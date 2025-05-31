Вы побываете в Киото, Удзи, Наре, Окаяме, Курасики и Хиросиме, прогуляетесь по бамбуковой роще, посетите храмы с тысячами каменных статуй, попробуете матчу, увидите тории, парящие над водой, и пройдёте сквозь сотни красных ворот на горе Инари. Каждый день здесь — новое открытие: от Золотого павильона до Музея мира в Хиросиме.
Документы и визовые вопросы:
Виза: пожалуйста, позаботьтесь о визе самостоятельно, если она требуется для вашего въезда в Японию.
Страховка: рекомендуется оформить медицинскую страховку для путешествий.
Что взять с собой:
Удобная обувь для длительных пеших прогулок — это активный тур с большим количеством шагов.
Слой одежды для разной погоды: лёгкая куртка, головной убор от солнца и дождевик на случай дождя.
Рюкзак для однодневных экскурсий, чтобы носить воду, перекус и личные вещи.
Пауэрбанк для зарядки телефона во время длительных прогулок.
Медикаменты, которые вы принимаете регулярно.
Связь во время тура:
В городах связь стабильная, но во время прогулок в парках, лесах или горах (например, в районе Арасияма или на Миядзиме) могут быть небольшие зоны без сигнала.
Рекомендуется приобрести SIM-карту с интернетом или портативный Wi-Fi роутер для постоянной связи.
Свобода до и после тура:
Вы полностью свободны в планировании своего времени до начала тура и после его завершения. Можете самостоятельно исследовать Токио или другие города, а также продлить своё путешествие по Японии в собственном ритме.
Я всегда на связи, чтобы ответить на любые вопросы и помочь вам подготовиться к путешествию.
Питание. Не входит в стоимость.
Транспорт. Передвижение на местном общественном транспорте (автобусы, такси, метро, трамваи, паромы, катера, скоростные поезда). В стоимость включены катер из Миядзимы в Хиросиму, 2 такси в Киото. Остальные трансферы — за доплату.
Возраст участников. 12+.
Виза. Нужна.
Уровень сложности. Тур рассчитан на путешественников, готовых к интенсивным прогулкам и динамичному ритму. Среднее количество шагов за день — 19 000. Возьмите удобную обувь.
Виза. Нужна, оформляется самостоятельно. Стандартный срок рассмотрения визового заявления — 7 рабочих дней с момента подачи всех необходимых документов в Посольство Японии в Москве, но в период праздников (японских и российских) сроки могут увеличиваться, поэтому рекомендуется подавать документы заранее.
Программа тура по дням
Киото: храмы, роща Сагано и улица Сага Торимото
С 8:30 до 9:00 состоится встреча в отеле. За день до этого предусмотрена помощь в заселении. В зависимости от расположения гостиницы до достопримечательностей доберёмся на метро, автобусе или такси.
Начнём с Золотого павильона Кинкакудзи — храма, отражающегося в пруду. Далее увидим дзен-сад камней в храме Рёандзи. Затем пройдёмся по мосту Тогетсукё в районе Арасияма и поднимемся в Парк обезьян Иватаяма, чтобы встретить японских макак и полюбоваться панорамой Киото.
Продолжим прогулкой по Бамбуковой роще Сагано и посещением храма Джоджакко-дзи, расположенного на склоне. Затем остановимся у Гиоджи — храма с мшистым садом, и Отаго Ненбуцу-дзи, где расположены 1200 каменных статуй. После этого направимся к храму Адашино Ненбуцу-дзи, окружённому тысячами изваяний предков.
Прогуляемся по улице Сага Торимото, сохранившей традиционный облик. Сделаем остановку для покупки сувениров: приправы фурикаке, палочек с гравировкой, талисманов. Возвращение в отель — ориентировочно в 17:00–18:00. Возможно бронирование ужина.
Удзи и чайная культура
Свободное утро. Встреча в отеле в 11:00. Если в программе будет замок Нидзё, встреча может состояться раньше.
