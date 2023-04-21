Влюбиться в Камакуру: по столице самураев с местным жителем

Перенестись в Японию 12 века, посетить старинные буддистские храмы и пройти по следам сёгунов

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Как житель Камакуры, я не только проведу вас проторенными тропами к символам города, но и покажу его аутентичные уголки, где не бывает суетливой толпы.

Вам откроется история эпохи самураев, детали дзен-буддийский храмов, гармония бамбукового сада и на фоне всего этого — дыхание Тихого океана. Размеренное и спокойное, как взгляд Камакура Дайбуцу, взирающий на город с высоты.
Влюбиться в Камакуру: по столице самураев с местным жителем
Влюбиться в Камакуру: по столице самураев с местным жителем
Влюбиться в Камакуру: по столице самураев с местным жителем
Влюбиться в Камакуру: по столице самураев с местным жителем
Влюбиться в Камакуру: по столице самураев с местным жителем
Влюбиться в Камакуру: по столице самураев с местным жителем
Влюбиться в Камакуру: по столице самураев с местным жителем
Влюбиться в Камакуру: по столице самураев с местным жителем
Влюбиться в Камакуру: по столице самураев с местным жителем
Влюбиться в Камакуру: по столице самураев с местным жителем
Влюбиться в Камакуру: по столице самураев с местным жителем
Влюбиться в Камакуру: по столице самураев с местным жителем
Влюбиться в Камакуру: по столице самураев с местным жителем
Влюбиться в Камакуру: по столице самураев с местным жителем
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Описание

Почему стоит ехать в Камакуру

Казалось бы, небольшой городок в часе езды от центра Токио. Начинался он как рыбацкая деревушка — но след в истории оставил колоссальный. Достаточно сказать, что целая эпоха Японии именуется «периодом Камакура». И именно отсюда империей управляли сёгуны, оставившие после себя главное достояние Камакуры — целую россыпь дзен-буддистских храмов. Заинтригованы? Тогда начинаем!

Что вас ожидает

Святилище Хатиман-гу: сердце города. Начнем с храма с 800-летней историей — за это время постройки Хатиман-гу не раз страдали от огня и стихии, но каждый раз возрождались в исконном виде. Именно вокруг этого места зародилась бывшая деревушка, неожиданно ставшая столицей самураев.

Храм Хококудзи. Посетим великолепный бамбуковый сад при храме: я расскажу об исторической трагедии, которая произошла в этом красивом месте.

Дорога военных кораблей — главная улица города, Вакамияодзи, о названии которой мы обязательно поговорим. Постепенно она выведет нас на знаменитый пляж Юигахама.

Местная кухня точно заслуживает внимания. Японская культура еды соединилась здесь с европейскими традициями — оценим это на обеде в одном из кафе Камакуры.

Не пропустим и таинственный храм Кенчодзи. Россыпь его небольших построек простирается от главных ворот Санмон на дне долины Камакуры до далёких лесистых холмов. Внутри увидим храмовый колокол Кэнтёдзи — национальное достояние Японии.

Храма Котоку-ин. А вот и символ Камакуры и его туристический центр! Здесь под открытым небом расположился Камакура Дайбуцу — один из трех Великих Будд Японии. Статуя возвышается над соснами и создана с нарушением пропорций, но учитывая законы перспективы: так создается ощущение, что Будда тепло приветствует паломников.

Организационные детали

  • Экскурсия начинается в Камакуре
  • Если ваш отель находится в пределах пары минут от одной из крупных станций JR в Токио, утром я вас заберу из отеля и сопровожу назад, если мы не выйдем на пределы тайминга экскурсии. Транспорт: около 1000 йен в один конец на человека. Также могу встретить вас в Камакуре.
  • Входные билеты не включены в стоимость экскурсии, эти расходы в сумме составят не более 2,000-2,500 йен на человека. Билеты для всех, включая гида, путешественники оплачивают на месте при входе.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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