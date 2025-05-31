Маршрут охватывает центральную часть страны, предоставляя уникальную возможность увидеть разнообразие регионов. Вы побываете в Киото, Удзи, Наре, Окаяме, Курасики и Хиросиме, прогуляетесь по бамбуковой роще, посетите храмы с тысячами каменных статуй, попробуете матчу, увидите тории, парящие над водой, и пройдёте сквозь сотни красных ворот на горе Инари. Каждый день здесь — новое открытие: от Золотого павильона до Музея мира в Хиросиме.

Описание тура

Организационные детали

Документы и визовые вопросы:

Виза: пожалуйста, позаботьтесь о визе самостоятельно, если она требуется для вашего въезда в Японию.

Страховка: рекомендуется оформить медицинскую страховку для путешествий.

Что взять с собой:

Удобная обувь для длительных пеших прогулок — это активный тур с большим количеством шагов.

Слой одежды для разной погоды: лёгкая куртка, головной убор от солнца и дождевик на случай дождя.

Рюкзак для однодневных экскурсий, чтобы носить воду, перекус и личные вещи.

Пауэрбанк для зарядки телефона во время длительных прогулок.

Медикаменты, которые вы принимаете регулярно.

Связь во время тура:

В городах связь стабильная, но во время прогулок в парках, лесах или горах (например, в районе Арасияма или на Миядзиме) могут быть небольшие зоны без сигнала.

Рекомендуется приобрести SIM-карту с интернетом или портативный Wi-Fi роутер для постоянной связи.

Свобода до и после тура:

Вы полностью свободны в планировании своего времени до начала тура и после его завершения. Можете самостоятельно исследовать Токио или другие города, а также продлить своё путешествие по Японии в собственном ритме.

Я всегда на связи, чтобы ответить на любые вопросы и помочь вам подготовиться к путешествию.