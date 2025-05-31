Мои заказы

Настоящая Япония: активное индивидуальное путешествие от Киото до Хиросимы

Побывать на чайной церемонии, увидеть оленей и осмотреть изящные храмы
Маршрут охватывает центральную часть страны, предоставляя уникальную возможность увидеть разнообразие регионов.

Вы побываете в Киото, Удзи, Наре, Окаяме, Курасики и Хиросиме, прогуляетесь по бамбуковой роще, посетите храмы с тысячами каменных статуй, попробуете матчу, увидите тории, парящие над водой, и пройдёте сквозь сотни красных ворот на горе Инари. Каждый день здесь — новое открытие: от Золотого павильона до Музея мира в Хиросиме.
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Документы и визовые вопросы:

Виза: пожалуйста, позаботьтесь о визе самостоятельно, если она требуется для вашего въезда в Японию.
Страховка: рекомендуется оформить медицинскую страховку для путешествий.

Что взять с собой:

Удобная обувь для длительных пеших прогулок — это активный тур с большим количеством шагов.
Слой одежды для разной погоды: лёгкая куртка, головной убор от солнца и дождевик на случай дождя.
Рюкзак для однодневных экскурсий, чтобы носить воду, перекус и личные вещи.
Пауэрбанк для зарядки телефона во время длительных прогулок.
Медикаменты, которые вы принимаете регулярно.

Связь во время тура:

В городах связь стабильная, но во время прогулок в парках, лесах или горах (например, в районе Арасияма или на Миядзиме) могут быть небольшие зоны без сигнала.
Рекомендуется приобрести SIM-карту с интернетом или портативный Wi-Fi роутер для постоянной связи.

Свобода до и после тура:
Вы полностью свободны в планировании своего времени до начала тура и после его завершения. Можете самостоятельно исследовать Токио или другие города, а также продлить своё путешествие по Японии в собственном ритме.

Я всегда на связи, чтобы ответить на любые вопросы и помочь вам подготовиться к путешествию.

Питание. Не входит в стоимость.

Транспорт. Передвижение на местном общественном транспорте (автобусы, такси, метро, трамваи, паромы, катера, скоростные поезда). В стоимость включены катер из Миядзимы в Хиросиму, 2 такси в Киото. Остальные трансферы — за доплату.

Возраст участников. 12+.

Виза. Нужна.

Уровень сложности. Тур рассчитан на путешественников, готовых к интенсивным прогулкам и динамичному ритму. Среднее количество шагов за день — 19 000. Возьмите удобную обувь.

Виза. Нужна, оформляется самостоятельно. Стандартный срок рассмотрения визового заявления — 7 рабочих дней с момента подачи всех необходимых документов в Посольство Японии в Москве, но в период праздников (японских и российских) сроки могут увеличиваться, поэтому рекомендуется подавать документы заранее.

Программа тура по дням

1 день

Киото: храмы, роща Сагано и улица Сага Торимото

С 8:30 до 9:00 состоится встреча в отеле. За день до этого предусмотрена помощь в заселении. В зависимости от расположения гостиницы до достопримечательностей доберёмся на метро, автобусе или такси.

Начнём с Золотого павильона Кинкакудзи — храма, отражающегося в пруду. Далее увидим дзен-сад камней в храме Рёандзи. Затем пройдёмся по мосту Тогетсукё в районе Арасияма и поднимемся в Парк обезьян Иватаяма, чтобы встретить японских макак и полюбоваться панорамой Киото.

Продолжим прогулкой по Бамбуковой роще Сагано и посещением храма Джоджакко-дзи, расположенного на склоне. Затем остановимся у Гиоджи — храма с мшистым садом, и Отаго Ненбуцу-дзи, где расположены 1200 каменных статуй. После этого направимся к храму Адашино Ненбуцу-дзи, окружённому тысячами изваяний предков.

Прогуляемся по улице Сага Торимото, сохранившей традиционный облик. Сделаем остановку для покупки сувениров: приправы фурикаке, палочек с гравировкой, талисманов. Возвращение в отель — ориентировочно в 17:00–18:00. Возможно бронирование ужина.

Киото: храмы, роща Сагано и улица Сага Торимото
2 день

Удзи и чайная культура

Свободное утро. Встреча в отеле в 11:00. Если в программе будет замок Нидзё, встреча может состояться раньше.

Возможное начало дня — посещение замка Нидзё с «поющими» полами и садами. Затем отправимся на чайную церемонию, где самостоятельно приготовим матча и поучаствуем в мастер-классе.

Посетим станцию Удзи Кейхан, после чего прогуляемся по улице Омотэсандо с дегустацией десертов и зелёного чая. Далее — храм Бёдо-ин, объект ЮНЕСКО, изображённый на монете 10 йен. Пройдём по парку Удзи вдоль реки.

Завершим день визитом в Фусими Инари Тайся и подъемом к смотровой точке с видом на город. Возвращение в Киото около 18:00–19:00, после чего будет свободное время и возможность поужинать.

