Еще несколько необычных экскурсий в Камакуре

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Из Камакуры — на вулканический остров Эносима!

Погулять по живописному острову и впечатлиться видом на гору Фудзияма

Аэлита
Аэлита – Гид из Камакуры
Эносима — небольшой, но совершенно удивительный остров! Вы услышите его удивительную историю 📖 и легенды о связанной с ним богине Бензайтен.

Заглянете в местные храмы, найдете камень удачи, насладитесь волшебными панорамами и узнаете, чем знаменита ведущая к острову железная дорога Эноден.
Задать вопросОбычно отвечает за 19 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • €150 за экскурсию

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Из Камакуры — на вулканический остров Эносима!
Из Камакуры — на вулканический остров Эносима!

Что вас ожидает

Очаровательная Эносима
Вы увидите самую большую в Японии гавань для яхт, участвовавших в токийских Олимпийских играх 1964 года. Отыщете беседку для влюбленных, дотронетесь до камня удачи и посетите местные храмы, каждый из которых посвящен мифологической богине. А еще исследуете таинственную пещеру, в которой, по легенде, жил настоящий дракон.

Живописный сад и чудесные панорамы
Поднявшись на вершину острова, вы рассмотрите фантастическую Фудзияму, отыщете алтарь и посетите смотровую вышку, служащую маяком для кораблей. А также насладитесь благоухающим цветущим садом, который был основан британцем Сэмюэлем Кокингом, приехавшим в Японию сразу после революции Мэйдзи.

Организационные детали

  • Мы встретимся в Камакуре и вместе поедем в Эносиму на поезде 🚂. Стоимость билета — 300 йен, дорога займет 20 минут.
  • Билет в пещеру Дракона не включен в стоимость — 400 йен
Начало и место завершения
🚩 на станции Камакура
Из Камакуры — на вулканический остров Эносима!
Из Камакуры — на вулканический остров Эносима!
Из Камакуры — на вулканический остров Эносима!
Из Камакуры — на вулканический остров Эносима!
Из Камакуры — на вулканический остров Эносима!
Из Камакуры — на вулканический остров Эносима!
Из Камакуры — на вулканический остров Эносима!
Из Камакуры — на вулканический остров Эносима!
Из Камакуры — на вулканический остров Эносима!
Из Камакуры — на вулканический остров Эносима!
Из Камакуры — на вулканический остров Эносима!
Из Камакуры — на вулканический остров Эносима!
Из Камакуры — на вулканический остров Эносима!
Из Камакуры — на вулканический остров Эносима!
Из Камакуры — на вулканический остров Эносима!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Аэлита
Аэлита
Здравствуйте! Я Аэлита, мне 40 лет, Живу в Японии 12 лет и очень люблю эту страну за уникальную историю, мягкий климат, горы, прекрасный чистый пляж, вкусную кухню и древнюю архитектуру. С удовольствием поделюсь местными легендами и покажу не только популярные туристические места, но и интересные локальные достопримечательности, о которых мало кто знает.
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