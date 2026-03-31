7 отзывов оставили туристы

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Камакура без спешки и толп

Погрузитесь в атмосферу древней Камакуры, избегая толп и спешки. Исследуйте храмы и сады, наслаждаясь уникальной природой и культурой
Экскурсия по Камакуре предлагает уникальную возможность насладиться историческими и культурными достопримечательностями без спешки и толп.

Путешествие начинается с комфортабельной поездки из Токио, после чего вас ждут зеленые холмы, панорамы океана и
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знаменитые храмы.

Посетите монастырь Кентёдзи с его буддийскими скульптурами и садом в стиле Зэн, а также бамбуковую рощу храма Хококудзи, где можно насладиться чашкой маття. Камакура удивит вас не только архитектурой, но и кулинарными изысками в местных кафе и ресторанах

5
14 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌿 Избегайте толп и спешки
  • 🏯 Уникальные храмы и сады
  • 🍵 Чайная церемония в бамбуковой роще
  • 🌊 Панорамы океана и горы Фудзияма
  • 🍽️ Кулинарные изыски Камакуры
Камакура без спешки и толп
Камакура без спешки и толп
Камакура без спешки и толп

Что можно увидеть

  • Кентёдзи
  • Хококудзи
  • Большой Будда
  • Хатимангу

Описание экскурсии

Городок Камакура находится на побережье Сёнан, сразу за городом Йокогама, в 50 минутах езды из центра Токио в комфортабельном вагоне Грин-Кар линий JR Yokosuka или JR ShonanShinjuku.

Программа

В зависимости от ваших предпочтений и от погоды в день поездки маршрут будет проходить по известным и не очень храмам и садам среди зеленых холмов Камакуры, с возможностью взглянуть на панораму океанского побережья или в самом начале, или в самом конце нашей прогулки.

Я особенно рекомендую посетить территорию крупного действующего монастыря Кентёдзи, где, помимо красивейших деревянных строений и памятников буддийской скульптуры, в павильоне Рюодэн есть еще и древний сад в стиле буддийской школы Зэн, а позади него — синтоисткое святилище на высоком холме, на склоне которого статуи крылатых демонов тэнгу охраняют монастырь с северной стороны. Тэнгу можно лицезреть, пройдя по тропинке за садом и взобравшись до половины лестницы наверх. Но если вы преодолеете весь путь наверх, при ясной погоде вам откроется вид на океан и гору Фудзияму на горизонте.

Бамбуковая роща храма Хококудзи с ее тропинками и покрытыми мхом каменными фонарями скрывает в своей глубине чайную беседку, где служительницы храма быстрыми и точными движениями бамбукового венчика приготовят для вас чашку чая маття. Именно распитие маття за созерцанием густой чащи гигантского, устремляющегося высоко в небо бамбука, может запомниться вам больше, чем череда храмовых строений и буддийской скульптуры.

Кафе и ресторанчики Камакуры, где японское качество и культура еды переплетаются с европейскими кулинарными традициями, заслуживают хотя бы одной остановки на пути к другому саду при храме. Рекомендую попробовать атмосферу Камакуру и на вкус тоже, а ваши вкусы я выясню заблаговременно и забронирую столик на всякий случай.

Вы уже понимаете, что в Камакуре есть свои тонкости, особенно если вы плохо переносите шум и толпы. К примеру, Большой Будда в Камакуре (Дайбуцу в Котоку-ин) прекрасен ранним утром, еще до появления толп посетителей, когда в роще за огромной статуей слышно пение соловьев.

Другой пример — павильон для ритуальных танцев у подножия святилища Хатимангу. Прогулка по Хатимангу представляет больший интерес, если там проводятся праздничные церемонии или свадебный ритуал.

Еще один пример “тонкостей” — нанимать местного рикшу следует со знанием особенностей маршрута, чтобы он провез вас по живописным закоулкам, не рискуя ничьей безопасностью, и поснимал вас в своей повозке на фоне окружающих красот, а не жующих что-то на ходу других туристов.

Помимо известных достопримечательностей, которые есть в любом путеводителе, в разные сезоны в Камакуре есть возможность посетить менее известные сады и храмы, открытые для посетителей лишь пару недель в году и о которых знают лишь местные жители или фанаты Камакуры.

