Отправьтесь в морское приключение из Нахи к живописным островам Керама. Вас ждёт снорклинг среди коралловых рифов, поиск морских черепах и отдых на комфортабельном судне. Идеальный день в кристально чистых водах Окинавы.
Описание экскурсииМорское приключение у островов Керама Отправьтесь из Нахи в скоростной круиз по островам Керама. Каждый день команда выбирает 2–3 лучших места для поиска морских черепах. Снорклинг предоставляется бесплатно — вы сможете полюбоваться коралловыми рифами и стаями ярких рыб (обратите внимание: встреча с черепахами не гарантирована). Все сотрудники — сертифицированные инструкторы, прошедшие обучение первой помощи. Для вашей безопасности предоставляются гидрокостюмы, спасательные жилеты и плавающие кольца. Зимой температура воды около 22 °C, воздуха — около 20 °C; при необходимости вам предложат тёплый жилет или куртку с капюшоном 3 мм. Живописные острова и сезонные бонусы Насладитесь подводными пейзажами островов Токасики, Замами и Ака, отдыхая на комфортабельной лодке с чаем. В августе и сентябре во время круиза подаётся освежающий «Kerama Blue». С января по март возможно наблюдение за китами — при благоприятной погоде и состоянии моря. Важная информация:
- Что взять с собой: купальники, сменную одежду, сандалии, еду и напитки, сухой паёк.
- Не допускается: опьянение, употребление алкоголя в автомобиле, рыбалка, алкоголь и наркотики, мусор, прикосновение к морским обитателям, шум.
- Пожалуйста, укажите возраст, рост, полное имя, вес и размер обуви каждого участника вашей группы.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Острова Токасики
- Замами и Ака
Что включено
- Снорклинг
- Аренда снаряжения, лодочное пальто
- Полотенца
- Чай, страховка, горячий душ
- Туалеты, раздевалка
- Средства от укачивания (по запросу)
Что не входит в цену
- Обед
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда начало
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 26 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Максим
1 окт 2025
Обычно меня не укачивает, но в этот раз стало немного плохо. Советую хорошо поесть, выспаться и взять таблетки от укачивания. В остальном всё было просто супер. Не забудьте солнцезащитный крем!
Э
Эмилия
24 июл 2025
Это был один из лучших снорклингов в моей жизни. Уже через десять минут после выхода в море мы увидели двух горбатых китов. А у островов снорклинг оказался просто потрясающим: множество видов рыб, морская черепаха и морская змея. Весь персонал на борту был очень профессиональным, а наш гид Кристина — очень отзывчивой. Очень рекомендую это место!
Р
Роман
17 янв 2025
Мы отлично провели время в этой поездке! Нам очень повезло — мы увидели и китов, и морских черепах.
