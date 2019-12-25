7 отзывов оставили туристы

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Камакура без спешки и толп

Буддийские монастыри в обрамлении садов и зеленых холмов, атмосферные кафе и истории древнего города

5
7 отзывов
Mila
Mila – Гид из Камакуры
Чтобы не разочароваться в красотах исторического городка Камакура и добраться до них, не устав в дороге, я помогу вам избежать туристических толп, подобрав верные и интересные маршруты.
Задать вопросОбычно отвечает за 5 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 9 часов
  • 👫 Для 1-3 человек

  • €388 за экскурсию

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Камакура без спешки и толп
Камакура без спешки и толп

Городок Камакура находится на побережье Сёнан, сразу за городом Йокогама, в 50 минутах езды из центра Токио в комфортабельном вагоне Грин-Кар линий JR Yokosuka или JR ShonanShinjuku.

Программа

В зависимости от ваших предпочтений и от погоды в день поездки маршрут будет проходить по известным и не очень храмам и садам среди зеленых холмов Камакуры, с возможностью взглянуть на панораму океанского побережья или в самом начале, или в самом конце нашей прогулки.

Я особенно рекомендую посетить территорию крупного действующего монастыря Кентёдзи, где, помимо красивейших деревянных строений и памятников буддийской скульптуры, в павильоне Рюодэн есть еще и древний сад в стиле буддийской школы Зэн, а позади него — синтоисткое святилище на высоком холме, на склоне которого статуи крылатых демонов тэнгу охраняют монастырь с северной стороны. Тэнгу можно лицезреть, пройдя по тропинке за садом и взобравшись до половины лестницы наверх. Но если вы преодолеете весь путь наверх, при ясной погоде вам откроется вид на океан и гору Фудзияму на горизонте.

Бамбуковая роща храма Хококудзи с ее тропинками и покрытыми мхом каменными фонарями скрывает в своей глубине чайную беседку, где служительницы храма быстрыми и точными движениями бамбукового венчика приготовят для вас чашку чая маття. Именно распитие маття за созерцанием густой чащи гигантского, устремляющегося высоко в небо бамбука, может запомниться вам больше, чем череда храмовых строений и буддийской скульптуры.

Кафе и ресторанчики Камакуры, где японское качество и культура еды переплетаются с европейскими кулинарными традициями, заслуживают хотя бы одной остановки на пути к другому саду при храме. Рекомендую попробовать атмосферу Камакуру и на вкус тоже, а ваши вкусы я выясню заблаговременно и забронирую столик на всякий случай.

Вы уже понимаете, что в Камакуре есть свои тонкости, особенно если вы плохо переносите шум и толпы. К примеру, Большой Будда в Камакуре (Дайбуцу в Котоку-ин) прекрасен ранним утром, еще до появления толп посетителей, когда в роще за огромной статуей слышно пение соловьев.

Другой пример — павильон для ритуальных танцев у подножия святилища Хатимангу. Прогулка 👣 по Хатимангу представляет больший интерес, если там проводятся праздничные церемонии или свадебный ритуал.

Еще один пример “тонкостей” — нанимать местного рикшу следует со знанием особенностей маршрута, чтобы он провез вас по живописным закоулкам, не рискуя ничьей безопасностью, и поснимал вас в своей повозке на фоне окружающих красот, а не жующих что-то на ходу других туристов.

Помимо известных достопримечательностей 🏛️, которые есть в любом путеводителе, в разные сезоны в Камакуре есть возможность посетить менее известные сады и храмы, открытые для посетителей лишь пару недель в году и о которых знают лишь местные жители или фанаты Камакуры.

В таком темпе посещение Камакуры вряд ли сильно вас утомит мельканием похожих друг на друга архитектурных ансамблей и стрессом от стремления успеть как можно больше в единицу времени, да и впечатления останутся четкими и приятными.

Организационные детали

  • Входные билеты 🎫 для участников и гида не включены в стоимость экскурсии 🧭, но в день эти расходы составят не более 2, 000-2, 500 йен на взрослого человека. Билеты для всех, включая гида, путешественники оплачивают на месте при входе.
  • Если ваш отель 🏨 в пределах пары минут от одной из крупных станций JR в Токио, утром я вас заберу из отеля, и сопровoжу назад, если мы уложимся во обозначенную длительность экскурсии (что не трудно, если вы не любитель изучения ассортимента сувениров). Транспорт: около 1, 600 йен в один конец на человека (на линия JR — 800 йен на человека, и за вагон “ГринКар”, где есть панорамные окна, столики и откидывавшиеся сиденья, доплата около 750 йен на человека. ) Как и входные билеты, проезд гида оплачивается путешественниками на месте.
  • Поздний старт в 10:30-11:00 или очень ранний (в 6:30) позволит избежать часа пик на пути из Токио или обратно.
  • В выходные проведение экскурсии возможно, но тогда определенно стоит выехать очень рано, до 7 утра, и за несколько недель до экскурсии заказать обед. В выходные в Камакуре очереди в кафе и рестораны, а также автомобильные пробки, особенно вдоль океанского побережья и на подъездах к станции Камакура.
Начало и место завершения
🚩 Один из четырёх вокзалов Центрального Токио (Tokyo/ Shinagawa/ Shinjuku/ Shibuya) или станция Одавара
Камакура без спешки и толп
Камакура без спешки и толп
Камакура без спешки и толп
Камакура без спешки и толп
Камакура без спешки и толп
Камакура без спешки и толп
Камакура без спешки и толп
Камакура без спешки и толп
Камакура без спешки и толп
Камакура без спешки и толп
Камакура без спешки и толп
Камакура без спешки и толп
Камакура без спешки и толп
Камакура без спешки и толп
Камакура без спешки и толп