Возможное начало дня — посещение замка Нидзё с «поющими» полами и садами. Затем отправимся на чайную церемонию, где самостоятельно приготовим матча и поучаствуем в мастер-классе.
Посетим станцию Удзи Кейхан, после чего прогуляемся по улице Омотэсандо с дегустацией десертов и зелёного чая. Далее — храм Бёдо-ин, объект ЮНЕСКО, изображённый на монете 10 йен. Пройдём по парку Удзи вдоль реки.
Завершим день визитом в Фусими Инари Тайся и подъемом к смотровой точке с видом на город. Возвращение в Киото около 18:00–19:00, после чего будет свободное время и возможность поужинать.
Нара: парк с оленями, храмы Тодай-дзи и Касуга-тайся
В 9:00 встречаемся в отеле и выселяемся. Переезд в Нару на прямом экспрессе.
Прогуляемся по парку с оленями. Затем — осмотр храма Тодай-дзи с Большим Буддой и подъём к храму Нигацудо. Пройдём по горе Вакакуса, после чего посетим храм Касуга-тайся с каменными фонарями и павильон Укимидо на воде.
Устроим обед: лапшичная или окономияки на выбор. Попробуем местные сладости. В 16:30 отправимся в Осаку, заселимся в капсульный отель. Вечером — отдых или прогулка по районам Дотонбори или Тсутенкаку. Ужин по желанию.
Окаяма и Курасики
Утром выезд из Осаки на Синкансэне в Окаяму (в пути — 44 минуты). Посетим сад Коракуэн и замок Окаяма, известный как «Чёрный Ворон».
После обеда переезд в Курасики (20 минут). Прогуляемся по району Бикан с белыми складами и каналами. По желанию — лодочная прогулка и посещение музея Охара. Останется время на самостоятельную прогулку, покупки керамики бизен и дегустацию местной кухни.
Вечером переезд в Хиросиму на Синкансэне (36 минут). Заселение в отель. Ужин и отдых.
Миядзима и Хиросима
После завтрака (8:30–9:00) — выселение и переезд на остров Миядзима: 30 минут на электричке и 10 — на пароме.
На острове увидим Тории, храм Ицукусима (ЮНЕСКО) и парк Момидзидани с оленями. В полдень отправимся в Хиросиму на скоростном катере (40 минут).
Посетим Мемориальный парк мира и Музей атомной бомбардировки. Затем — замок Хиросимы. Перед закатом вернёмся на станцию и отправимся поездом в Осаку. Помогу добраться до места проживания или следующей точки маршрута.
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$949
Что включено
- Трансфер по маршруту: катер из Миядзимы в Хиросиму, 2 такси в Киото
- Услуги гида
- Встреча в Киото и сопровождение до Осаки
- Помощь с размещением
- Экскурсия по Киото (встреча в отеле, сопровождение, возврат в отель)
- Экскурсия в Удзи (встреча в отеле, сопровождение, возврат в отель)
- Экскурсия в Наре (встреча в отеле, сопровождение)
- Экскурсия в Окаяме (встреча в отеле, сопровождение, возврат в отель)
- Экскурсия в Хиросиме и на Миядзиме (встреча в отеле, сопровождение)
- Чайная церемония и мастер-класс
Что не входит в цену
- Перелёт до Киото и обратно из Осаки
- Проживание
- Питание
- Расходы на весь транспорт (автобусы, электрички, Синкансены) по маршруту - около $200. Если у вас есть JR Pass, этих затрат можно избежать
- Транспортировка багажа между отелями (по желанию) - около $30
- Виза
- Страховка
- Стоимость тура варьируется в зависимости от размера группы:
- Если группа 5-6 человек - $900 с каждого
- Если группа 7-8 человек - $800 с каждого
- Возможно увеличение количества участников (не более 12 человек), чтобы сохранить комфорт и качество проведения экскурсий
