Экскурсии Нагасаков

Все экскурсии в Нагасаках

Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Нагасаках – доступно 1 экскурсия на 2021 год, 4 ⭐ отзыва, цены от €216. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Нагасаках почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Японии на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
Обзорная экскурсия по Нагасаки
Индивидуальная экскурсия
4.8
4
216
за 1-8 чел.
Обзорная экскурсия по Нагасаки
История, традиции и современная жизнь города на прогулке по главным достопримечательностям

Последние отзывы «Экскурсии Нагасаков»

  • Отзыв на: Обзорная экскурсия по Нагасаки
    О
    Оксана
    4 мая 2019
    5
    Спасибо огромное экскурсоводу Ирине за прекрасную экскурсию в Нагасаки. Было очень интересно, динамично и приятно. Мы провели прекрасный день в Нагасаки! Будем его помнить)))) Всем очень-очень рекомендуем. Спасибо ещё раз, Ирина. Oxana Ozhelskaya
  • Отзыв на: Обзорная экскурсия по Нагасаки
    Е
    Екатерина
    13 января 2018
    4
    Приятный в общении гид. Внимательна к пожеланиям туриста. Лояльна. Хорошо знает японский, знает местность. Комфортная машина, приятное вождение. Рекомендуем для русскоговорящих туристов.
  • Отзыв на: Обзорная экскурсия по Нагасаки
    О
    Ольга
    14 апреля 2016
    5
    Мы уже дома и могу написать спокойно отзыв. Дорогая Ирина, мы с благодарностью вспоминаем Вас! За то небольшое количество времени, что мы провели с Вами, нам удалось составить полное представление о Нагасаки и получить массу впечатлений от увиденного (в т. ч. от цветения сакуры) и услышанного во время экскурсии. БОЛЬШОЕ ВАМ СПАСИБО, Ирина! Тем, кто планирует посещение Нагасаки, рекомендую воспользоваться услугами этого гида. Грамотная речь, хорошее знание материала (о культуре, истории, обычаях, нравах, кухне и т. д.). Экскурсия была проведена таким образом, что мы успели посмотреть больше, чем планировали. Мы заранее спланировали посещение ресторана японской кухни и остались довольны предложенным Ириной вариантом, Во время обеда много узнали нового и интересного: что предпочитают есть в Японии, что пьют, что такое настоящие суши и пр. А блюда какие - м-м-м! Желаю всем удачи. Ольга. Томск
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