Посетите замок Кавагоэдзэ и древние храмы, где разберётесь в иерархии и духовной стороне жизни японских воинов.
Описание экскурсии
Район складов Курадзукури — старинный квартал 17–19 веков с мощными глинобитными складами. Кавагоэ был важным торговым центром, снабжавшим Эдо рисом и другими товарами. Самураи здесь не только воевали, но и управляли экономикой города. Мы обсудим дисциплину самураев, их строгий распорядок жизни и понятие времени, которое было важной частью воинского кодекса.
Замок Кавагоэдзэ — стратегический форпост Эдо 15 века. Играл важную роль в борьбе между самурайскими кланами. Мы вспомним о битве при Кавагоэ и зайдём в резиденцию Хонмару Готэн. Увидим просторные залы для аудиенций и выясним, как была устроена иерархия самурайского общества.
Храм Хикава. Считается, что святилище существует более 1500 лет. Самураи приходили сюда молиться перед походами и просить благословения для рода. Мы поговорим о синтоистских традициях и о том, какую роль играли родовые божества в жизни воинов.
Пикник у реки Сингаси. Прогуляемся в парке и устроим ноасоби (буквально «отдых на природе у реки») — так, как это принято в Японии во время прогулок и сезонных праздников. По берегам реки растут десятки сакур, которые весной превращают парк в один из красивых уголков для любования цветением.
Храм Кита-ин — духовный центр эпохи Эдо. В 17 веке он получил покровительство сёгуна Токугава Иэясу. Здесь мы поговорим о духовной стороне самурайской жизни, буддийских практиках и о том, как воины размышляли о долге и бренности жизни.
Улица Тайсё-роман, которая хорошо отражает эпоху перемен — конец 19 и начало 20 века, когда Япония стремительно модернизировалась. Вы услышите о реформах периода Мэйдзи, которые упразднили сословие самураев, и о том, почему их идеалы — честь, долг и дисциплина — до сих пор остаются частью японской культуры.
Организационные детали
- Мы заберём вас у вашего отеля
- Программа автопешеходная
- Для дополнительной визуализации и прослушивания аудиофайлов по теме экскурсии вам потребуется телефон с мессенджером Telegram и наушники
- Дополнительные расходы (по желанию): вход в Хонмару Готэн — около 200 йен, посещение Кита-ин — 500 йен, чай или обед в традиционном кафе — 1000–2000 йен
- Оплата оставшейся суммы производится до начала программы наличными в йенах или долларах по курсу на день проведения экскурсии
- С вами будет один из гидов нашей команды