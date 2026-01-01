После завтрака на вилле свежими фруктами, акки с солёной рыбой, яичницей, лепёшками и кофе Blue Mountain мы отправимся к знаменитым водопадам Даннс-Ривер. Под руководством гида поднимемся по каскадам, искупаемся в природных бассейнах и насладимся красотой тропической природы.

Днём пообедаем в ресторане с видом на водопады (за доплату), а вечером прогуляемся по Очо-Риос: заглянем в магазины, пройдёмся по набережной, где швартуются круизные лайнеры. Завершим день лёгким ужином в городе (за доплату).