Все экскурсии в Нагасаках
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Нагасаках – доступно 1 экскурсия на 2021 год, 4 ⭐ отзыва, цены от €216. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Нагасаках почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Японии на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
Индивидуальная экскурсия
7ч
€216
за 1-8 чел.
Обзорная экскурсия по Нагасаки
История, традиции и современная жизнь города на прогулке по главным достопримечательностям
Последние отзывы «Экскурсии Нагасаков»
- ООксана4 мая 2019Спасибо огромное экскурсоводу Ирине за прекрасную экскурсию в Нагасаки. Было очень интересно, динамично и приятно. Мы провели прекрасный день в Нагасаки! Будем его помнить)))) Всем очень-очень рекомендуем. Спасибо ещё раз, Ирина. Oxana Ozhelskaya
- ЕЕкатерина13 января 2018Приятный в общении гид. Внимательна к пожеланиям туриста. Лояльна. Хорошо знает японский, знает местность. Комфортная машина, приятное вождение. Рекомендуем для русскоговорящих туристов.
- ООльга14 апреля 2016Мы уже дома и могу написать спокойно отзыв. Дорогая Ирина, мы с благодарностью вспоминаем Вас! За то небольшое количество времени, что мы провели с Вами, нам удалось составить полное представление о Нагасаки и получить массу впечатлений от увиденного (в т. ч. от цветения сакуры) и услышанного во время экскурсии. БОЛЬШОЕ ВАМ СПАСИБО, Ирина! Тем, кто планирует посещение Нагасаки, рекомендую воспользоваться услугами этого гида. Грамотная речь, хорошее знание материала (о культуре, истории, обычаях, нравах, кухне и т. д.). Экскурсия была проведена таким образом, что мы успели посмотреть больше, чем планировали. Мы заранее спланировали посещение ресторана японской кухни и остались довольны предложенным Ириной вариантом, Во время обеда много узнали нового и интересного: что предпочитают есть в Японии, что пьют, что такое настоящие суши и пр. А блюда какие - м-м-м! Желаю всем удачи. Ольга. Томск