Еще несколько необычных экскурсий в Камакуре

Что вас ожидает

Очаровательная Эносима

Вы увидите самую большую в Японии гавань для яхт, участвовавших в токийских Олимпийских играх 1964 года. Отыщете беседку для влюбленных, дотронетесь до камня удачи и посетите местные храмы, каждый из которых посвящен мифологической богине. А еще исследуете таинственную пещеру, в которой, по легенде, жил настоящий дракон.

Живописный сад и чудесные панорамы

Поднявшись на вершину острова, вы рассмотрите фантастическую Фудзияму, отыщете алтарь и посетите смотровую вышку, служащую маяком для кораблей. А также насладитесь благоухающим цветущим садом, который был основан британцем Сэмюэлем Кокингом, приехавшим в Японию сразу после революции Мэйдзи.

Организационные детали