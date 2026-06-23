Индивидуальная
до 6 чел.
Камакура - в поисках Семи богов счастья
Погрузитесь в духовный мир Японии, посетив Камакуру. Исследуйте храмы, участвуйте в ритуалах и насладитесь природой
Начало: На станции «Кита-Камакура»
Завтра в 10:00
10 авг в 10:00
от $280 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Влюбиться в Камакуру: по столице самураев с местным жителем
Путешествие по Камакуре с местным жителем: самурайская история, дзен-буддистские храмы и бамбуковые сады. Откройте для себя дух Японии
Начало: По договоренности
2 сен в 09:00
3 сен в 09:00
от $300 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Атмосферная Камакура - место силы японцев
Прикоснуться к средневековой истории Японии в центре зарождения дзэн-буддизма и касты самураев
Начало: На станции Камакура/Kamakura или по договоренности...
23 сен в 10:30
24 сен в 10:30
от $310 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Камакура без спешки и толп
Погрузитесь в атмосферу древней Камакуры, избегая толп и спешки. Исследуйте храмы и сады, наслаждаясь уникальной природой и культурой
Начало: Один из четырёх вокзалов Центрального Токио (Tokyo...
21 авг в 06:30
22 авг в 06:30
от $550 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Что скрывает фасад Камакуры
Пригород Токио без туристических клише, но с красотой незаметных вещей
Начало: На станции Токийского вокзала
21 окт в 08:00
28 окт в 09:00
от $650 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Камакура: один день - тысяча лет
От Большого Будды до бамбукового леса - через историю, веру и природу Японии
10 авг в 09:00
14 авг в 09:00
от $631 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Камакура: по следам самураев и буддийских монахов
Прогуляйтесь по Камакуре, узнайте о самураях и буддийских традициях. Визит к Большому Будде и храмам оставит незабываемые впечатления
Завтра в 09:00
10 авг в 10:00
от $257 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Камакура: всё, что должен увидеть каждый
Почувствовать дух древней столицы без суеты
Начало: На станции Кита-Камакура
Завтра в 08:00
11 авг в 08:00
от $350 за всё до 6 чел.
Мини-группа
до 6 чел.
Прогулка с историком-японистом по Камакуре и Эносиме
Исследовать древнюю столицу, прокатиться на ретротрамвае и полюбоваться Фудзи с поэтического мыса
Начало: На станции «Камакура»
17 авг в 10:30
18 авг в 10:30
$130 за человека
Последние отзывы на экскурсии
Хочу искренне поблагодарить Оксану за замечательные экскурсии! До сих пор мы находимся под сильным впечатлением. Мы побывали с Оксаной на
+1
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В
Ездили в Камакуру всей семьей (4 человека) и остались в полном восторге! Огромная благодарность нашему гиду Оксане. Это тот случай,
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большое спасибо за интересный и познавательный маршрут
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В
очень интересная и позновательная экскурсия. Узнали много нового про Японию, историю и традиции этой замечательной страны. Аэлите огромное спасибо за содержание и терпение (не очень организованным туристам).
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редкие места
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Н
Благодарим Оксану за очередную, не туристическую экскурсию! второй год подряд обращаемся к услугам Оксаны, поскольку с ней проходим все туристические места НЕ туристическими маршрутами, очень комфортно, познавательно и красиво. побывали даже на побережье Тихого океана 💖
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M
Мила интересно и системно рассказывает материал, очень деликатный человек. Прекрасно провели день! Отдельное спасибо, что нашла возможность провести экскурсию день в день, когда другой экскурсовод с Трипстера отменил экскурсию в 8.30 утра.
+4
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Прекрасный маршрут и очень интересно собирать в книжечку штампы и следить как мастера пишут тебе, надеюсь какие то хорошие пожелания)) Очень интересный рассказщик, обаятельная, увлекла нас городскими пейзажами и традициями!
очень рекомендую!
очень рекомендую!
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Вчера вернулись из Японии. Брали две экскурсии с Аэлитой: Токио на языке контрастов и влюбиться в Камакуру. Остались очень довольны! Аэлита прекрасный рассказчик, очень интересный материал, не утомительная прогулка! Очень рекомендую!
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Н
C помощью Оксаны раскрыли для себя этот замечательный город. Оксана показала нам не только знаковые туристические места, но и провела
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Всего 45 отзывов в Камакуре
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Ответы на вопросы от путешественников по Камакуре
Самые популярные экскурсии в Камакуре
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 9:
Сколько стоит экскурсия по Камакуре в августе 2026
Сейчас в Камакуре можно забронировать 9 экскурсий и билетов от 130 до 650. Туристы уже оставили гидам 45 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Наши экскурсии по Японии и достопримечательностям города Камакура предоставляют вам возможность посетить наиболее красивые места в Японии и познакомиться с ее культурой и историей. Наши экскурсии проводятся на русском языке и имеют приемлемые цены, начиная от $130 за человека