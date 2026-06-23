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Экскурсии в Камакуре

Найдено 9 экскурсий в Камакуре на русском языке, цены от $130. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Камакура - в поисках Семи богов счастья
Пешая
4 часа
6 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Камакура - в поисках Семи богов счастья
Погрузитесь в духовный мир Японии, посетив Камакуру. Исследуйте храмы, участвуйте в ритуалах и насладитесь природой
Начало: На станции «Кита-Камакура»
Завтра в 10:00
10 авг в 10:00
от $280 за всё до 6 чел.
Влюбиться в Камакуру: по столице самураев с местным жителем
Пешая
6 часов
9 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Влюбиться в Камакуру: по столице самураев с местным жителем
Путешествие по Камакуре с местным жителем: самурайская история, дзен-буддистские храмы и бамбуковые сады. Откройте для себя дух Японии
Начало: По договоренности
2 сен в 09:00
3 сен в 09:00
от $300 за всё до 4 чел.
Атмосферная Камакура - место силы японцев
Пешая
6.5 часов
12 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Атмосферная Камакура - место силы японцев
Прикоснуться к средневековой истории Японии в центре зарождения дзэн-буддизма и касты самураев
Начало: На станции Камакура/Kamakura или по договоренности...
23 сен в 10:30
24 сен в 10:30
от $310 за всё до 5 чел.
Камакура без спешки и толп
Пешая
9 часов
14 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Камакура без спешки и толп
Погрузитесь в атмосферу древней Камакуры, избегая толп и спешки. Исследуйте храмы и сады, наслаждаясь уникальной природой и культурой
Начало: Один из четырёх вокзалов Центрального Токио (Tokyo...
21 авг в 06:30
22 авг в 06:30
от $550 за всё до 3 чел.
Что скрывает фасад Камакуры
Пешая
6 часов
4 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Что скрывает фасад Камакуры
Пригород Токио без туристических клише, но с красотой незаметных вещей
Начало: На станции Токийского вокзала
21 окт в 08:00
28 окт в 09:00
от $650 за всё до 6 чел.
Камакура: один день - тысяча лет
На машине
8 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Камакура: один день - тысяча лет
От Большого Будды до бамбукового леса - через историю, веру и природу Японии
10 авг в 09:00
14 авг в 09:00
от $631 за всё до 10 чел.
Камакура: по следам самураев и буддийских монахов
Пешая
4 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Камакура: по следам самураев и буддийских монахов
Прогуляйтесь по Камакуре, узнайте о самураях и буддийских традициях. Визит к Большому Будде и храмам оставит незабываемые впечатления
Завтра в 09:00
10 авг в 10:00
от $257 за всё до 6 чел.
Камакура: всё, что должен увидеть каждый
Пешая
7 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Камакура: всё, что должен увидеть каждый
Почувствовать дух древней столицы без суеты
Начало: На станции Кита-Камакура
Завтра в 08:00
11 авг в 08:00
от $350 за всё до 6 чел.
Прогулка с историком-японистом по Камакуре и Эносиме
Пешая
5 часов
Мини-группа
до 6 чел.
Прогулка с историком-японистом по Камакуре и Эносиме
Исследовать древнюю столицу, прокатиться на ретротрамвае и полюбоваться Фудзи с поэтического мыса
Начало: На станции «Камакура»
17 авг в 10:30
18 авг в 10:30
$130 за человека

