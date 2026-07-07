Кагосима — один из самых необычных городов Японии, где самурайская история, живописные сады и вулкан соединяются. Вы увидите главные локации города, прогуляетесь по атмосферным районам и узнаете о самураях и правителях юга страны. Затем отправитесь на остров, где можно посмотреть на застывшие потоки лавы и расслабиться, пока принимаете горячие термальные ванны для ног.

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Описание экскурсии

9:30 — начало прогулки у туристического центра

Я расскажу, почему этот южный город часто сравнивают с Неаполем, как он связан с могущественным самурайским родом и какую роль сыграл в модернизации Японии. Можно заглянуть в музей, который посвятили эпохе стремительных перемен, когда страна из феодального государства превратилась в современную державу.

10:00 — торговая улица Тэнмонкан

Пройдём по сердцу городской жизни. По дороге вы увидите памятники известным деятелям и узнаете о самураях, сыгравших важную роль в истории страны. При желании зайдём в краеведческий музей, чтобы познакомиться с флорой и фауной префектуры Кагосима.

10:30 — святилище самурайского рода

Его построили в честь правителей древнего княжества и знаменитого рода Симадзу. Здесь царит спокойная атмосфера: каменные фонари, ворота тории и традиционная архитектура создают ощущение старой Японии.

11:00 — парк

Здесь когда-то находился замок и произошли важные исторические события. Со смотровой площадки откроется впечатляющая панорама на город, морской залив и действующий вулкан. Прогуляемся по тихим лесным тропам, а при желании посетим натуральный горячий источник. Альтернатива — колесо обозрения с таким же видом на город и Сакурадзиму.

11:30 — традиционный японский сад Сэнган-эн

Это бывшая резиденция самурайской семьи Симадзу. Прогуляемся по живописным аллеям, зайдём в главный дом, а в конце заглянем в магазин с местными сладостями и сувенирами. Вы узнаете, какие философские идеи стоят за созданием японских садов и почему природа здесь становится частью художественной композиции.

13:25 — переезд в порт и переправа на пароме

14:15 — вулкан Сакурадзима

Вы увидите кратер, прогуляетесь по парку среди застывших потоков лавы и сможете погреть ноги в термальных ваннах. В небольшом музее узнаете об извержениях и жизни людей рядом с действующим вулканом.

16:15–16:30 — обратный паром и возвращение в город

Организационные детали

Дополнительно оплачивается