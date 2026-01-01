Встретим вас по прибытии. Рекомендуем заранее одеться и обуться удобно: пока ваш багаж доставят к месту проживания, мы прогуляемся по окрестностям. Полюбуемся сельскими пасторалями: сочной зеленью и голубым небом, которые отражаются в зеркальной глади залитых водой рисовых полей.

Незадолго до заката вы заселитесь в традиционный японский дом, где проведёте две ночи. Хозяева помогут разместиться, покажут, что где лежит и как пользоваться хайтек-ванной. А затем приготовят ужин — гохэй-моти на углях и другие специалитеты.

Будет время для непринуждённой беседы с японцами: кто-то хорошо владеет английским, с кем-то можно поговорить через гида. К компании может присоединиться синтоистский жрец, но в качестве бармена — навыки он приобрёл в молодости на учёбе в Токио.