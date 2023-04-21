Перенестись в Японию 12 века, посетить старинные буддистские храмы и пройти по следам сёгунов
Вам откроется история эпохи самураев, детали дзен-буддийский храмов, гармония бамбукового сада и на фоне всего этого — дыхание Тихого океана. Размеренное и спокойное, как взгляд Камакура Дайбуцу, взирающий на город с высоты.
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Описание
Почему стоит ехать в Камакуру
Казалось бы, небольшой городок в часе езды от центра Токио. Начинался он как рыбацкая деревушка — но след в истории оставил колоссальный. Достаточно сказать, что целая эпоха Японии именуется «периодом Камакура». И именно отсюда империей управляли сёгуны, оставившие после себя главное достояние Камакуры — целую россыпь дзен-буддистских храмов. Заинтригованы? Тогда начинаем!
Что вас ожидает
Святилище Хатиман-гу: сердце города. Начнем с храма с 800-летней историей — за это время постройки Хатиман-гу не раз страдали от огня и стихии, но каждый раз возрождались в исконном виде. Именно вокруг этого места зародилась бывшая деревушка, неожиданно ставшая столицей самураев.
Храм Хококудзи. Посетим великолепный бамбуковый сад при храме: я расскажу об исторической трагедии, которая произошла в этом красивом месте.
Дорога военных кораблей — главная улица города, Вакамияодзи, о названии которой мы обязательно поговорим. Постепенно она выведет нас на знаменитый пляж Юигахама.
Местная кухня точно заслуживает внимания. Японская культура еды соединилась здесь с европейскими традициями — оценим это на обеде в одном из кафе Камакуры.
Не пропустим и таинственный храм Кенчодзи. Россыпь его небольших построек простирается от главных ворот Санмон на дне долины Камакуры до далёких лесистых холмов. Внутри увидим храмовый колокол Кэнтёдзи — национальное достояние Японии.
Храма Котоку-ин. А вот и символ Камакуры и его туристический центр! Здесь под открытым небом расположился Камакура Дайбуцу — один из трех Великих Будд Японии. Статуя возвышается над соснами и создана с нарушением пропорций, но учитывая законы перспективы: так создается ощущение, что Будда тепло приветствует паломников.
Организационные детали
- Экскурсия начинается в Камакуре
- Если ваш отель находится в пределах пары минут от одной из крупных станций JR в Токио, утром я вас заберу из отеля и сопровожу назад, если мы не выйдем на пределы тайминга экскурсии. Транспорт: около 1000 йен в один конец на человека. Также могу встретить вас в Камакуре.
- Входные билеты не включены в стоимость экскурсии, эти расходы в сумме составят не более 2,000-2,500 йен на человека. Билеты для всех, включая гида, путешественники оплачивают на месте при входе.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.