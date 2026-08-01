Индивидуальная
до 4 чел.
Обзорная экскурсия по Нагасаки
История, традиции и современная жизнь города на прогулке по главным достопримечательностям
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от $400 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Многоликий Нагасаки
Познакомиться с необыкновенной историей многонационального города и его характером
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от $650 за всё до 7 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Нагасакам
Самые популярные экскурсии в Нагасаках
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 2 популярных экскурсии 😍 из 2:
Сколько стоит экскурсия по Нагасакам в августе 2026
Сейчас в Нагасаках можно забронировать 2 экскурсии от 400 до 650. Туристы уже оставили гидам 29 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
В 2026 году вы можете отправиться в путешествие по Японии и посетить Нагасаки на русском языке. Мы предлагаем экскурсии по городу с ценами от $400. Присоединяйтесь к нам и откройте для себя великолепие Японии