Последние отзывы на экскурсии

Елена
Атмосферная Камакура - место силы японцев
Хочу искренне поблагодарить Оксану за замечательные экскурсии! До сих пор мы находимся под сильным впечатлением. Мы побывали с Оксаной на
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двух программах — «Обзорная экскурсия по знаковым местам яркого Токио» и «Атмосферная Камакура» — и каждая из них оставила только самые тёплые эмоции.
Особенно хочется отметить необычные, продуманные маршруты, в которых были и малоизвестные места, и интересные истории о японской культуре, истории и современной жизни. Всё это очень гармонично сочеталось и сделало поездки по-настоящему запоминающимися.
Отдельное удовольствие доставила дегустация японских блюд на рыбном рынке Цукидзи — это было вкусно, ярко и очень атмосферно. А в финале токийской экскурсии мы ещё и примерили кимоно, прогулялись в нём по улицам, прокатились на рикше и посетили храм Сэнсо-дзи. Эти впечатления останутся с нами надолго. Приятным сюрпризом стал и видеоролик, который Оксана подарила нам на память — под красивую японскую музыку. Это было очень трогательно и необыкновенно приятно.
Во второй день мы отправились в Камакуру. И хотя по программе не было предусмотрено посещение храма с цветущими гортензиями, Оксана с пониманием отнеслась к нашему желанию увидеть это место и предложила включить его в маршрут. Благодаря этому мы смогли насладиться удивительно красивым и живописным уголком, который стал одним из самых ярких моментов всей поездки.
Оксана — не только блестящий гид, но и очень деликатный, внимательный человек. Её тонкое отношение к нашим пожеланиям, вопросам и общему настроению сделало экскурсии особенно комфортными, лёгкими и по-настоящему приятными.
Это было удивительно насыщенное и красивое путешествие по самым впечатляющим местам Японии. Оксана — настоящий профессионал, который умеет превращать поездку в яркое и запоминающееся событие. С удовольствием рекомендую её и с благодарностью буду вспоминать эти дни.

Хочу искренне поблагодарить Оксану за замечательные экскурсии! До сих пор мы находимся под сильным впечатлением. Мы
Хочу искренне поблагодарить Оксану за замечательные экскурсии! До сих пор мы находимся под сильным впечатлением. Мы
Хочу искренне поблагодарить Оксану за замечательные экскурсии! До сих пор мы находимся под сильным впечатлением. Мы
Хочу искренне поблагодарить Оксану за замечательные экскурсии! До сих пор мы находимся под сильным впечатлением. Мы+1
Хочу искренне поблагодарить Оксану за замечательные экскурсии! До сих пор мы находимся под сильным впечатлением. Мы
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В
Атмосферная Камакура - место силы японцев
Ездили в Камакуру всей семьей (4 человека) и остались в полном восторге! Огромная благодарность нашему гиду Оксане. Это тот случай,
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когда экскурсовод становится не просто человеком с заученным текстом, а настоящим проводником в культуру.

Нам невероятно повезло попасть в сезон цветения гортензий. Оксана проявила инициативу и предложила скорректировать маршрут, чтобы зайти в храм Мейгецу-ин, хотя изначально в плане его не было. Это было незабываемо! Синие, лиловые и розовые шапки цветов — чистая магия, спасибо ей за эту чуткость.

По программе мы посетили все главные сокровища: величественный Цурагаока Хатимангу, таинственные аллеи торий в Саске Инари, загадочную пещеру Дзениарай Бензаитен, где мы в «волшебном» источнике мыли деньги на удачу, и потрясающий храм Хасадера.

Но самое ценное — это рассказы Оксаны. Слушать её было интересно не только с точки зрения истории и фактов. Как человек, проживший в Японии более 20 лет, она делилась тонкостями быта, менталитета и традиций, которые не прочитаешь в путеводителях. Мы задавали миллион вопросов о жизни в Японии и на каждый получали искренний и глубокий ответ. Оксана, спасибо за этот день! Всем рекомендуем от души.

