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Полезная информация о Вьетнаме

Что нужно знать о Вьетнаме: 9 статей о том, куда сходить и что посмотреть, расположение на карте, лучшие предложения по турам и отелям, поиск авиабилетов ✈️, с какими странами проходят границы️, какой валютой пользуются, а так же 74 экскурсии
Флаг Вьетнама
Флаг Вьетнама
НазваниеВьетнам
Эмодзи флаг🇻🇳
Полное названиеСоциалистическая Республика Вьетнам
По-английскиVietnam
СтолицаХаной
Статья о странеСтатья о Вьетнаме
ГородаСписок городов
Фотографии83 фото
ВалютаВьетнамский донг
Площадь329 560 км²
Население91 713 300 чел.
Телефонный код+84
Код ISOVN
Основной домен.VN
Соседние страны🇰🇭 Камбоджа🇨🇳 Китай🇱🇦 Лаос

Подробная статья

Вьетнам
Вьетнам – отдых в вечнозеленой стране, немного о море, отелях, курортах и островах
Отдыха во Вьетнаме давно занял одну из лидирующих позиций среди туристов мира. Давайте немного разберемся, почему столько людей покупают сюда туристические путевки, где он вообще находится, нужна ли визу, какое там море, климат и погода, а так же поговорим о главных курортах и островах Вьетнама

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НячангДалат

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Пагода Лонг Шон

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Популярные экскурсии во Вьетнаме

Другой Нячанг. Настоящий обзорный тур
Другой Нячанг. Настоящий обзорный тур
5
1 отзыв
$
40
за чел.
Мы отправимся на обзорную экскурсию по нетуристическому Нячангу. Я покажу, как выглядит город вне зоны отелей, и как живут местные жители. Мы погрузим...
Нячанг
Обзорная экскурсия по Ханою
Обзорная экскурсия по Ханою
$
321
за чел.
Ханой
VIP-тур: сафари в пустыне
VIP-тур: сафари в пустыне
4.7
9 отзывов
$
60
за чел.
Рассказов о впечатлениях из этой поездки хватит на несколько вечеров. Вы проедете по песчаным дюнам как по американским горкам. Покатаетесь по пустыне...
Хошимин
Прогулка по реке Кай в Нячанге
Прогулка по реке Кай в Нячанге
$
15
за чел.
Мы отправимся по реке Кай на экскурсию вглубь Нячанга. Я покажу вам обычную жизнь вьетнамцев, которая сильно отличается от той, что вы видите в турист...
Нячанг
Двухдневная экскурсия в Хошимин с ночевкой
Двухдневная экскурсия в Хошимин с ночевкой
$
475
за чел.
Во время двухдневной поездки в Хошимин вы увидите основные достопримечательности города: собор Сайгонской Богоматери, Центральное почтовое отделение, ...
Хошимин
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Фотографии

Уличная закусочная в Европейском квартале
Общественный транспорт, лучшее средство передвижение по городу
Кормление золотых рыбок из бутылочки в парке Янг Бэй
Обезьяний остров, Нячанг
Обязательно искупайтесь в знаменитых грязевых ваннах Нячанга
Сувениры из дерева, пользуются особой популярностью у туристов
Сувенирная лавка
Самолёт Vietnam Airlines (Вьетнамских авиалиний) в аэропорту Нячанга
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