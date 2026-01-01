Мини-группа
до 5 чел.
Наблюдение за горбатыми китами у островов Керама
Начало: Япония, Окинава, Наха, Цудзи 3-3-3, 900-0036
«Каждую зиму величественные горбатые киты приплывают к островам Керама для спаривания и рождения потомства — и у вас будет шанс увидеть их в естественной среде обитания»
$37 за человека
Групповая
до 26 чел.
Морские черепахи и снорклинг у островов Керама
Начало: Ваш отель
«Не допускается: опьянение, употребление алкоголя в автомобиле, рыбалка, алкоголь и наркотики, мусор, прикосновение к морским обитателям, шум»
$77 за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Путешествие по северу Окинавы: аквариум Чурауми, остров Кури и мыс Мандзамо
Начало: Площадь префектуры / отель Орион / Галерея Окинава
$51 за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Окинава за один день - океанариум, Кури и Американ-Виллидж
Начало: Ассамблея Окинава / DFS Галерея / инфоцентр Чатан
$54 за человека
