Отзыв на: Камакура без спешки и толп L Lidiya 5 Мы провели потрясающий день в компании Милы. Если бы можно было поставить 10 звезд, то поставила бы! Очень грамотный гид, хорошо знающий историю не только Камакуры, но и всей Японии. Историю мест, храмов, памятников она преподносит настолько интересно, что я слушала, открыв рот. Мила очень грамотно построила маршрут, исходя из наших пожеланий. Муж был просто в восторге от того, что Мила не заставляла его ходить пешком))) Начала любить Японию, благодаря ей. Дала также нам несколько советов и адресов куда пойти погулять и пошопиться в Токио. Наша экскурсия в Японию только с Милой!

Отзыв на: Камакура без спешки и толп S Stella 5 Мила - отличный гид, прекрасно владеющий историческим материалом и интересный собеседник. Она добавляет свою "изюминку" в тур, заводя туристов в свои "секретные" кафешки, о которых никогда без нее не узнаешь, но они добавляют шарма и уникальности ее маршруту. Сама будучи бывшим гидом, могу сказать, что Мила заслуживает самой высокой оценки.