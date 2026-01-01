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Тур по японской глубинке с проживанием в традиционном доме (мини-группа)

Посетить театр кабуки, музей, синтоистский храм и пообщаться с фермерами префектуры Гифу
Приглашаем вас посмотреть, как в сельской глубинке живут обычные японцы. Вы поселитесь в старинном фермерском доме, который принадлежит одной семье уже несколько поколений. Будете спать на футонах, расстеленных на татами
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или прямо на полу, и питаться простой местной едой.

Будете много гулять по горным тропам и рисовым полям в самый приятный сезон, когда уже не холодно и ещё не жарко.

Познакомитесь с искусством кабуки и примерите самурайский образ, рассмотрите винтажных кукол, плакаты, керамику и узнаете, во что верят синтоисты. Аутентичнее просто не бывает!

Тур по японской глубинке с проживанием в традиционном доме (мини-группа)
Тур по японской глубинке с проживанием в традиционном доме (мини-группа)
Тур по японской глубинке с проживанием в традиционном доме (мини-группа)

Описание экскурсии

Организационные детали

Для лёгких прогулок достаточно кроссовок, для троп посложнее понадобятся горные ботинки и непромокаемая куртка с капюшоном.

Программа тура по дням

1 день

Прогулка по Эне, приветственный ужин

Встретим вас по прибытии. Рекомендуем заранее одеться и обуться удобно: пока ваш багаж доставят к месту проживания, мы прогуляемся по окрестностям. Полюбуемся сельскими пасторалями: сочной зеленью и голубым небом, которые отражаются в зеркальной глади залитых водой рисовых полей.

Незадолго до заката вы заселитесь в традиционный японский дом, где проведёте две ночи. Хозяева помогут разместиться, покажут, что где лежит и как пользоваться хайтек-ванной. А затем приготовят ужин — гохэй-моти на углях и другие специалитеты.

Будет время для непринуждённой беседы с японцами: кто-то хорошо владеет английским, с кем-то можно поговорить через гида. К компании может присоединиться синтоистский жрец, но в качестве бармена — навыки он приобрёл в молодости на учёбе в Токио.

Прогулка по Эне, приветственный ужинПрогулка по Эне, приветственный ужинПрогулка по Эне, приветственный ужинПрогулка по Эне, приветственный ужинПрогулка по Эне, приветственный ужинПрогулка по Эне, приветственный ужинПрогулка по Эне, приветственный ужинПрогулка по Эне, приветственный ужинПрогулка по Эне, приветственный ужинПрогулка по Эне, приветственный ужинПрогулка по Эне, приветственный ужин
2 день

Театр кабуки, Краеведческий музей, синтоистское святилище

Рекомендуем утром пройтись и увидеть, как рисовые поля с редкими фермерскими домиками простираются до горизонта. Затем вы сами сервируете завтрак из приготовленных хозяевами продуктов, а после поедем в театр кабуки. Вы заглянете за кулисы, попробуете себя в роли самурая на сцене. Здание недавно отреставрировано и ещё пахнет сосной хиноки, но традиции тут передают из поколения в поколение уже 300 лет.

В музее осмотрим старинных кукол, керамику, плакаты — предметы, исчезающие из больших городов и оттого ещё более ценные. После обеда погуляем по синтоистскому святилищу, вписанному в ландшафт, и поговорим о религии, в которой поклоняются природе, населённой божествами и духами. В дом вернёмся к ужину.

Театр кабуки, Краеведческий музей, синтоистское святилищеТеатр кабуки, Краеведческий музей, синтоистское святилищеТеатр кабуки, Краеведческий музей, синтоистское святилищеТеатр кабуки, Краеведческий музей, синтоистское святилищеТеатр кабуки, Краеведческий музей, синтоистское святилищеТеатр кабуки, Краеведческий музей, синтоистское святилищеТеатр кабуки, Краеведческий музей, синтоистское святилищеТеатр кабуки, Краеведческий музей, синтоистское святилищеТеатр кабуки, Краеведческий музей, синтоистское святилищеТеатр кабуки, Краеведческий музей, синтоистское святилищеТеатр кабуки, Краеведческий музей, синтоистское святилище
3 день

Программа на выбор

Заберём вас после завтрака вместе с багажом. Сегодня можно выбрать программу:
— посетить почтовый городок Магомэ — часть дорожного тракта Накасеэндо со старинными домиками и лавками на фоне гор;
— взобраться на холм, на котором когда-то стоял замок Наэги, и с высоты полюбоваться ущельем и рекой;
— съездить в Ивамуру, где есть восстановленная замковая башня и несколько музеев с оружием, доспехами, предметами быта самураев.

Локации находятся на существенном расстоянии друг от друга, время позволит охватить максимум две — группе важно прийти к общему решению. А вечером мы доставим вас к поезду и попрощаемся.

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Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Базовый билет$4500
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • 2 завтрака, 2 ужина
  • Все трансферы по маршруту
  • Сопровождение гидом
  • Все входные билеты и экскурсии по программе
Что не входит в цену
  • Билеты в Эну или Накацугаву и обратно в ваш город
  • Обеды, алкоголь
  • Услуги носильщика, пересылка багажа
  • Сервисный сбор за визу
  • Стоимость тура зависит от размера группы и указана за 1 чел. при 2 участниках. В ином случае стоимость (за чел.):
  • 1 гость - $8800
  • 3 гостя - $3300
  • 4 гостя - $2800
  • 5 гостей - $2500
  • 6 гостей - $2200
Где начинаем и завершаем?
Начало: Префектура Гифу, станция Эна или Накацугава, 12:30
Завершение: Префектура Гифу, станция Эна или Накацугава, 18:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мила
Мила — ваш гид в Гифу
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за 1 час 10 минут
Провела экскурсии для 385 туристов
Серьёзная девушка, серьёзно занявшаяся инбаунд-туризмом. Живу в Токио, составляю маршруты для турфирм и работаю гидом — и это мне очень нравится. До этого посвятила 10 лет учёбе и работе по
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специальности (маркетинг) здесь, в Японии. Пока была «белым воротничком» в офисе крупной фирмы, снимала стресс изучением местной кухни и путешествиями по стране. Теперь помогаю делать это продвинутым пилигримам, открывающим для себя красоты и вкусности страны — и в мегаполисах, и в Киото, Наре, Канадзаве, и в дальних уголках префектур Сидзуока, Гифу и Миэ, где есть «типично японская» природа и можно попробовать разнообразные местные деликатесы. Я регулярно посещаю профессиональные семинары для гидов на японском языке и в курсе нюансов планирования поездок в «менее затоптанные» места. Веду аккаунт, посвященный моей работе и «фишкам» Японии.

$4500 за человека