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Mila
Mila
Серьёзная девушка, серьёзно занявшаяся инбаунд-туризмом. Живу в Токио, составляю маршруты для турфирм и работаю гидом — и это мне очень нравится. До этого посвятила 10 лет учёбе и работе по специальности (маркетинг) здесь, в Японии. Пока была «белым воротничком» в офисе крупной фирмы, снимала стресс изучением местной кухни и путешествиями по стране. Теперь помогаю делать это продвинутым пилигримам, открывающим для себя красоты и вкусности страны — и в мегаполисах, и в Киото, Наре, Канадзаве, и в дальних уголках префектур Сидзуока, Гифу и Миэ, где есть «типично японская» природа и можно попробовать разнообразные местные деликатесы. Я регулярно посещаю профессиональные семинары для гидов на японском языке и в курсе нюансов планирования поездок в «менее затоптанные» места. Веду инстаграм-аккаунт, посвященный моей работе и «фишкам» Японии.
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7 отзывов оставили туристы

25 декабря 2019
Мы провели потрясающий день в компании Милы. Если бы можно было поставить 10 звезд, то поставила бы! Очень грамотный гид, хорошо знающий историю не только Камакуры, но и всей Японии. Историю мест, храмов, памятников она преподносит настолько интересно, что я слушала, открыв рот. Мила очень грамотно построила маршрут, исходя из наших пожеланий. Муж был просто в восторге от того, что Мила не заставляла его ходить пешком))) Начала любить Японию, благодаря ей. Дала также нам несколько советов и адресов куда пойти погулять и пошопиться в Токио. Наша экскурсия в Японию только с Милой!
10 ноября 2017
Мила - отличный гид, прекрасно владеющий историческим материалом и интересный собеседник. Она добавляет свою "изюминку" в тур, заводя туристов в свои "секретные" кафешки, о которых никогда без нее не узнаешь, но они добавляют шарма и уникальности ее маршруту. Сама будучи бывшим гидом, могу сказать, что Мила заслуживает самой высокой оценки.
26 июля 2017
Экскурсия нам очень понравилась! Мила всё отлично провела, показала нам широкий диапазон достопримечательностей, начиная от храмов и заканчивая удивительными чипсами из осьминога. Всего за один день мы успели побывать как в туристических местах, так и тихих укромных уголках потрясающей Камакуры. Японский обед был прекрасным! Но особо хотелось бы отметить дополнительные советы, которые Мила дала нам по нашему дальнейшему путешествию в Нару и Киото: куда надо сходить, когда именно туда надо сходить и ещё много всего полезного.
19 сентября 2016
Отличный гид. Владеет многой интересной информацией и еще отличнее ее передает. Пятерка с плюсом!
Анна
9 сентября 2016
Отличная экскурсия с тонким и интеллигентным сопровождающим. Мила не только прекрасно провела экскурсию, но и очень интересно рассказала о реалиях жизни и ответила на наши многочисленные вопросы о быте японцев и жизни иностранцев в Японии. Нам очень повезло, и, несмотря на небольшой дождь (хотя по прогнозу был тайфун, ) поездка прошла действительно без толп и спешки! Мой достаточно скептически настроенный партнер очень проникся рассказом и красотами Камакуры исключительно благодаря Миле. Информативная, но не утомительная историческая часть, отличный обед, удачно выбранное время поездки - мы очень благодарны гиду за чудесный день!
3 июля 2016
Поездка в Камакуру была уже второй нашей экскурсией с Милой. И запомнилась она, действительно, не столько храмовыми комплексами, садами и скульптурами Hesa-dera, сколько милыми местами - чаепитием в чайной беседке в бамбуковой роще, ланчем в маленьком ресторанчике с обширной коллекцией чайного фарфора, небольшими покупками в очаровательном магазинчике японской керамики. У нас осталась на память масса фотографий. Экскурсия была построена с учетом наших интересов и предпочтений. Несмотря на жару, мы побывали во всех запланированных местах. Общение с Милой оставило только положительные впечатления. Она пунктуальная, ответственная, дружелюбная, лёгкая на подъем, отзывчивая, очень приятная в общении - а что ещё нужно путешественникам в чужой стране?
15 апреля 2016
Камакура-одно из самых ярких, интересных мест из нашей поездки по Японии. Во многом, благодаря нашему гиду Миле. Увлеченная, искренне любящая свое занятие, она увлекла и нас в славную историю этого места с великолепными природой и храмами. Это была не навязанная программа, а приятная прогулка с хорошим другом, которому есть, что рассказать и он очень профессионально может это делать! Наши дети, подростки 14 лет, были в восторге выписывая писмена на санскрите в буддиском храме, конечно, после "предварительной работы" Милы. Хочу отметить, что еще до поездки Мила постаралась выяснить предпочтения и интересы наши и наших детей. А после экскурсии она была на связи и помогала нам в организационных вопросах. В поездке по Японии у нас была большая экскурсионная программа, которую вели пять разных гидов и по возвращении домой я спросила свою дочь "какое место было самое запоминающееся и кто из гидов был интересен для нее... " Она ответила Мила - the best! И я тоже так считаю!

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