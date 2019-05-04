Отзыв на: Обзорная экскурсия по Нагасаки

О Ольга 5

Мы уже дома и могу написать спокойно отзыв. Дорогая Ирина, мы с благодарностью вспоминаем Вас! За то небольшое количество времени, что мы провели с Вами, нам удалось составить полное представление о Нагасаки и получить массу впечатлений от увиденного (в т. ч. от цветения сакуры) и услышанного во время экскурсии. БОЛЬШОЕ ВАМ СПАСИБО, Ирина! Тем, кто планирует посещение Нагасаки, рекомендую воспользоваться услугами этого гида. Грамотная речь, хорошее знание материала (о культуре, истории, обычаях, нравах, кухне и т. д.). Экскурсия была проведена таким образом, что мы успели посмотреть больше, чем планировали. Мы заранее спланировали посещение ресторана японской кухни и остались довольны предложенным Ириной вариантом, Во время обеда много узнали нового и интересного: что предпочитают есть в Японии, что пьют, что такое настоящие суши и пр. А блюда какие - м-м-м! Желаю всем удачи. Ольга. Томск