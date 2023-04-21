Как житель Камакуры, я не только проведу вас проторенными тропами к символам города, но и покажу его аутентичные уголки, где не бывает суетливой толпы. Вам откроется история эпохи самураев, детали дзен-буддийский храмов, гармония бамбукового сада и на фоне всего этого — дыхание Тихого океана. Размеренное и спокойное, как взгляд Камакура Дайбуцу, взирающий на город с высоты.

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Описание

Почему стоит ехать в Камакуру

Казалось бы, небольшой городок в часе езды от центра Токио. Начинался он как рыбацкая деревушка — но след в истории оставил колоссальный. Достаточно сказать, что целая эпоха Японии именуется «периодом Камакура». И именно отсюда империей управляли сёгуны, оставившие после себя главное достояние Камакуры — целую россыпь дзен-буддистских храмов. Заинтригованы? Тогда начинаем!

Что вас ожидает

Святилище Хатиман-гу: сердце города. Начнем с храма с 800-летней историей — за это время постройки Хатиман-гу не раз страдали от огня и стихии, но каждый раз возрождались в исконном виде. Именно вокруг этого места зародилась бывшая деревушка, неожиданно ставшая столицей самураев.

Храм Хококудзи. Посетим великолепный бамбуковый сад при храме: я расскажу об исторической трагедии, которая произошла в этом красивом месте.

Дорога военных кораблей — главная улица города, Вакамияодзи, о названии которой мы обязательно поговорим. Постепенно она выведет нас на знаменитый пляж Юигахама.

Местная кухня точно заслуживает внимания. Японская культура еды соединилась здесь с европейскими традициями — оценим это на обеде в одном из кафе Камакуры.

Не пропустим и таинственный храм Кенчодзи. Россыпь его небольших построек простирается от главных ворот Санмон на дне долины Камакуры до далёких лесистых холмов. Внутри увидим храмовый колокол Кэнтёдзи — национальное достояние Японии.

Храма Котоку-ин. А вот и символ Камакуры и его туристический центр! Здесь под открытым небом расположился Камакура Дайбуцу — один из трех Великих Будд Японии. Статуя возвышается над соснами и создана с нарушением пропорций, но учитывая законы перспективы: так создается ощущение, что Будда тепло приветствует паломников.

Организационные детали