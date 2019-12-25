Все экскурсии в Камакуре
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Камакуре – доступно 2 экскурсии на 2021 год, 7 ⭐ отзывов, цены от €150. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Камакуре почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Японии на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
Индивидуальная экскурсия
4ч
€150
за 1-5 чел.
Из Камакуры — на вулканический остров Эносима!
Погулять по живописному острову и впечатлиться видом на гору Фудзияма
Индивидуальная экскурсия
9ч
€388
за 1-3 чел.
Камакура без спешки и толп
Буддийские монастыри в обрамлении садов и зеленых холмов, атмосферные кафе и истории древнего города
Последние отзывы «Экскурсии Камакуры»
- LLidiya25 декабря 2019Мы провели потрясающий день в компании Милы. Если бы можно было поставить 10 звезд, то поставила бы! Очень грамотный гид, хорошо знающий историю не только Камакуры, но и всей Японии. Историю мест, храмов, памятников она преподносит настолько интересно, что я слушала, открыв рот. Мила очень грамотно построила маршрут, исходя из наших пожеланий. Муж был просто в восторге от того, что Мила не заставляла его ходить пешком))) Начала любить Японию, благодаря ей. Дала также нам несколько советов и адресов куда пойти погулять и пошопиться в Токио. Наша экскурсия в Японию только с Милой!
- SStella10 ноября 2017Мила - отличный гид, прекрасно владеющий историческим материалом и интересный собеседник. Она добавляет свою "изюминку" в тур, заводя туристов в свои "секретные" кафешки, о которых никогда без нее не узнаешь, но они добавляют шарма и уникальности ее маршруту. Сама будучи бывшим гидом, могу сказать, что Мила заслуживает самой высокой оценки.
- ААнна26 июля 2017Экскурсия нам очень понравилась! Мила всё отлично провела, показала нам широкий диапазон достопримечательностей, начиная от храмов и заканчивая удивительными чипсами из осьминога. Всего за один день мы успели побывать как в туристических местах, так и тихих укромных уголках потрясающей Камакуры. Японский обед был прекрасным. Но особо хотелось бы отметить дополнительные советы, которые Мила дала нам по нашему дальнейшему путешествию в Нару и Киото: куда надо сходить, когда именно туда надо сходить и ещё много всего полезного.