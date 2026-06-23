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двух программах — «Обзорная экскурсия по знаковым местам яркого Токио» и «Атмосферная Камакура» — и каждая из них оставила только самые тёплые эмоции.

Особенно хочется отметить необычные, продуманные маршруты, в которых были и малоизвестные места, и интересные истории о японской культуре, истории и современной жизни. Всё это очень гармонично сочеталось и сделало поездки по-настоящему запоминающимися.

Отдельное удовольствие доставила дегустация японских блюд на рыбном рынке Цукидзи — это было вкусно, ярко и очень атмосферно. А в финале токийской экскурсии мы ещё и примерили кимоно, прогулялись в нём по улицам, прокатились на рикше и посетили храм Сэнсо-дзи. Эти впечатления останутся с нами надолго. Приятным сюрпризом стал и видеоролик, который Оксана подарила нам на память — под красивую японскую музыку. Это было очень трогательно и необыкновенно приятно.

Во второй день мы отправились в Камакуру. И хотя по программе не было предусмотрено посещение храма с цветущими гортензиями, Оксана с пониманием отнеслась к нашему желанию увидеть это место и предложила включить его в маршрут. Благодаря этому мы смогли насладиться удивительно красивым и живописным уголком, который стал одним из самых ярких моментов всей поездки.

Оксана — не только блестящий гид, но и очень деликатный, внимательный человек. Её тонкое отношение к нашим пожеланиям, вопросам и общему настроению сделало экскурсии особенно комфортными, лёгкими и по-настоящему приятными.

Это было удивительно насыщенное и красивое путешествие по самым впечатляющим местам Японии. Оксана — настоящий профессионал, который умеет превращать поездку в яркое и запоминающееся событие. С удовольствием рекомендую её и с благодарностью буду вспоминать эти дни.