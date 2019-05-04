4 отзыва оставили туристы

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Обзорная экскурсия по Нагасаки

История, традиции и современная жизнь города на прогулке по главным достопримечательностям

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 7 часов
  • 👥 Не более 8 человек
  • 👶Можно с детьми
  • Заказать экскурсию

216 за экскурсию

У этой экскурсии4 отзыва
4.75
Ирина
Задать вопросОбычно отвечает за 17 ч.
Ирина – Гид в Нагасаки
Приглашаю на обзорную прогулку 👣 по Нагасаки, во время которой вы познакомитесь с основными достопримечательностями 🏛️, а я проведу краткий экскурс в историю 📖, культуру и традиции города.
Обзорная экскурсия по Нагасаки
Обзорная экскурсия по Нагасаки

Нагасаки — портовый город. Во время политики Сакоку (закрытие Японии от внешнего мира) Нагасаки был «окном в Европу». Благодаря этому здесь особая атмосфера — на фоне японской самобытности мы видим следы европейцев и китайцев. Смешение культур отражено в религии, кухне, архитектуре. Известен город с 12 века, но печально прославился он в конце 2 мировой войны, когда 9 августа 1945 года на город была сброшена атомная бомба.

Что вас ожидает

Богатая история города отражена в его многочисленных исторических памятниках, с которыми я и хотела бы вас ознакомить.

  • Сначала предлагаю посетить музей под открытым небом, бывшую резервацию иностранцев — сады Томаса Гловера, на территории которых расположены дома середины 19 века. Здесь в окружении живописной природы, с прекрасным видом на гавань города вы узнаете о быте и традициях местных поселенцев.
  • По дороге обратно мы можем посетить самый старый католический храм Оура. Нагасаки называют «маленьким Римом», здесь католических храмов больше, чем буддистских и синтоистских. По пути — множество сувенирных лавок, куда при желании можно заглянуть. * После зайдем в мавзолей Конфуция, довольно яркое и живописное место.
  • В центре города можно осмотреть храмовые ансамбли 17 веков Кофукудзи и Софукудзи, они имеют китайские корни и отличаются от японских буддистских.
  • Поблизости находится очковый мост, в отражении реки Накадзима вырисовываются очки — отсюда и название.
  • Поблизости есть лавка японских ножей, ей более 800 лет. Раньше в ней ковали оружие для самураев, а в нынешнее время — изделия для мирных целей.
  • Для обеда меню и пожелания лучше обсудить заранее, вначале экскурсии либо по электронной почте, чтобы заранее забронировать стол.
  • Затем хотелось бы показать синтоистский храм Сува — здесь каждую осень проводится грандиозный праздник Кунчи, каждый район выступает со своим театральным действием, очень красочно и не обычно.
  • В завершение осмотрим Парк Мира — музей и парк эпицентра атомного взрыва.

Программу можно изменять в зависимости от ваших желаний и интересов.

Организационные детали

  • Так как Нагасаки город террасный — повсюду ступеньки, спуски, подъемы, даже при наличии авто не везде можно проехать (к тому же в Японии очень строго с парковкой) —удобная обувь обязательна.
  • Расходы по билетами в вышеперечисленные храмы и музеи — 20 долларов США с человека.
  • Если выбрана программа передвижения на трамвае, однодневный проездной билет стоит 5 долларов за человека. Если выбрана программа с авто, до 4 человек — 100 долларов, до 8 человек — 170 долларов, автобус до 25 человек с водителем — 400 долларов.
Обзорная экскурсия по Нагасаки
Обзорная экскурсия по Нагасаки
Обзорная экскурсия по Нагасаки

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Ирина
Ирина
Зовут меня Ирина, в Нагасаки живу 12 лет. Знаю и люблю этот город, буду рада ознакомить гостей с его достопримечательностями.
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4 отзыва оставили туристы

4 мая 2019
Спасибо огромное экскурсоводу Ирине за прекрасную экскурсию в Нагасаки! Было очень интересно, динамично и приятно. Мы провели прекрасный день в Нагасаки! Будем его помнить)))) Всем очень-очень рекомендуем! Спасибо ещё раз, Ирина! Oxana Ozhelskaya
13 января 2018
Приятный в общении гид. Внимательна к пожеланиям туриста. Лояльна. Хорошо знает японский, знает местность. Комфортная машина, приятное вождение. Рекомендуем для русскоговорящих туристов.
Ольга
14 апреля 2016
Мы уже дома и могу написать спокойно отзыв. Дорогая Ирина, мы с благодарностью вспоминаем Вас! За то небольшое количество времени, что мы провели с Вами, нам удалось составить полное представление о Нагасаки и получить массу впечатлений от увиденного (в т. ч. от цветения сакуры) и услышанного во время экскурсии. БОЛЬШОЕ ВАМ СПАСИБО, Ирина! Тем, кто планирует посещение Нагасаки, рекомендую воспользоваться услугами этого гида. Грамотная речь, хорошее знание материала (о культуре, истории, обычаях, нравах, кухне и т. д. ). Экскурсия была проведена таким образом, что мы успели посмотреть больше, чем планировали. Мы заранее спланировали посещение ресторана японской кухни и остались довольны предложенным Ириной вариантом, Во время обеда много узнали нового и интересного: что предпочитают есть в Японии, что пьют, что такое настоящие суши и пр. А блюда какие - м-м-м! Желаю всем удачи. Ольга. Томск
11 января 2016
Очень понравилась экскурсия ! Отличный гид - Ирина, интересно рассказала не только о городе, истории, достопримечательностях, но и о жизни в Японии, быте, традициях, о современной жизни, школе, медицине, о питании дома и в ресторанах, обо всем самом интересном ! Большое спасибо ! Можем смело рекомендовать всем эту экскурсию !

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