В таком темпе посещение Камакуры вряд ли сильно вас утомит мельканием похожих друг на друга архитектурных ансамблей и стрессом от стремления успеть как можно больше в единицу времени, да и впечатления останутся четкими и приятными.

Организационные детали

  • Входные билеты для участников и гида не включены в стоимость экскурсии, но в день эти расходы составят не более 2,000-2,500 йен на взрослого человека. Билеты для всех, включая гида, путешественники оплачивают на месте при входе.
  • Если ваш отель в пределах пары минут от одной из крупных станций JR в Токио, утром я вас заберу из отеля, и сопровoжу назад, если мы уложимся во обозначенную длительность экскурсии (что не трудно, если вы не любитель изучения ассортимента сувениров). Транспорт: около 1,600 йен в один конец на человека (на линия JR — 800 йен на человека, и за вагон “ГринКар”, где есть панорамные окна, столики и откидывавшиеся сиденья, доплата около 750 йен на человека.) Как и входные билеты, проезд гида оплачивается путешественниками на месте.
  • Поздний старт в 10:30-11:00 или очень ранний (в 6:30) позволит избежать часа пик на пути из Токио или обратно.
  • В выходные проведение экскурсии возможно, но тогда определенно стоит выехать очень рано, до 7 утра, и за несколько недель до экскурсии заказать обед. В выходные в Камакуре очереди в кафе и рестораны, а также автомобильные пробки, особенно вдоль океанского побережья и на подъездах к станции Камакура.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Один из четырёх вокзалов Центрального Токио (Tokyo/ Shinagawa/ Shinjuku/ Shibuya) или станция Одавара
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мила
Мила — ваш гид в Камакуре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за 1 час 10 минут
Провела экскурсии для 385 туристов
Серьёзная девушка, серьёзно занявшаяся инбаунд-туризмом. Живу в Токио, составляю маршруты для турфирм и работаю гидом — и это мне очень нравится. До этого посвятила 10 лет учёбе и работе по
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специальности (маркетинг) здесь, в Японии. Пока была «белым воротничком» в офисе крупной фирмы, снимала стресс изучением местной кухни и путешествиями по стране. Теперь помогаю делать это продвинутым пилигримам, открывающим для себя красоты и вкусности страны — и в мегаполисах, и в Киото, Наре, Канадзаве, и в дальних уголках префектур Сидзуока, Гифу и Миэ, где есть «типично японская» природа и можно попробовать разнообразные местные деликатесы. Я регулярно посещаю профессиональные семинары для гидов на японском языке и в курсе нюансов планирования поездок в «менее затоптанные» места. Веду аккаунт, посвященный моей работе и «фишкам» Японии.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 14 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
14
4
3
2
1
M
Мила интересно и системно рассказывает материал, очень деликатный человек. Прекрасно провели день! Отдельное спасибо, что нашла возможность провести экскурсию день в день, когда другой экскурсовод с Трипстера отменил экскурсию в 8.30 утра.
Мила интересно и системно рассказывает материал, очень деликатный человек. Прекрасно провели день! Отдельное спасибо, что нашла
Мила интересно и системно рассказывает материал, очень деликатный человек. Прекрасно провели день! Отдельное спасибо, что нашла
Мила интересно и системно рассказывает материал, очень деликатный человек. Прекрасно провели день! Отдельное спасибо, что нашла
Мила интересно и системно рассказывает материал, очень деликатный человек. Прекрасно провели день! Отдельное спасибо, что нашла
Мила интересно и системно рассказывает материал, очень деликатный человек. Прекрасно провели день! Отдельное спасибо, что нашла
Мила интересно и системно рассказывает материал, очень деликатный человек. Прекрасно провели день! Отдельное спасибо, что нашла
Мила интересно и системно рассказывает материал, очень деликатный человек. Прекрасно провели день! Отдельное спасибо, что нашла
Мила интересно и системно рассказывает материал, очень деликатный человек. Прекрасно провели день! Отдельное спасибо, что нашла
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Viktoria
Нам очень понравилась экскурсия! Мила отличный экскурсовод, приятная собеседница и очень эрудированная рассказчица. Мы узнали и увидели много интересного. Мила дала нам много полезных советов и отвела в интересный и очень аутентичный ресторанчик, где мы отлично пообедали:). Огромное спасибо! К сожалению мы не все заполнили, придется повторить! До следующей встречи, Мила!
Нам очень понравилась экскурсия! Мила отличный экскурсовод, приятная собеседница и очень эрудированная рассказчица. Мы узнали и
Нам очень понравилась экскурсия! Мила отличный экскурсовод, приятная собеседница и очень эрудированная рассказчица. Мы узнали и
Нам очень понравилась экскурсия! Мила отличный экскурсовод, приятная собеседница и очень эрудированная рассказчица. Мы узнали и
Нам очень понравилась экскурсия! Мила отличный экскурсовод, приятная собеседница и очень эрудированная рассказчица. Мы узнали и
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В
Время пролетело не заметно… Mila, увлекла своим рассказом с самого начала экскурсии, как только сели в поезд. В Камакура следовали маршруту экскурсии: я с удовольствием рассматривала храмы, гуляла по садам, а Mila рассказывала обо всём, где мы проходили. Очень приятно, понятно, когда слушаешь информацию на своем языке. Экскурсия оказалась познавательной, увлекательной, позитивной.
Спасибо, Mila!
Время пролетело не заметно… Mila, увлекла своим рассказом с самого начала экскурсии, как только сели в
Время пролетело не заметно… Mila, увлекла своим рассказом с самого начала экскурсии, как только сели в
Время пролетело не заметно… Mila, увлекла своим рассказом с самого начала экскурсии, как только сели в
Время пролетело не заметно… Mila, увлекла своим рассказом с самого начала экскурсии, как только сели в
Время пролетело не заметно… Mila, увлекла своим рассказом с самого начала экскурсии, как только сели в
Время пролетело не заметно… Mila, увлекла своим рассказом с самого начала экскурсии, как только сели в
Время пролетело не заметно… Mila, увлекла своим рассказом с самого начала экскурсии, как только сели в
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Н
Мила провела для нашей семьи замечательную, очень интересную экскурсию по Камакуре, учла все наши пожелания, смогла заинтересовать и взрослых, и детей.
Прогулка получилась насыщенной, но совершенно не напряжной. Успели посетить и
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святилище Цуругаок, и праздник стрелков, и парк зимних пионов, и бамбуковый лес, и берег океана, и святилище Хасэдэра, и Большого Будду, и монастырь Буцудэн, и павильон Рюодэн, и воронов-тэнгу Хансобо. Мила также помогламнам выбрать изумительное место для обеда, а также показать магазинчик со вкусным мача-мороженым… дети оценили;)

