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Кагосима - японский Неаполь

Посетить святилище рода Симадзу, прогуляться по саду Сэнган-эн и увидеть кратер Сакурадзимы
Кагосима — один из самых необычных городов Японии, где самурайская история, живописные сады и вулкан соединяются.

Вы увидите главные локации города, прогуляетесь по атмосферным районам и узнаете о самураях и правителях юга страны.

Затем отправитесь на остров, где можно посмотреть на застывшие потоки лавы и расслабиться, пока принимаете горячие термальные ванны для ног.
Кагосима - японский Неаполь
Кагосима - японский Неаполь
Кагосима - японский Неаполь

Описание экскурсии

9:30 — начало прогулки у туристического центра

Я расскажу, почему этот южный город часто сравнивают с Неаполем, как он связан с могущественным самурайским родом и какую роль сыграл в модернизации Японии. Можно заглянуть в музей, который посвятили эпохе стремительных перемен, когда страна из феодального государства превратилась в современную державу.

10:00 — торговая улица Тэнмонкан

Пройдём по сердцу городской жизни. По дороге вы увидите памятники известным деятелям и узнаете о самураях, сыгравших важную роль в истории страны. При желании зайдём в краеведческий музей, чтобы познакомиться с флорой и фауной префектуры Кагосима.

10:30 — святилище самурайского рода

Его построили в честь правителей древнего княжества и знаменитого рода Симадзу. Здесь царит спокойная атмосфера: каменные фонари, ворота тории и традиционная архитектура создают ощущение старой Японии.

11:00 — парк

Здесь когда-то находился замок и произошли важные исторические события. Со смотровой площадки откроется впечатляющая панорама на город, морской залив и действующий вулкан. Прогуляемся по тихим лесным тропам, а при желании посетим натуральный горячий источник. Альтернатива — колесо обозрения с таким же видом на город и Сакурадзиму.

11:30 — традиционный японский сад Сэнган-эн

Это бывшая резиденция самурайской семьи Симадзу. Прогуляемся по живописным аллеям, зайдём в главный дом, а в конце заглянем в магазин с местными сладостями и сувенирами. Вы узнаете, какие философские идеи стоят за созданием японских садов и почему природа здесь становится частью художественной композиции.

13:25 — переезд в порт и переправа на пароме

14:15 — вулкан Сакурадзима

Вы увидите кратер, прогуляетесь по парку среди застывших потоков лавы и сможете погреть ноги в термальных ваннах. В небольшом музее узнаете об извержениях и жизни людей рядом с действующим вулканом.

16:15–16:30 — обратный паром и возвращение в город

Организационные детали

Дополнительно оплачивается

  • Проезд на всём транспорте: 1300 иен ($8) — взрослые, 650 иен ($4) — дети
  • Вход в японский сад и резиденцию самураев (в том числе для гида): 1600 иен ($10) — за чел.
  • Музей реставрации «Мейдзи» — 600 иен ($3,7)
  • Колесо обозрения — 800 иен ($5)
  • Обед по желанию: «Макдоналдс» — от $5, японский ресторан — от $10

Выберите удобную дату из расписания

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Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина
Марина — ваш гид в Кагосиме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провела экскурсии для 136 туристов
С 2020 года живу в Японии, всё это время активно путешествую по стране, а наш остров Кюсю объехала вдоль и поперёк, знаю здесь практически каждый уголок, в том числе такие
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заповедные места, которые даже не указаны в путеводителях. За время пандемии прошла несколько курсов по истории и культуре Японии, потому что мне была безумно интересна эта удивительная страна с её многовековыми традициями. Благодаря театральному образованию (я закончила ГИТИС) и используя своё актёрское воображение, я стараюсь перенести путешественников в ту историческую эпоху, о которой я рассказываю, чтобы экскурсия не превратилась в монотонную лекцию, а была полна живых образов и событий. Каждый день для себя открываю Японию по-новому и влюбляю в эту прекрасную страну своих гостей!

от $800 за человека