Тай-Нгуене: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Тай-Нгуене
12:4520
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇻🇳 Вьетнам
Название городаТай-Нгуен
По-английскиThai Nguyen
Столица регионаТай-Нгуен является столицей региона
Население города133 877 чел.
Часовой поясAsia/Bangkok
Средняя высота36 м. от уровня моря

Где находится Тай-Нгуен на карте