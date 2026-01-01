Вы подниметесь по каскадам легендарных водопадов Даннс-Ривер, попробуете самый дорогой кофе мира в Голубых горах, искупаетесь в лагуне из одноимённого фильма, поплаваете
Описание экскурсии
Организационные детали
Отмена бронирования менее чем за 2 недели невозможна.
Рекомендуемый маршрут: Москва – Куба – Ямайка.
Программа тура по дням
Прибытие в Кингстон и вечеринка на вилле
По прилёте в аэропорт Кингстона — трансфер на виллу. После размещения и отдыха встретимся за приветственным ужином, во время которого вы попробуете национальную кухню: пряного вяленого цыплёнка, хрустящие лепёшки и, конечно, местный ром или бокал шампанского. Если после дороги останутся силы, мы устроим вечеринку у бассейна — с тропическими фруктами, музыкой и общением под луной. Уже с первого дня вы почувствуете атмосферу Ямайки: регги, коктейли и расслабленное настроение — лучший старт для приключений.
Водопады Даннс-Ривер и город Очо-Риос
После завтрака на вилле свежими фруктами, акки с солёной рыбой, яичницей, лепёшками и кофе Blue Mountain мы отправимся к знаменитым водопадам Даннс-Ривер. Под руководством гида поднимемся по каскадам, искупаемся в природных бассейнах и насладимся красотой тропической природы.
Днём пообедаем в ресторане с видом на водопады (за доплату), а вечером прогуляемся по Очо-Риос: заглянем в магазины, пройдёмся по набережной, где швартуются круизные лайнеры. Завершим день лёгким ужином в городе (за доплату).
Голубые горы и кофейные плантации
Позавтракав, отправимся в треккинг по тропам Голубых гор. Здесь вас ждёт чистый воздух, виды на зелёные склоны и посещение кофейной плантации, где выращивают легендарный кофе Blue Mountain. Вы узнаете секреты его производства и попробуете свежесваренный ароматный напиток.
Обед пройдёт в горном кафе с панорамным видом (за доплату). Вечером разместимся на вилле в горах, где вас ждёт ужин в традиционном стиле (включено).
Кингстон и музей Боба Марли
Сегодня мы отправимся на экскурсию в дом-музей Боба Марли, где вы узнаете о жизни и творчестве легенды регги и сможете приобрести тематические сувениры. Затем прогуляемся по старинному центру Кингстона и посетим Порт-Роял, когда-то считавшийся «пиратской столицей».
Днём, по желанию, пообедаем под живую регги-музыку или устроим дегустацию свежих устриц с соусами на набережной (за доплату). При желании — прогулка на катере. Вечером вернёмся на виллу.
Сплав на плотах и пещеры Гринвуд
После завтрака нас ждёт сплав на бамбуковых плотах по реке. Вы испытаете опыт древних ямайцев, использовавших такие плоты для перевозки бананов. Во время сплава желающим сделают массаж и скраб из кокоса (за доплату). Затем отправимся в мистические пещеры Гринвуд, где можно увидеть сталактиты, сталагмиты и летучих мышей.
Обед — на берегу реки (за доплату). Вечером вернёмся на виллу.
Голубая лагуна и барбекю с лобстерами
После завтрака поедем к легендарной Голубой лагуне, где снимался одноимённый фильм. Здесь мы поплаваем в бирюзовой воде и отдохнём на пляже. Днём пообедаем в местном ресторане (за доплату). Вечером на вилле нас ждёт праздничное барбекю с лобстерами и местными блюдами.
Морская рыбалка и вечер в клубе
В этот день отправимся на морскую рыбалку с инструктором. У вас будет шанс поймать тунца, барракуду и другие трофеи. Обед приготовим из улова на вилле. Вечером — отдых и по желанию выезд в ночной клуб «Очо-Риос», где можно потанцевать под ритмы регги и дэнсхолла и окунуться в энергичную атмосферу ямайской ночной жизни.
Фалмут и особняк с привидениями
После завтрака нас ждёт экскурсия по городу Фалмут, известному своим колониальным прошлым. Мы посетим плантации сахарного тростника и пройдёмся по набережной, где швартуются огромные лайнеры. Днём — обед в ресторане (за доплату). Вечером — визит в Rose Hall Great House, где, по легенде, до сих пор обитают привидения. Вы узнаете историю острова, а немного мистики добавит путешествию особого шарма.
Плавание с дельфинами и светящаяся лагуна
После завтрака отправимся в бухту, где будет возможность поплавать с дельфинами и увидеть шоу морских животных. Днём — обед в ресторане (за доплату). А вечером мы прокатимся на лодке по Светящейся лагуне в Фалмуте. Вы увидите настоящее волшебство — вода здесь светится благодаря микроорганизмам.
Завершение тура, отъезд
После завтрака — трансфер в аэропорт. До новых встреч!
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Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|$4700
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки, 3 ужина (приветственное пати, барбекю с лобстерами, ужин в горах)
- Трансфер из/в аэропорт
- Приветственный бокал шампанского
- 13 топовых локаций по программе
- Йога по утрам (по запросу)
- Купание в бассейне
- Билеты на экскурсии и трансфер по острову
- 2 гида и водителя
- Сопровождение
Что не входит в цену
- Авиабилеты до Кингстона и обратно
- Обеды и ужины - $30 на человека в день
- Аренда автомобиля - от $50/сутки
- Массаж - от $100
- Дополнительные экскурсии - от $75
- Стоимость тура при 1-местном проживании - $5200