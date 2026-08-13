4 отзыва оставили туристы

Приглашаю на обзорную прогулку по Нагасаки, во время которой вы познакомитесь с основными достопримечательностями, а я проведу краткий экскурс в историю, культуру и традиции города.
Описание экскурсии
Нагасаки — портовый город. Во время политики Сакоку (закрытие Японии от внешнего мира) Нагасаки был «окном в Европу». Благодаря этому здесь особая атмосфера — на фоне японской самобытности мы видим следы европейцев и китайцев. Смешение культур отражено в религии, кухне, архитектуре. Известен город с 12 века, но печально прославился он в конце 2 мировой войны, когда 9 августа 1945 года на город была сброшена атомная бомба.
Что вас ожидает
Богатая история города отражена в его многочисленных исторических памятниках, с которыми я и хотела бы вас ознакомить.
- Сначала предлагаю посетить музей под открытым небом, бывшую резервацию иностранцев — сады Томаса Гловера, на территории которых расположены дома середины 19 века. Здесь в окружении живописной природы, с прекрасным видом на гавань города вы узнаете о быте и традициях местных поселенцев.
- По дороге обратно мы можем посетить самый старый католический храм Оура. Нагасаки называют «маленьким Римом», здесь католических храмов больше, чем буддистских и синтоистских. По пути — множество сувенирных лавок, куда при желании можно заглянуть. * После зайдем в мавзолей Конфуция, довольно яркое и живописное место.
- В центре города можно осмотреть храмовые ансамбли 17 веков Кофукудзи и Софукудзи, они имеют китайские корни и отличаются от японских буддистских.
- Поблизости находится очковый мост, в отражении реки Накадзима вырисовываются очки — отсюда и название.
- Поблизости есть лавка японских ножей, ей более 800 лет. Раньше в ней ковали оружие для самураев, а в нынешнее время — изделия для мирных целей.
- Для обеда меню и пожелания лучше обсудить заранее, вначале экскурсии либо по электронной почте, чтобы заранее забронировать стол.
- Затем хотелось бы показать синтоистский храм Сува — здесь каждую осень проводится грандиозный праздник Кунчи, каждый район выступает со своим театральным действием, очень красочно и не обычно.
- В завершение осмотрим Парк Мира — музей и парк эпицентра атомного взрыва.
Программу можно изменять в зависимости от ваших желаний и интересов.
Организационные детали
- Так как Нагасаки город террасный — повсюду ступеньки, спуски, подъемы, даже при наличии авто не везде можно проехать (к тому же в Японии очень строго с парковкой) —удобная обувь обязательна.
- Расходы по билетами в вышеперечисленные храмы и музеи — 20 долларов США с человека.
- Если выбрана программа передвижения на трамвае, однодневный проездной билет стоит 5 долларов за человека. Если выбрана программа с авто, до 4 человек — 100 долларов, до 8 человек — 170 долларов, автобус до 25 человек с водителем — 400 долларов.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Нагасаках
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 246 туристов
Зовут меня Ирина, в Нагасаки живу 12 лет. Знаю и люблю этот город, буду рада ознакомить гостей с его достопримечательностями.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 27 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ирина провела экскурсию на одном дыхании, несмотря на жару и зной, все было продумано: тут в тенечек, тут остановились в кафе. Ирина очень интересный рассказчик, много исторической информации, подача для детей доступна (мы были с детьми подросткового возраста). на все вопросы отвечала продуманно и разнообразно. очень благодарны Ирине за такой обьемную и очень интересную экскурсию. до новых встреч.
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И
Большое спасибо Ирине за прекрасно организованную экскурсию. Ирина любит свой город, интересно рассказывает, отвечает на любые вопросы, показала нам много интересных мест.
Ирина
Ответ организатора:
Большое спасибо за отзыв.
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Г
Ирина прекрасный гид, хорошо знающий историю и современность Нагасаки, доступно и интересно преподносит материал, которым она владеет в совершенстве. Экскурсия продумана до мелочей и не была затруднительной для нашей небольшой группы, даже с учетом возраста троих туристов 60+.
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Отличный гид. Всем рекомендую однозначно. Экскурсии очень интересные.
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С
отличная экскурсия все рассказали и показали. очень интересно
Ирина
Ответ организатора:
Добрый день, большое спасибо за отзыв. Всех благ,и удачного дня 🍀
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Э
Огромное спасибо Ирине и ее мужу, который нас сопровождал! Мы провели незабываемый день в Фукуоке👍. Ирина просто влюблена в Японию и поедает эту любовь своим клиентам. Мы в восторге… мы столько всего посмотрели и узнали от нее!!! Обязательно вернемся в Японию и сделаем большое путешествие! Ирина, большое спасибо!
+1
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