Кроме этого Мила дала несколько ценных советов по тем локациям, в которых мы планировали быть в последующие дни, чем мы с благодарностью воспользовались.

Большое спасибо за этот замечательный день. Всегда приятно работать с профессионалом своего дела. Очень рекомендую!

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Анна
Отличная экскурсия с тонким и интеллигентным сопровождающим. Мила не только прекрасно провела экскурсию, но и очень интересно рассказала о реалиях жизни и ответила на наши многочисленные вопросы о быте японцев
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и жизни иностранцев в Японии. Нам очень повезло, и, несмотря на небольшой дождь (хотя по прогнозу был тайфун,) поездка прошла действительно без толп и спешки! Мой достаточно скептически настроенный партнер очень проникся рассказом и красотами Камакуры исключительно благодаря Миле. Информативная, но не утомительная историческая часть, отличный обед, удачно выбранное время поездки - мы очень благодарны гиду за чудесный день!

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С
Поездка в Камакуру была уже второй нашей экскурсией с Милой. И запомнилась она, действительно, не столько храмовыми комплексами, садами и скульптурами Hesa-dera, сколько милыми местами - чаепитием в чайной беседке
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в бамбуковой роще, ланчем в маленьком ресторанчике с обширной коллекцией чайного фарфора, небольшими покупками в очаровательном магазинчике японской керамики. У нас осталась на память масса фотографий. Экскурсия была построена с учетом наших интересов и предпочтений. Несмотря на жару, мы побывали во всех запланированных местах. Общение с Милой оставило только положительные впечатления. Она пунктуальная, ответственная, дружелюбная, лёгкая на подъем, отзывчивая, очень приятная в общении - а что ещё нужно путешественникам в чужой стране?

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