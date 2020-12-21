Как добраться до Тханьхоы на самолёте
В Тханьхое 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Bai Thuong Airport» вам не избежать
Список аэропортов Тханьхоы
- Тханьхоа THDBai Thuong Airport
Самые дешёвые билеты в Тханьхоу из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|21.12.2020
|из 🇻🇳Хошимина
|1 746
|2ч
|13.10.2020
|из 🇻🇳Ханоя
|5 787
|8ч 5м (⇵1)
|09.11.2020
|из 🇻🇳Кантхо
|6 264
|22ч 30м (⇵2)
|07.02.2021
|из 🇻🇳Буонметхуот
|8 252
|1ч 35м
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Тханьхоы
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Тханьхоы, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Далат и Хошимин
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