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Старинный Кавагоэ: традиции бусидо

Исследовать город, названный маленьким Эдо, и понять кодекс чести самураев
В эпоху сёгуната Кавагоэ был городом-защитником. По его улицам ходили самураи, в замке располагалась резиденция даймё, а время отсчитывал колокол. В старинных кварталах вы проследите путь самурая и прикоснётесь к традиции кодекса чести — бусидо.

Посетите замок Кавагоэдзэ и древние храмы, где разберётесь в иерархии и духовной стороне жизни японских воинов.
5
1 отзыв
Старинный Кавагоэ: традиции бусидо
Старинный Кавагоэ: традиции бусидо
Старинный Кавагоэ: традиции бусидо

Описание экскурсии

Район складов Курадзукури — старинный квартал 17–19 веков с мощными глинобитными складами. Кавагоэ был важным торговым центром, снабжавшим Эдо рисом и другими товарами. Самураи здесь не только воевали, но и управляли экономикой города. Мы обсудим дисциплину самураев, их строгий распорядок жизни и понятие времени, которое было важной частью воинского кодекса.

Замок Кавагоэдзэ — стратегический форпост Эдо 15 века. Играл важную роль в борьбе между самурайскими кланами. Мы вспомним о битве при Кавагоэ и зайдём в резиденцию Хонмару Готэн. Увидим просторные залы для аудиенций и выясним, как была устроена иерархия самурайского общества.

Храм Хикава. Считается, что святилище существует более 1500 лет. Самураи приходили сюда молиться перед походами и просить благословения для рода. Мы поговорим о синтоистских традициях и о том, какую роль играли родовые божества в жизни воинов.

Пикник у реки Сингаси. Прогуляемся в парке и устроим ноасоби (буквально «отдых на природе у реки») — так, как это принято в Японии во время прогулок и сезонных праздников. По берегам реки растут десятки сакур, которые весной превращают парк в один из красивых уголков для любования цветением.

Храм Кита-ин — духовный центр эпохи Эдо. В 17 веке он получил покровительство сёгуна Токугава Иэясу. Здесь мы поговорим о духовной стороне самурайской жизни, буддийских практиках и о том, как воины размышляли о долге и бренности жизни.

Улица Тайсё-роман, которая хорошо отражает эпоху перемен — конец 19 и начало 20 века, когда Япония стремительно модернизировалась. Вы услышите о реформах периода Мэйдзи, которые упразднили сословие самураев, и о том, почему их идеалы — честь, долг и дисциплина — до сих пор остаются частью японской культуры.

Организационные детали

  • Мы заберём вас у вашего отеля
  • Программа автопешеходная
  • Для дополнительной визуализации и прослушивания аудиофайлов по теме экскурсии вам потребуется телефон с мессенджером Telegram и наушники
  • Дополнительные расходы (по желанию): вход в Хонмару Готэн — около 200 йен, посещение Кита-ин — 500 йен, чай или обед в традиционном кафе — 1000–2000 йен
  • Оплата оставшейся суммы производится до начала программы наличными в йенах или долларах по курсу на день проведения экскурсии
  • С вами будет один из гидов нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна
Анна — ваша команда гидов в Кавагоэ
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провели экскурсии для 26 туристов
Живу в Токио с семьёй с 2017 года и знаю его не только как турист, а как человек, для которого этот город стал домом. Мне нравится находить места, где оживает
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старая Япония — улочки с историей, храмы с особой энергетикой и тихие уголки, скрытые от шумных маршрутов. Кандидат педагогических наук, дипломированный социальный работник. Была заведующей кафедрой УлГПУ. Мой подход и погружение в тему — научный как с точки зрения проработки материала, так и с точки зрения оптики. В то же время для меня важно оживить на экскурсиях-прогулках настоящий дух Токио. Поэтому со мной вы не только узнаете интересные факты, но и услышите истории, которыми не делятся путеводители. Часто работаю в паре с моей дочерью — Софьей — студенткой школы международных и социальных наук университета Цукубы, исследовательские интересы которой сосредоточены на различных аспектах социальных отклонений японцев.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Сергей
Если честно, я не ожидал, что Кавагоэ произведёт на меня настолько сильное впечатление. Я уже был в Японии до этого, но именно эта экскурсия стала для меня настоящим приключением, погружением
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в средневековую Японию.
Анна молодец! Редко встречаешь гида, который не просто хорошо знает материал, а умеет им увлечь.
Понял, что Анна отлично разбирается в японской истории и культуре, все доступно рассказывает и имеет потрясающее чувство юмора.
Это была не просто прогулка по красивым местам — а целый рассказ, где каждая точка логично продолжает предыдущую. Как человек, который любит различные исторические факты, я просто вошел в контекст экскурсии настолько, что почувствовал себя самураем из Кавагоэ.
Замок Кавагоэ - отдельное впечатление. Когда заходишь в замок и видишь эти залы, начинаешь лучше понимать, как выглядела власть в ту эпоху. Особенно понравилось, как Анна объясняет детали: кто где сидел, как выстраивалась иерархия, как проходили аудиенции.
Всё организовано чётко, но при этом без давления. Есть время и задать вопросы, и просто увидеть место, сделать фотографии, купить сувениры в храмах.
Понял, что Анна любит то, чем занимается. Это не формальная работа, а искренний интерес и желание поделиться. Именно такие гиды и делают путешествие запоминающимся.
Очень (супер) рекомендую. Если хотите не просто посмотреть, а по-настоящему понять Японию - обязательно посетите эту экскурсию.

Анна
Анна
Ответ организатора:
Сергей, очень приятно получить такой хороший отзыв от человека, который так живо интересуется японской историей и культурой! Большое спасибо, что посетили мою экскурсию!
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