Удзи и чайная культура
3 день

Нара: парк с оленями, храмы Тодай-дзи и Касуга-тайся

В 9:00 встречаемся в отеле и выселяемся. Переезд в Нару на прямом экспрессе.

Прогуляемся по парку с оленями. Затем — осмотр храма Тодай-дзи с Большим Буддой и подъём к храму Нигацудо. Пройдём по горе Вакакуса, после чего посетим храм Касуга-тайся с каменными фонарями и павильон Укимидо на воде.

Устроим обед: лапшичная или окономияки на выбор. Попробуем местные сладости. В 16:30 отправимся в Осаку, заселимся в капсульный отель. Вечером — отдых или прогулка по районам Дотонбори или Тсутенкаку. Ужин по желанию.

Нара: парк с оленями, храмы Тодай-дзи и Касуга-тайся
4 день

Окаяма и Курасики

Утром выезд из Осаки на Синкансэне в Окаяму (в пути — 44 минуты). Посетим сад Коракуэн и замок Окаяма, известный как «Чёрный Ворон».

После обеда переезд в Курасики (20 минут). Прогуляемся по району Бикан с белыми складами и каналами. По желанию — лодочная прогулка и посещение музея Охара. Останется время на самостоятельную прогулку, покупки керамики бизен и дегустацию местной кухни.

Вечером переезд в Хиросиму на Синкансэне (36 минут). Заселение в отель. Ужин и отдых.

Окаяма и Курасики
5 день

Миядзима и Хиросима

После завтрака (8:30–9:00) — выселение и переезд на остров Миядзима: 30 минут на электричке и 10 — на пароме.

На острове увидим Тории, храм Ицукусима (ЮНЕСКО) и парк Момидзидани с оленями. В полдень отправимся в Хиросиму на скоростном катере (40 минут).

Посетим Мемориальный парк мира и Музей атомной бомбардировки. Затем — замок Хиросимы. Перед закатом вернёмся на станцию и отправимся поездом в Осаку. Помогу добраться до места проживания или следующей точки маршрута.

Миядзима и Хиросима

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$949
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер по маршруту: катер из Миядзимы в Хиросиму, 2 такси в Киото
  • Услуги гида
  • Встреча в Киото и сопровождение до Осаки
  • Помощь с размещением
  • Экскурсия по Киото (встреча в отеле, сопровождение, возврат в отель)
  • Экскурсия в Удзи (встреча в отеле, сопровождение, возврат в отель)
  • Экскурсия в Наре (встреча в отеле, сопровождение)
  • Экскурсия в Окаяме (встреча в отеле, сопровождение, возврат в отель)
  • Экскурсия в Хиросиме и на Миядзиме (встреча в отеле, сопровождение)
  • Чайная церемония и мастер-класс
Что не входит в цену
  • Перелёт до Киото и обратно из Осаки
  • Проживание
  • Питание
  • Расходы на весь транспорт (автобусы, электрички, Синкансены) по маршруту - около $200. Если у вас есть JR Pass, этих затрат можно избежать
  • Транспортировка багажа между отелями (по желанию) - около $30
  • Виза
  • Страховка
  • Стоимость тура варьируется в зависимости от размера группы:
  • Если группа 5-6 человек - $900 с каждого
  • Если группа 7-8 человек - $800 с каждого
  • Возможно увеличение количества участников (не более 12 человек), чтобы сохранить комфорт и качество проведения экскурсий
Где начинаем и завершаем?
Начало: Киото, точное место и время - по договорённости
Завершение: Осака, точное место и время - по договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Артур
Артур — ваш гид в Киото
Провёл экскурсии для 325 туристов
Привет! Я Артур. Знаком с Японией более 10 лет, побывал в более чем 80 странах и более 120 городах мира, мне есть что рассказать о Японии в сравнении. Люблю делиться своими историями и страстью к открытиям. Моё главное желание — создать для вас незабываемый и познавательный опыт знакомства с Японией и вдохновить на новые открытия!
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Анна
Анна
31 мая 2025
Спасибо Артуру за то,что показал нам Японию со всех сторон этой богатой культурной страны.

Путешествие было очень насыщенным и мы успели посмотреть многие места и города. Артур грамотно выстраивает маршрут и
читать дальше

дает возможность туристам сложить полное впечатление от посещения Японии. Очень рекомендую всем. Был информативно и понятно подан материал,который охватывал как историческую часть,так и социально-бытовую. ⛩️

Отдельное спасибо за посещение эксклюзивных кафе и ресторанов с традиционной вкусной в каждой префектуре кухней. 🍱

Ну и самое главное,это то,с какой теплотой Артур относится к своим путешественникам. За 5 дней было ощущение,что ты каждый день проводишь с другом. А эта атмосфера дорого стоит 👍🏻

Спасибо Артуру за то,что показал нам Японию со всех сторон этой богатой культурной страны.

