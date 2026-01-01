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One love: все грани Ямайки за одно путешествие в мини-группе с проживанием на вилле у моря

Посетить дом-музей Боба Марли, увидеть светящийся планктон и поплавать в той самой Голубой лагуне
Эта экспедиция — возможность увидеть Ямайку со всех сторон.

Вы подниметесь по каскадам легендарных водопадов Даннс-Ривер, попробуете самый дорогой кофе мира в Голубых горах, искупаетесь в лагуне из одноимённого фильма, поплаваете
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с дельфинами и сплавитесь на бамбуковых плотах по реке как древние ямайцы, использовавшие их для перевозки бананов.

Вас ждёт дегустация лобстеров, музей легенды регги, морская рыбалка, магия Светящейся лагуны и мистика дома с привидениями.

Каждый день — это новое открытие, новые эмоции и яркие кадры, которые ещё долго будут согревать воспоминаниями после возвращения домой.

One love: все грани Ямайки за одно путешествие в мини-группе с проживанием на вилле у моря
One love: все грани Ямайки за одно путешествие в мини-группе с проживанием на вилле у моря
One love: все грани Ямайки за одно путешествие в мини-группе с проживанием на вилле у моря

Описание экскурсии

Организационные детали

Отмена бронирования менее чем за 2 недели невозможна.
Рекомендуемый маршрут: Москва – Куба – Ямайка.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Кингстон и вечеринка на вилле

По прилёте в аэропорт Кингстона — трансфер на виллу. После размещения и отдыха встретимся за приветственным ужином, во время которого вы попробуете национальную кухню: пряного вяленого цыплёнка, хрустящие лепёшки и, конечно, местный ром или бокал шампанского. Если после дороги останутся силы, мы устроим вечеринку у бассейна — с тропическими фруктами, музыкой и общением под луной. Уже с первого дня вы почувствуете атмосферу Ямайки: регги, коктейли и расслабленное настроение — лучший старт для приключений.

Прибытие в Кингстон и вечеринка на виллеПрибытие в Кингстон и вечеринка на виллеПрибытие в Кингстон и вечеринка на вилле
2 день

Водопады Даннс-Ривер и город Очо-Риос

После завтрака на вилле свежими фруктами, акки с солёной рыбой, яичницей, лепёшками и кофе Blue Mountain мы отправимся к знаменитым водопадам Даннс-Ривер. Под руководством гида поднимемся по каскадам, искупаемся в природных бассейнах и насладимся красотой тропической природы.

Днём пообедаем в ресторане с видом на водопады (за доплату), а вечером прогуляемся по Очо-Риос: заглянем в магазины, пройдёмся по набережной, где швартуются круизные лайнеры. Завершим день лёгким ужином в городе (за доплату).

Водопады Даннс-Ривер и город Очо-РиосВодопады Даннс-Ривер и город Очо-РиосВодопады Даннс-Ривер и город Очо-РиосВодопады Даннс-Ривер и город Очо-Риос
3 день

Голубые горы и кофейные плантации

Позавтракав, отправимся в треккинг по тропам Голубых гор. Здесь вас ждёт чистый воздух, виды на зелёные склоны и посещение кофейной плантации, где выращивают легендарный кофе Blue Mountain. Вы узнаете секреты его производства и попробуете свежесваренный ароматный напиток.

Обед пройдёт в горном кафе с панорамным видом (за доплату). Вечером разместимся на вилле в горах, где вас ждёт ужин в традиционном стиле (включено).

Голубые горы и кофейные плантацииГолубые горы и кофейные плантацииГолубые горы и кофейные плантации
4 день

Кингстон и музей Боба Марли

Сегодня мы отправимся на экскурсию в дом-музей Боба Марли, где вы узнаете о жизни и творчестве легенды регги и сможете приобрести тематические сувениры. Затем прогуляемся по старинному центру Кингстона и посетим Порт-Роял, когда-то считавшийся «пиратской столицей».

Днём, по желанию, пообедаем под живую регги-музыку или устроим дегустацию свежих устриц с соусами на набережной (за доплату). При желании — прогулка на катере. Вечером вернёмся на виллу.

Кингстон и музей Боба МарлиКингстон и музей Боба МарлиКингстон и музей Боба Марли
5 день

Сплав на плотах и пещеры Гринвуд

После завтрака нас ждёт сплав на бамбуковых плотах по реке. Вы испытаете опыт древних ямайцев, использовавших такие плоты для перевозки бананов. Во время сплава желающим сделают массаж и скраб из кокоса (за доплату). Затем отправимся в мистические пещеры Гринвуд, где можно увидеть сталактиты, сталагмиты и летучих мышей.

