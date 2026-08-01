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Пешая 5 часов 26 отзывов Индивидуальная до 4 чел. Обзорная экскурсия по Нагасаки История, традиции и современная жизнь города на прогулке по главным достопримечательностям от $400 за всё до 2 чел. Пешая 6 часов 3 отзыва Индивидуальная до 7 чел. Многоликий Нагасаки Познакомиться с необыкновенной историей многонационального города и его характером от $650 за всё до 7 чел.

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