В эпоху сёгуната Кавагоэ был городом-защитником. По его улицам ходили самураи, в замке располагалась резиденция даймё, а время отсчитывал колокол. В старинных кварталах вы проследите путь самурая и прикоснётесь к традиции кодекса чести — бусидо. Посетите замок Кавагоэдзэ и древние храмы, где разберётесь в иерархии и духовной стороне жизни японских воинов.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Район складов Курадзукури — старинный квартал 17–19 веков с мощными глинобитными складами. Кавагоэ был важным торговым центром, снабжавшим Эдо рисом и другими товарами. Самураи здесь не только воевали, но и управляли экономикой города. Мы обсудим дисциплину самураев, их строгий распорядок жизни и понятие времени, которое было важной частью воинского кодекса.

Замок Кавагоэдзэ — стратегический форпост Эдо 15 века. Играл важную роль в борьбе между самурайскими кланами. Мы вспомним о битве при Кавагоэ и зайдём в резиденцию Хонмару Готэн. Увидим просторные залы для аудиенций и выясним, как была устроена иерархия самурайского общества.

Храм Хикава. Считается, что святилище существует более 1500 лет. Самураи приходили сюда молиться перед походами и просить благословения для рода. Мы поговорим о синтоистских традициях и о том, какую роль играли родовые божества в жизни воинов.

Пикник у реки Сингаси. Прогуляемся в парке и устроим ноасоби (буквально «отдых на природе у реки») — так, как это принято в Японии во время прогулок и сезонных праздников. По берегам реки растут десятки сакур, которые весной превращают парк в один из красивых уголков для любования цветением.

Храм Кита-ин — духовный центр эпохи Эдо. В 17 веке он получил покровительство сёгуна Токугава Иэясу. Здесь мы поговорим о духовной стороне самурайской жизни, буддийских практиках и о том, как воины размышляли о долге и бренности жизни.

Улица Тайсё-роман, которая хорошо отражает эпоху перемен — конец 19 и начало 20 века, когда Япония стремительно модернизировалась. Вы услышите о реформах периода Мэйдзи, которые упразднили сословие самураев, и о том, почему их идеалы — честь, долг и дисциплина — до сих пор остаются частью японской культуры.

Организационные детали