Обед — на берегу реки (за доплату). Вечером вернёмся на виллу.

Сплав на плотах и пещеры ГринвудСплав на плотах и пещеры ГринвудСплав на плотах и пещеры ГринвудСплав на плотах и пещеры Гринвуд
6 день

Голубая лагуна и барбекю с лобстерами

После завтрака поедем к легендарной Голубой лагуне, где снимался одноимённый фильм. Здесь мы поплаваем в бирюзовой воде и отдохнём на пляже. Днём пообедаем в местном ресторане (за доплату). Вечером на вилле нас ждёт праздничное барбекю с лобстерами и местными блюдами.

Голубая лагуна и барбекю с лобстерамиГолубая лагуна и барбекю с лобстерамиГолубая лагуна и барбекю с лобстерамиГолубая лагуна и барбекю с лобстерами
7 день

Морская рыбалка и вечер в клубе

В этот день отправимся на морскую рыбалку с инструктором. У вас будет шанс поймать тунца, барракуду и другие трофеи. Обед приготовим из улова на вилле. Вечером — отдых и по желанию выезд в ночной клуб «Очо-Риос», где можно потанцевать под ритмы регги и дэнсхолла и окунуться в энергичную атмосферу ямайской ночной жизни.

Морская рыбалка и вечер в клубеМорская рыбалка и вечер в клубеМорская рыбалка и вечер в клубеМорская рыбалка и вечер в клубе
8 день

Фалмут и особняк с привидениями

После завтрака нас ждёт экскурсия по городу Фалмут, известному своим колониальным прошлым. Мы посетим плантации сахарного тростника и пройдёмся по набережной, где швартуются огромные лайнеры. Днём — обед в ресторане (за доплату). Вечером — визит в Rose Hall Great House, где, по легенде, до сих пор обитают привидения. Вы узнаете историю острова, а немного мистики добавит путешествию особого шарма.

Фалмут и особняк с привидениямиФалмут и особняк с привидениямиФалмут и особняк с привидениямиФалмут и особняк с привидениями
9 день

Плавание с дельфинами и светящаяся лагуна

После завтрака отправимся в бухту, где будет возможность поплавать с дельфинами и увидеть шоу морских животных. Днём — обед в ресторане (за доплату). А вечером мы прокатимся на лодке по Светящейся лагуне в Фалмуте. Вы увидите настоящее волшебство — вода здесь светится благодаря микроорганизмам.

Плавание с дельфинами и светящаяся лагунаПлавание с дельфинами и светящаяся лагунаПлавание с дельфинами и светящаяся лагуна
10 день

Завершение тура, отъезд

После завтрака — трансфер в аэропорт. До новых встреч!

Завершение тура, отъездЗавершение тура, отъездЗавершение тура, отъезд

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Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник$4700
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки, 3 ужина (приветственное пати, барбекю с лобстерами, ужин в горах)
  • Трансфер из/в аэропорт
  • Приветственный бокал шампанского
  • 13 топовых локаций по программе
  • Йога по утрам (по запросу)
  • Купание в бассейне
  • Билеты на экскурсии и трансфер по острову
  • 2 гида и водителя
  • Сопровождение
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до Кингстона и обратно
  • Обеды и ужины - $30 на человека в день
  • Аренда автомобиля - от $50/сутки
  • Массаж - от $100
  • Дополнительные экскурсии - от $75
  • Стоимость тура при 1-местном проживании - $5200
Где начинаем и завершаем?
Начало: Кингстон, аэропорт, 21:00
Завершение: Кингстон, аэропорт, 12:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Инга
Инга — ваша команда гидов в Кингстоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Я Инга. Вместе с моим партнёром Денисом мы создаем не просто туры на Ямайку, а ваше персональное приключение в Рай. Наш опыт? Мы с ногами в песке и сердцем в путешествиях!
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Побывали в 40+ странах, а последние 4+ года Ямайка — наш дом. Здесь мы не гости, а проводники в её сокровенные уголки. За это время мы провели десятки вдохновляющих туров, открывая гостям настоящую, аутентичную жизнь острова. Почему Ямайка? Для нас это не просто точка на карте. Это страсть! Нас завораживает её дикая природа (взбираться по водопадам Данс-Ривер — вечный восторг!), пульсирующая культура регги, пробивающая до мурашек, аромат кофе Голубой Горы на рассвете и таинственное свечение Лагуны светлячков. Мы влюблены в её контрасты и энергию «One Love» и знаем, как показать это вам.

$4700 за человека