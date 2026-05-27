Мы отправимся из шумного Токио в самый большой нацпарк региона Канто.
Деревья, холмы и поля цветов перенесут вас в древний регион Мусаси, где когда-то проходили дороги самураев, а духи леса оберегали тайны природы. Вы пройдёте по тропам, услышите легенды о ёкаях, кицунэ и тануки. А после отдохнёте в традиционном японском кафе.
Описание экскурсии
Леса древнего региона Мусаси — вы пройдёте по тихим тропам, где когда-то гуляли самураи, и узнаете о священных лесах, где жили духи природы.
Море цветов — поля тюльпанов, немофилы и сакуры весной, гортензии и лилии летом, космея и клёны осенью, ранние сливы и лесные инсталляции зимой.
Сады и поля — прогулка по открытым лугам с красивыми видами, идеальными для фото.
Легенды и мифы — рассказы о ёкаях, лисах-оборотнях кицунэ и существах тануки, которые, по преданиям, могли обманывать путников.
Отдых в японском кафе — традиционный карри, удон или бэнто, матча-мороженое и вагаси на десерт.
Вы узнаете:
- каким был регион Мусаси несколько веков назад — задолго до появления современного Токио
- что такое ханами и как эта традиция стала важной частью японской культуры
- почему в Японии ценят не только цветение, но и увядание листьев
- почему японцы считают природу домом богов, какие обряды проводились в лесах и горах
- как легенды о духах природы повлияли на японскую культуру
Организационные детали
- Оплата оставшейся суммы — до начала программы наличными в долларах или йенах по курсу на день проведения экскурсии
- Отдельно оплачивается: вход в парк — 480 йен ($3) за чел., обед — от 1000 йен ($6) за чел. При желании возьмём велосипеды и проедем часть маршрута через лесные аллеи и поляны. Это позволит увидеть больше красивых уголков парка. Аренда электрического велосипеда — 800–1200 йен ($5-8)
- Каждый участник получит сувенир
- До парка вам нужно добраться самостоятельно
- С вами будет один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У восточных ворот парка Musashi
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 4 часов
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваша команда гидов в Кавагоэ
Живу в Токио с семьёй с 2017 года и знаю его не только как турист, а как человек, для которого этот город стал домом. Мне нравится находить места, где оживает
