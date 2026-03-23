Казалось бы, небольшой городок в часе езды от центра Токио. Начинался он как рыбацкая деревушка — но след в истории оставил колоссальный. Достаточно сказать, что целая эпоха Японии именуется «периодом Камакура». И именно отсюда империей управляли сёгуны, оставившие после себя главное достояние Камакуры — целую россыпь дзен-буддистских храмов. Заинтригованы? Тогда начинаем!
Что вас ожидает
Святилище Хатиман-гу: сердце города. Начнем с храма с 800-летней историей — за это время постройки Хатиман-гу не раз страдали от огня и стихии, но каждый раз возрождались в исконном виде. Именно вокруг этого места зародилась бывшая деревушка, неожиданно ставшая столицей самураев.
Храм Хококудзи. Посетим великолепный бамбуковый сад при храме: я расскажу об исторической трагедии, которая произошла в этом красивом месте.
Дорога военных кораблей — главная улица города, Вакамияодзи, о названии которой мы обязательно поговорим. Постепенно она выведет нас на знаменитый пляж Юигахама.
Местная кухня точно заслуживает внимания. Японская культура еды соединилась здесь с европейскими традициями — оценим это на обеде в одном из кафе Камакуры.
Не пропустим и таинственный храм Кенчодзи. Россыпь его небольших построек простирается от главных ворот Санмон на дне долины Камакуры до далёких лесистых холмов. Внутри увидим храмовый колокол Кэнтёдзи — национальное достояние Японии.
Храма Котоку-ин. А вот и символ Камакуры и его туристический центр! Здесь под открытым небом расположился Камакура Дайбуцу — один из трех Великих Будд Японии. Статуя возвышается над соснами и создана с нарушением пропорций, но учитывая законы перспективы: так создается ощущение, что Будда тепло приветствует паломников.
Организационные детали
Экскурсия начинается в Камакуре
Если ваш отель находится в пределах пары минут от одной из крупных станций JR в Токио, утром я вас заберу из отеля и сопровожу назад, если мы не выйдем на пределы тайминга экскурсии. Транспорт: около 1000 йен в один конец на человека. Также могу встретить вас в Камакуре.
Входные билеты не включены в стоимость экскурсии, эти расходы в сумме составят не более 2000-2500 йен на человека. Билеты для всех, включая гида, путешественники оплачивают на месте при входе
Оплата оставшейся суммы производится наличными в йенах по курсу на день экскурсии
По запросу экскурсию можно провести на машине. Я заберу из отеля в Токио и вечером отвезу обратно. Стоимость — $699
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Аэлита — ваш гид в Камакуре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 1247 туристов
Я лицензированный гид. Проходила обучение в Японии, имею сертификат гида, выданный Японской Федерацией Сертификации гидов. Сертифицированным гидам вход в музеи, на выставки и мероприятия бесплатный, поэтому со мной вы экономите читать дальшеуменьшить
на билетах для гида.
Живу в Японии с 2008 года, замужем за японцем. Провожу экскурсии по всей Японии, не только по Токио. Очень люблю эту страну за уникальную историю, мягкий климат, горы, прекрасный чистый пляж, вкусную кухню и древнюю архитектуру.
С удовольствием поделюсь местными легендами и покажу не только популярные туристические места, но и интересные локальные достопримечательности, о которых мало кто знает.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 9 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
9
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2
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Александра
Вчера вернулись из Японии. Брали две экскурсии с Аэлитой: Токио на языке контрастов и влюбиться в Камакуру. Остались очень довольны! Аэлита прекрасный рассказчик, очень интересный материал, не утомительная прогулка! Очень рекомендую!
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В
Валерий
очень интересная и позновательная экскурсия. Узнали много нового про Японию, историю и традиции этой замечательной страны. Аэлите огромное спасибо за содержание и терпение (не очень организованным туристам).
Аэлита
Ответ организатора:
Валерий спасибо огромное за теплый отзыв🌺желаю только приятных впечатлений от этой страны
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Олеся
Огромное спасибо Аэлите за чудесный день. Очень интересный рассказчик, аккуратный водитель и просто приятный человек! Рекомендую!
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Е
Елена
Отличная экскурсия! погружение полное и в культуру, и в историю, и в настоящее Японии. Превзошло все наши ожидания! Огромное спасибо!
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kudel
Незабываемая Камакура!!! Благодарим Аэлиту за этот чудесный день, за содержательную экскурсию, за теплое общение. Очень понравилось! Мечтаем вернуться снова!
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Елена
Большая, тёплая благодарность Аэлите за прогулку по Камакуре. Приятное общение, отлично встроенный рассказ, приятная и грамотная речь гида. Пожалуй главное - мне удалось влюбиться в этот Город. В часе езды от Токио на поезде находится удивительный Город на берегу Океана. Буду рада встретиться снова!
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