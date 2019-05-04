4 отзыва оставили туристы

Нагасаки — портовый город. Во время политики Сакоку (закрытие Японии от внешнего мира) Нагасаки был «окном в Европу». Благодаря этому здесь особая атмосфера — на фоне японской самобытности мы видим следы европейцев и китайцев. Смешение культур отражено в религии, кухне, архитектуре. Известен город с 12 века, но печально прославился он в конце 2 мировой войны, когда 9 августа 1945 года на город была сброшена атомная бомба.
Богатая история города отражена в его многочисленных исторических памятниках, с которыми я и хотела бы вас ознакомить.
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