Полезная информация о Вьетнаме
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Флаг Вьетнама
|Название
|Вьетнам
|Эмодзи флаг
|🇻🇳
|Полное название
|Социалистическая Республика Вьетнам
|По-английски
|Vietnam
|Столица
|Ханой
|Статья о стране
|Статья о Вьетнаме
|Города
|Список городов
|Фотографии
|83 фото
|Валюта
|Вьетнамский донг
|Площадь
|329 560 км²
|Население
|91 713 300 чел.
|Телефонный код
|+84
|Код ISO
|VN
|Основной домен
|.VN
|Соседние страны
|🇰🇭 Камбоджа🇨🇳 Китай🇱🇦 Лаос
Подробная статья
Вьетнам – отдых в вечнозеленой стране, немного о море, отелях, курортах и островах
Отдыха во Вьетнаме давно занял одну из лидирующих позиций среди туристов мира. Давайте немного разберемся, почему столько людей покупают сюда туристические путевки, где он вообще находится, нужна ли визу, какое там море, климат и погода, а так же поговорим о главных курортах и островах Вьетнама
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Популярные экскурсии во Вьетнаме
5
1 отзыв
$
40
за чел.
Мы отправимся на обзорную экскурсию по нетуристическому Нячангу. Я покажу, как выглядит город вне зоны отелей, и как живут местные жители. Мы погрузим...
$
321
за чел.
4.7
9 отзывов
$
60
за чел.
Рассказов о впечатлениях из этой поездки хватит на несколько вечеров. Вы проедете по песчаным дюнам как по американским горкам. Покатаетесь по пустыне...
$
15
за чел.
Мы отправимся по реке Кай на экскурсию вглубь Нячанга. Я покажу вам обычную жизнь вьетнамцев, которая сильно отличается от той, что вы видите в турист...
$
475
за чел.
Во время двухдневной поездки в Хошимин вы увидите основные достопримечательности города: собор Сайгонской Богоматери, Центральное почтовое отделение, ...