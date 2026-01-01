Описание экскурсии
Организационные детали
Для лёгких прогулок достаточно кроссовок, для троп посложнее понадобятся горные ботинки и непромокаемая куртка с капюшоном.
Программа тура по дням
Прогулка по Эне, приветственный ужин
Встретим вас по прибытии. Рекомендуем заранее одеться и обуться удобно: пока ваш багаж доставят к месту проживания, мы прогуляемся по окрестностям. Полюбуемся сельскими пасторалями: сочной зеленью и голубым небом, которые отражаются в зеркальной глади залитых водой рисовых полей.
Незадолго до заката вы заселитесь в традиционный японский дом, где проведёте две ночи. Хозяева помогут разместиться, покажут, что где лежит и как пользоваться хайтек-ванной. А затем приготовят ужин — гохэй-моти на углях и другие специалитеты.
Будет время для непринуждённой беседы с японцами: кто-то хорошо владеет английским, с кем-то можно поговорить через гида. К компании может присоединиться синтоистский жрец, но в качестве бармена — навыки он приобрёл в молодости на учёбе в Токио.
Театр кабуки, Краеведческий музей, синтоистское святилище
Рекомендуем утром пройтись и увидеть, как рисовые поля с редкими фермерскими домиками простираются до горизонта. Затем вы сами сервируете завтрак из приготовленных хозяевами продуктов, а после поедем в театр кабуки. Вы заглянете за кулисы, попробуете себя в роли самурая на сцене. Здание недавно отреставрировано и ещё пахнет сосной хиноки, но традиции тут передают из поколения в поколение уже 300 лет.
В музее осмотрим старинных кукол, керамику, плакаты — предметы, исчезающие из больших городов и оттого ещё более ценные. После обеда погуляем по синтоистскому святилищу, вписанному в ландшафт, и поговорим о религии, в которой поклоняются природе, населённой божествами и духами. В дом вернёмся к ужину.
Программа на выбор
Заберём вас после завтрака вместе с багажом. Сегодня можно выбрать программу:
— посетить почтовый городок Магомэ — часть дорожного тракта Накасеэндо со старинными домиками и лавками на фоне гор;
— взобраться на холм, на котором когда-то стоял замок Наэги, и с высоты полюбоваться ущельем и рекой;
— съездить в Ивамуру, где есть восстановленная замковая башня и несколько музеев с оружием, доспехами, предметами быта самураев.
Локации находятся на существенном расстоянии друг от друга, время позволит охватить максимум две — группе важно прийти к общему решению. А вечером мы доставим вас к поезду и попрощаемся.
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Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Базовый билет
|$4500
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- 2 завтрака, 2 ужина
- Все трансферы по маршруту
- Сопровождение гидом
- Все входные билеты и экскурсии по программе
Что не входит в цену
- Билеты в Эну или Накацугаву и обратно в ваш город
- Обеды, алкоголь
- Услуги носильщика, пересылка багажа
- Сервисный сбор за визу
- Стоимость тура зависит от размера группы и указана за 1 чел. при 2 участниках. В ином случае стоимость (за чел.):
- 1 гость - $8800
- 3 гостя - $3300
- 4 гостя - $2800
- 5 гостей - $2500
- 6 гостей - $2200