Еще несколько необычных экскурсий в Камакуре

Очаровательная Эносима Вы увидите самую большую в Японии гавань для яхт, участвовавших в токийских Олимпийских играх 1964 года. Отыщете беседку для влюбленных, дотронетесь до камня удачи и посетите местные храмы, каждый из которых посвящен мифологической богине. А еще исследуете таинственную пещеру, в которой, по легенде, жил настоящий дракон.
Живописный сад и чудесные панорамы Поднявшись на вершину острова, вы рассмотрите фантастическую Фудзияму, отыщете алтарь и посетите смотровую вышку, служащую маяком для кораблей. А также насладитесь благоухающим цветущим садом, который был основан британцем Сэмюэлем Кокингом, приехавшим в Японию сразу после революции Мэйдзи.
Организационные детали
Мы встретимся в Камакуре и вместе поедем в Эносиму на поезде 🚂. Стоимость билета — 300 йен, дорога займет 20 минут.
Билет в пещеру Дракона не включен в стоимость — 400 йен
Начало и место завершения
🚩 на станции Камакура
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Здравствуйте! Я Аэлита, мне 40 лет, Живу в Японии 12 лет и очень люблю эту страну за уникальную историю, мягкий климат, горы, прекрасный чистый пляж, вкусную кухню и древнюю архитектуру. С удовольствием поделюсь местными легендами и покажу не только популярные туристические места, но и интересные локальные достопримечательности, о которых мало кто знает.