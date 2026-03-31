7 отзывов оставили туристы

Путешествие начинается с комфортабельной поездки из Токио, после чего вас ждут зеленые холмы, панорамы океана и
5 причин купить эту экскурсию
- 🌿 Избегайте толп и спешки
- 🏯 Уникальные храмы и сады
- 🍵 Чайная церемония в бамбуковой роще
- 🌊 Панорамы океана и горы Фудзияма
- 🍽️ Кулинарные изыски Камакуры
Что можно увидеть
- Кентёдзи
- Хококудзи
- Большой Будда
- Хатимангу
Описание экскурсии
Городок Камакура находится на побережье Сёнан, сразу за городом Йокогама, в 50 минутах езды из центра Токио в комфортабельном вагоне Грин-Кар линий JR Yokosuka или JR ShonanShinjuku.
Программа
В зависимости от ваших предпочтений и от погоды в день поездки маршрут будет проходить по известным и не очень храмам и садам среди зеленых холмов Камакуры, с возможностью взглянуть на панораму океанского побережья или в самом начале, или в самом конце нашей прогулки.
Я особенно рекомендую посетить территорию крупного действующего монастыря Кентёдзи, где, помимо красивейших деревянных строений и памятников буддийской скульптуры, в павильоне Рюодэн есть еще и древний сад в стиле буддийской школы Зэн, а позади него — синтоисткое святилище на высоком холме, на склоне которого статуи крылатых демонов тэнгу охраняют монастырь с северной стороны. Тэнгу можно лицезреть, пройдя по тропинке за садом и взобравшись до половины лестницы наверх. Но если вы преодолеете весь путь наверх, при ясной погоде вам откроется вид на океан и гору Фудзияму на горизонте.
Бамбуковая роща храма Хококудзи с ее тропинками и покрытыми мхом каменными фонарями скрывает в своей глубине чайную беседку, где служительницы храма быстрыми и точными движениями бамбукового венчика приготовят для вас чашку чая маття. Именно распитие маття за созерцанием густой чащи гигантского, устремляющегося высоко в небо бамбука, может запомниться вам больше, чем череда храмовых строений и буддийской скульптуры.
Кафе и ресторанчики Камакуры, где японское качество и культура еды переплетаются с европейскими кулинарными традициями, заслуживают хотя бы одной остановки на пути к другому саду при храме. Рекомендую попробовать атмосферу Камакуру и на вкус тоже, а ваши вкусы я выясню заблаговременно и забронирую столик на всякий случай.
Вы уже понимаете, что в Камакуре есть свои тонкости, особенно если вы плохо переносите шум и толпы. К примеру, Большой Будда в Камакуре (Дайбуцу в Котоку-ин) прекрасен ранним утром, еще до появления толп посетителей, когда в роще за огромной статуей слышно пение соловьев.
Другой пример — павильон для ритуальных танцев у подножия святилища Хатимангу. Прогулка по Хатимангу представляет больший интерес, если там проводятся праздничные церемонии или свадебный ритуал.
Еще один пример “тонкостей” — нанимать местного рикшу следует со знанием особенностей маршрута, чтобы он провез вас по живописным закоулкам, не рискуя ничьей безопасностью, и поснимал вас в своей повозке на фоне окружающих красот, а не жующих что-то на ходу других туристов.
Помимо известных достопримечательностей, которые есть в любом путеводителе, в разные сезоны в Камакуре есть возможность посетить менее известные сады и храмы, открытые для посетителей лишь пару недель в году и о которых знают лишь местные жители или фанаты Камакуры.
В таком темпе посещение Камакуры вряд ли сильно вас утомит мельканием похожих друг на друга архитектурных ансамблей и стрессом от стремления успеть как можно больше в единицу времени, да и впечатления останутся четкими и приятными.
Организационные детали
- Входные билеты для участников и гида не включены в стоимость экскурсии, но в день эти расходы составят не более 2,000-2,500 йен на взрослого человека. Билеты для всех, включая гида, путешественники оплачивают на месте при входе.
- Если ваш отель в пределах пары минут от одной из крупных станций JR в Токио, утром я вас заберу из отеля, и сопровoжу назад, если мы уложимся во обозначенную длительность экскурсии (что не трудно, если вы не любитель изучения ассортимента сувениров). Транспорт: около 1,600 йен в один конец на человека (на линия JR — 800 йен на человека, и за вагон “ГринКар”, где есть панорамные окна, столики и откидывавшиеся сиденья, доплата около 750 йен на человека.) Как и входные билеты, проезд гида оплачивается путешественниками на месте.
- Поздний старт в 10:30-11:00 или очень ранний (в 6:30) позволит избежать часа пик на пути из Токио или обратно.
- В выходные проведение экскурсии возможно, но тогда определенно стоит выехать очень рано, до 7 утра, и за несколько недель до экскурсии заказать обед. В выходные в Камакуре очереди в кафе и рестораны, а также автомобильные пробки, особенно вдоль океанского побережья и на подъездах к станции Камакура.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Спасибо, Mila!
Прогулка получилась насыщенной, но совершенно не напряжной. Успели посетить и