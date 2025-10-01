М Максим Обычно меня не укачивает, но в этот раз стало немного плохо. Советую хорошо поесть, выспаться и взять таблетки от укачивания. В остальном всё было просто супер. Не забудьте солнцезащитный крем!

Э Эмилия Это был один из лучших снорклингов в моей жизни. Уже через десять минут после выхода в море мы увидели двух горбатых китов. А у островов снорклинг оказался просто потрясающим: множество видов рыб, морская черепаха и морская змея. Весь персонал на борту был очень профессиональным, а наш гид Кристина — очень отзывчивой. Очень рекомендую это место!