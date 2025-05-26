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Япония без фильтров: индивидуальное путешествие от Киото до Хиросимы
Побывать на чайной церемонии, увидеть оленей и осмотреть изящные храмы
Начало: Киото, точное место и время - по договорённости
26 мая в 08:00
23 июн в 08:00
$900
$999 за человека
Исследуйте Киото в компании опытных гидов, которые проведут вас через знаменитые достопримечательности и скрытые уголки города. Наши туры по Киото предлагают не только познавательное путешествие, но и возможность насладиться красотой и традициями Японии. Бронируйте интересные туры на русском языке и узнайте больше о богатой истории и культуре Киото, читая отзывы удовлетворенных туристов