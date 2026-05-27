Мы отправимся из шумного Токио в самый большой нацпарк региона Канто. Деревья, холмы и поля цветов перенесут вас в древний регион Мусаси, где когда-то проходили дороги самураев, а духи леса оберегали тайны природы. Вы пройдёте по тропам, услышите легенды о ёкаях, кицунэ и тануки. А после отдохнёте в традиционном японском кафе.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

от $300 за экскурсию

Леса древнего региона Мусаси — вы пройдёте по тихим тропам, где когда-то гуляли самураи, и узнаете о священных лесах, где жили духи природы.

Море цветов — поля тюльпанов, немофилы и сакуры весной, гортензии и лилии летом, космея и клёны осенью, ранние сливы и лесные инсталляции зимой.

Сады и поля — прогулка по открытым лугам с красивыми видами, идеальными для фото.

Легенды и мифы — рассказы о ёкаях, лисах-оборотнях кицунэ и существах тануки, которые, по преданиям, могли обманывать путников.

Отдых в японском кафе — традиционный карри, удон или бэнто, матча-мороженое и вагаси на десерт.

Вы узнаете:

каким был регион Мусаси несколько веков назад — задолго до появления современного Токио

что такое ханами и как эта традиция стала важной частью японской культуры

почему в Японии ценят не только цветение, но и увядание листьев

почему японцы считают природу домом богов, какие обряды проводились в лесах и горах

как легенды о духах природы повлияли на японскую культуру

