7 отзывов оставили туристы

Экскурсия по Камакуре предлагает уникальную возможность насладиться историческими и культурными достопримечательностями без спешки и толп.Путешествие начинается с комфортабельной поездки из Токио, после чего вас ждут зеленые холмы, панорамы океана и

знаменитые храмы. Посетите монастырь Кентёдзи с его буддийскими скульптурами и садом в стиле Зэн, а также бамбуковую рощу храма Хококудзи, где можно насладиться чашкой маття. Камакура удивит вас не только архитектурой, но и кулинарными изысками в местных кафе и ресторанах

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Городок Камакура находится на побережье Сёнан, сразу за городом Йокогама, в 50 минутах езды из центра Токио в комфортабельном вагоне Грин-Кар линий JR Yokosuka или JR ShonanShinjuku.

Программа

В зависимости от ваших предпочтений и от погоды в день поездки маршрут будет проходить по известным и не очень храмам и садам среди зеленых холмов Камакуры, с возможностью взглянуть на панораму океанского побережья или в самом начале, или в самом конце нашей прогулки.

Я особенно рекомендую посетить территорию крупного действующего монастыря Кентёдзи, где, помимо красивейших деревянных строений и памятников буддийской скульптуры, в павильоне Рюодэн есть еще и древний сад в стиле буддийской школы Зэн, а позади него — синтоисткое святилище на высоком холме, на склоне которого статуи крылатых демонов тэнгу охраняют монастырь с северной стороны. Тэнгу можно лицезреть, пройдя по тропинке за садом и взобравшись до половины лестницы наверх. Но если вы преодолеете весь путь наверх, при ясной погоде вам откроется вид на океан и гору Фудзияму на горизонте.

Бамбуковая роща храма Хококудзи с ее тропинками и покрытыми мхом каменными фонарями скрывает в своей глубине чайную беседку, где служительницы храма быстрыми и точными движениями бамбукового венчика приготовят для вас чашку чая маття. Именно распитие маття за созерцанием густой чащи гигантского, устремляющегося высоко в небо бамбука, может запомниться вам больше, чем череда храмовых строений и буддийской скульптуры.

Кафе и ресторанчики Камакуры, где японское качество и культура еды переплетаются с европейскими кулинарными традициями, заслуживают хотя бы одной остановки на пути к другому саду при храме. Рекомендую попробовать атмосферу Камакуру и на вкус тоже, а ваши вкусы я выясню заблаговременно и забронирую столик на всякий случай.

Вы уже понимаете, что в Камакуре есть свои тонкости, особенно если вы плохо переносите шум и толпы. К примеру, Большой Будда в Камакуре (Дайбуцу в Котоку-ин) прекрасен ранним утром, еще до появления толп посетителей, когда в роще за огромной статуей слышно пение соловьев.

Другой пример — павильон для ритуальных танцев у подножия святилища Хатимангу. Прогулка по Хатимангу представляет больший интерес, если там проводятся праздничные церемонии или свадебный ритуал.

Еще один пример “тонкостей” — нанимать местного рикшу следует со знанием особенностей маршрута, чтобы он провез вас по живописным закоулкам, не рискуя ничьей безопасностью, и поснимал вас в своей повозке на фоне окружающих красот, а не жующих что-то на ходу других туристов.

Помимо известных достопримечательностей, которые есть в любом путеводителе, в разные сезоны в Камакуре есть возможность посетить менее известные сады и храмы, открытые для посетителей лишь пару недель в году и о которых знают лишь местные жители или фанаты Камакуры.

В таком темпе посещение Камакуры вряд ли сильно вас утомит мельканием похожих друг на друга архитектурных ансамблей и стрессом от стремления успеть как можно больше в единицу времени, да и впечатления останутся четкими и приятными.

Организационные детали