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Сергей
Камакура - в поисках Семи богов счастья
большое спасибо за интересный и познавательный маршрут
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В
Влюбиться в Камакуру: по столице самураев с местным жителем
очень интересная и позновательная экскурсия. Узнали много нового про Японию, историю и традиции этой замечательной страны. Аэлите огромное спасибо за содержание и терпение (не очень организованным туристам).
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Вадим
Атмосферная Камакура - место силы японцев
редкие места
редкие места
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Н
Атмосферная Камакура - место силы японцев
Благодарим Оксану за очередную, не туристическую экскурсию! второй год подряд обращаемся к услугам Оксаны, поскольку с ней проходим все туристические места НЕ туристическими маршрутами, очень комфортно, познавательно и красиво. побывали даже на побережье Тихого океана 💖
Благодарим Оксану за очередную, не туристическую экскурсию! второй год подряд обращаемся к услугам Оксаны, поскольку с
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M
Камакура без спешки и толп
Мила интересно и системно рассказывает материал, очень деликатный человек. Прекрасно провели день! Отдельное спасибо, что нашла возможность провести экскурсию день в день, когда другой экскурсовод с Трипстера отменил экскурсию в 8.30 утра.
Мила интересно и системно рассказывает материал, очень деликатный человек. Прекрасно провели день! Отдельное спасибо, что нашла
Мила интересно и системно рассказывает материал, очень деликатный человек. Прекрасно провели день! Отдельное спасибо, что нашла
Мила интересно и системно рассказывает материал, очень деликатный человек. Прекрасно провели день! Отдельное спасибо, что нашла
Мила интересно и системно рассказывает материал, очень деликатный человек. Прекрасно провели день! Отдельное спасибо, что нашла+4
Мила интересно и системно рассказывает материал, очень деликатный человек. Прекрасно провели день! Отдельное спасибо, что нашла
Мила интересно и системно рассказывает материал, очень деликатный человек. Прекрасно провели день! Отдельное спасибо, что нашла
Мила интересно и системно рассказывает материал, очень деликатный человек. Прекрасно провели день! Отдельное спасибо, что нашла
Мила интересно и системно рассказывает материал, очень деликатный человек. Прекрасно провели день! Отдельное спасибо, что нашла
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Вера
Камакура - в поисках Семи богов счастья
Прекрасный маршрут и очень интересно собирать в книжечку штампы и следить как мастера пишут тебе, надеюсь какие то хорошие пожелания)) Очень интересный рассказщик, обаятельная, увлекла нас городскими пейзажами и традициями!
очень рекомендую!
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Александра
Влюбиться в Камакуру: по столице самураев с местным жителем
Вчера вернулись из Японии. Брали две экскурсии с Аэлитой: Токио на языке контрастов и влюбиться в Камакуру. Остались очень довольны! Аэлита прекрасный рассказчик, очень интересный материал, не утомительная прогулка! Очень рекомендую!
Вчера вернулись из Японии. Брали две экскурсии с Аэлитой: Токио на языке контрастов и влюбиться в
Вчера вернулись из Японии. Брали две экскурсии с Аэлитой: Токио на языке контрастов и влюбиться в
Вчера вернулись из Японии. Брали две экскурсии с Аэлитой: Токио на языке контрастов и влюбиться в
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Н
Атмосферная Камакура - место силы японцев
C помощью Оксаны раскрыли для себя этот замечательный город. Оксана показала нам не только знаковые туристические места, но и провела
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по скрытым храмам. Экскурсия была очень интересной. Закончили визитом к Тихому океану, а затем прокатились на историчкеском поезде. Рекомендую Оксану и город Камакуру!

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Всего 45 отзывов в Камакуре

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Ответы на вопросы от путешественников по Камакуре

Самые популярные экскурсии в Камакуре
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 9:
  1. Камакура - в поисках Семи богов счастья;
  2. Влюбиться в Камакуру: по столице самураев с местным жителем;
  3. Атмосферная Камакура - место силы японцев;
  4. Камакура без спешки и толп;
  5. Что скрывает фасад Камакуры.
Сколько стоит экскурсия по Камакуре в августе 2026
Сейчас в Камакуре можно забронировать 9 экскурсий и билетов от 130 до 650. Туристы уже оставили гидам 45 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Наши экскурсии по Японии и достопримечательностям города Камакура предоставляют вам возможность посетить наиболее красивые места в Японии и познакомиться с ее культурой и историей. Наши экскурсии проводятся на русском языке и имеют приемлемые цены, начиная от $130 за человека