Вьетнам – отдых в вечнозеленой стране, немного о море, отелях, курортах и островах

Отдыха во Вьетнаме давно занял одну из лидирующих позиций среди туристов мира. Давайте немного разберемся, почему столько людей покупают сюда туристические путевки, где он вообще находится, нужна ли визу, какое там море, климат и погода, а так же поговорим о главных курортах и островах Вьетнама