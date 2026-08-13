4 отзыва оставили туристы

Приглашаю на обзорную прогулку по Нагасаки, во время которой вы познакомитесь с основными достопримечательностями, а я проведу краткий экскурс в историю, культуру и традиции города.

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Описание экскурсии

Нагасаки — портовый город. Во время политики Сакоку (закрытие Японии от внешнего мира) Нагасаки был «окном в Европу». Благодаря этому здесь особая атмосфера — на фоне японской самобытности мы видим следы европейцев и китайцев. Смешение культур отражено в религии, кухне, архитектуре. Известен город с 12 века, но печально прославился он в конце 2 мировой войны, когда 9 августа 1945 года на город была сброшена атомная бомба.

Что вас ожидает

Богатая история города отражена в его многочисленных исторических памятниках, с которыми я и хотела бы вас ознакомить.

Сначала предлагаю посетить музей под открытым небом, бывшую резервацию иностранцев — сады Томаса Гловера, на территории которых расположены дома середины 19 века. Здесь в окружении живописной природы, с прекрасным видом на гавань города вы узнаете о быте и традициях местных поселенцев.

По дороге обратно мы можем посетить самый старый католический храм Оура. Нагасаки называют «маленьким Римом», здесь католических храмов больше, чем буддистских и синтоистских. По пути — множество сувенирных лавок, куда при желании можно заглянуть. * После зайдем в мавзолей Конфуция, довольно яркое и живописное место.

В центре города можно осмотреть храмовые ансамбли 17 веков Кофукудзи и Софукудзи, они имеют китайские корни и отличаются от японских буддистских.

Поблизости находится очковый мост, в отражении реки Накадзима вырисовываются очки — отсюда и название.

Поблизости есть лавка японских ножей, ей более 800 лет. Раньше в ней ковали оружие для самураев, а в нынешнее время — изделия для мирных целей.

Для обеда меню и пожелания лучше обсудить заранее, вначале экскурсии либо по электронной почте, чтобы заранее забронировать стол.

Затем хотелось бы показать синтоистский храм Сува — здесь каждую осень проводится грандиозный праздник Кунчи, каждый район выступает со своим театральным действием, очень красочно и не обычно.

В завершение осмотрим Парк Мира — музей и парк эпицентра атомного взрыва.

Программу можно изменять в зависимости от ваших желаний и интересов.

Организационные детали